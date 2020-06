Mariborčani izkoristili napake Aluminija in se približali vrhu #video

Mariborčani so vpisali še drugo pokoronsko zmago, medtem ko so Kidričani doživeli drugi poraz. Izbranci Sergeja Jakirovića, ki je tokrat v ekipo namesto kaznovanega Rudija Požega Vancaša postavil Gregorja Bajdeta, so dobršen del dela opravili ob koncu prvega in v začetku drugega polčasa. Maribor, ki se je vodilni Olimpiji približal na štiri točke, Celju pa na dve, je tako proti Aluminiju brez poraza že enajst tekem.

Mariborčani, pri katerih je v 40. minuti igrišče zaradi poškodbe zapustil Mitja Viler, so bili v prvem polčasu nekoliko boljši tekmec, a vse do konca niso bili prav nevarni. V 19. minuti je sicer Rok Kronaveter streljal z glavo malce premalo natančno, dve minuti pozneje je v padcu zgrešil še Luka Zahović, v 37. pa je žogo nekaj centimetrov čez gol poslal Jasmin Mešanović s strelom od daleč.

Luka Zahović je dosegel svoj osmi zadetek v tej sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Maribor kaznoval napake Aluminija

Tik pred koncem polčasa pa je Aluminij, ki je večino časa dobro pazil na tekmece, ob koncu pa je v deževju malce padla koncentracija, prejel zadetek. Najprej je z roba kazenskega prostora streljal Kronaveter, Luka Janžekovič je žogo odbil v kot. Po njem pa je z glavo streljal Alexandru Cretu, Aluminijev vratar je žogo odbil, a jo je nato Ivan Kontek nespretno spravil v lastno mrežo.

Kontek je bil vpleten v novo sporno akcijo v 47. minuti, ko so domači zahtevali enajstmetrovko, ko je padel Cretu, a se sodniki niso oglasili. V 51. minuti pa je branil gostov pred golov črto izbil žogo po lobu Zahovića, a se je slednji veselil osmega zadetka v sezoni že minuto pozneje. Takrat je iz bližine zadel, potem ko je žogo slabo izbijal Renato Pantalon.

Ta pa je nevarno meril z glavo v 64. minuti, ko se je izkazal Kenan Pirić v mariborskih vratih. Na drugi strani je pozneje dvakrat z glavo neuspešno streljal Nemanja Mitrović, v 73. pa je pri gostih s prostega strela zgrešil še Mihael Klepač. Aluminij je bil v teh trenutkih boljši, a v 84. minuti je eden od gostujočih nogometašev s prekrškom nad Felipejem Santosom zakrivil enajstmetrovko, ki jo je nato unovčil Amir Dervišević za 3:0. Blizu novega gola je bil v prvi minuti sodniškega dodatka Zahović s "škarjicami", a je ostalo pri 3:0.

Maribor bo v 28. krogu v četrtek gostoval v Kranju, Aluminij pa bo v sredo gostil sežanski Tabor.

Maribor : Aluminij 3:0 (1:0) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Žnidaršič, Praprotnik in Vojska.



Strelci: 1:0 Kontek (45./avtogol), 2:0 Zahović (52.), 3:0 Dervišević (84./11 m).



Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Mitrović, Viler (od 40. Milec), Vrhovec (od 77. Dervišević), Cretu, Kronaveter (od 77. Pihler), Mešanović, Bajde (od 69. Santos), Zahović.



Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Pantalon, Kontek, Ploj (od 60. Vrdoljak), Muminović, Čermak (od 83. Horvat), Marinšek (od 60. Šaka), Matjašič (od 74. Pečnik), Klepač, Živković (od 59. Flakus Bosilj).



Rumeni kartoni: Klinar, Mitrović, Milec.

Rdeči karton: /.

