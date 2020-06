Mladi Hrvat se je izkazal za zadetek v polno #video

"Veseli smo, da se nam je uspelo dogovoriti z Dinamom, da se nam je priključil mlad in zelo perspektiven igralec. Vsekakor bo Roko dodatno zaostril konkurenco v napadu, kar je zelo dobro za dinamiko v ekipi. Prepričan sem, da smo z igralcem dobili tisto, kar smo iskali v napadu, in da se bo hitro vključil v naš sistem dela," je prihod 19-letnega Roka Baturine v klub konec letošnjega februarja komentiral športnik direktor kluba Dejan Močnik.

Trener Brava Dejan Grabić je mladega hrvaškega nogometaša sicer opazil na pripravah Dinama in takoj opazil, da ima tisto, kar Bravo še kako potrebuje. Ljubljančani so zato stopili v stik z vodstvom hrvaškega prvaka in Baturina je tako dobil priložnost za dokazovanje tudi v slovenski ligi, kjer mu gre tako kot njegovemu klubu trenutno vse kot po maslu. Bravo, ki je v spomladanskem delu še neporažen, je proti Rudarju vpisal četrto zaporedno zmago in se utrdil na šestem mestu, levji delež pa je k zmagi prispeval ravno Baturina.

Oba zadetka Baturine proti Muri:

Blesteča strelska forma

Bravo je trenutno v odlični formi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Hrvaški najstnik, ki se je ekipi kot zadnja okrepitev pridružil v zimskem prestopnem roku, je hitro upravičil zaupanje vodstva Brava ter se izkazal kot zadetek v polno. Mladi napadalec za Bravo igra kot posojen igralec druge ekipe GNK Dinamo Zagreb, pogodbo pa ima sklenjeno do konca te sezone. Splitčan je pred prihodom v Slovenijo v tej sezoni odigral eno tekmo v prvi hrvaški ligi, ko je debitiral za prvo ekipo, in 13 v drugi ligi, v kateri je dosegel pet zadetkov.

Strelsko pa za zdaj blesti tudi v slovenski prvi ligi, trenutno je pri šestih zadetkih. Že na svoji prvi tekmi proti Taboru se je vpisal med strelce in si tako zagotovil mesto v prvi postavi. Na naslednjih šestih tekmah se je kar na štirih obračunih vpisal med strelce in je trenutno eno izmed bolj vročih imen prvoligaške scene. Nazadnje je navijače Brava razveselil včeraj, ko je z dvema zadetkoma načel mrežo zadnjeuvrščenega Rudarja. Pred tem je poleg Tabora zadel še proti Celju, Domžalam in tudi Mariboru, ob tem pa je zbral še eno asistenco in je tako med glavnimi krivci za zadnje dobre rezultate Brava. S poznima zadetkoma je tudi odločil dve tekmi in je trenutno eden izmed najbolj vročih napadalcev v slovenski elitni prvoligaški družbi.

Splitski nogometaš bo imel naslednjo možnost za razkazovanje svojega razkošnega talenta že v sredini prihodnjega tedna, ko se bo Bravo mudil v Stožicah na sosedskem derbiju proti vodilni Olimpiji.

