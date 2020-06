Razočarani Hadžić o svoji usodi: Besedo ima predsednik

''Tri vrhunske točke. Kot tiste za zmago nad Rudarjem, nič več kot to,'' je Dušan Kosić po eni izmed najbolj odmevnih zmag, odkar je trener Celja, skromno pojasnjeval, kako mu je dragocen vsak uspeh. V Stožicah jo je prvič zagodel Olimpiji in zakuhal boj za prvaka. ''Pregoreli smo v želji,'' je pripomnil trener zmajev Safet Hadžić, katerega status je zaradi nepredvidljivosti vodstva Olimpije pod velikim zanimanjem javnosti.

Ne zgodi se pogosto, da Celjani v gosteh premagajo Olimpijo. Pred današnjo zmago, ki jo je v 9. minuti priboril kapetan Mitja Lotrič, so se rumeno-modri nazadnje v Stožicah veselili pred petimi leti.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

Tokrat je Celje pošteno premešal načrte ljubljanskemu klubu, saj se mu je po zmagi v derbiju vodilnih približal na vsega dve točki zaostanka. Prednost zeleno-belih se nevarno topi, v nedeljo bi se jim lahko Maribor približal na -4, s posebnim pritiskom pa ima opravka Safet Hadžić. Pri navijačih zelo priljubljeni strateg je s strani predsednika Milana Mandarića kritike zaradi igre doživljal že pred tednom dni, ko je (na papirju) prepričljivo ugnal Tabor, po bolečem domačem porazu pa se stvari ne razpletajo v njegovo prid.

Hadžić: Predsednik odloča, on je šef

Predsednik Olimpije Milan Mandarić bi bil v tej sezoni zadovoljen le z naslovom prvaka. Foto: Vid Ponikvar ''To je del nogometa. Predsednik odloča, kaj bo naredil. Športni direktor odloča. Če pride do tega, pride, če pa ne, pa delamo dalje. Naredil bom vse, kar lahko, na njih pa je, da se odločijo,'' je po prvem ''pokoronskem'' neuspehu Olimpije povedal ljubljanski strateg, ki že dalj časa v medijih prebira novice o tem, kako bi bil lahko vsak njegov naslednji poraz usoden.

''Težko je, če to prebiraš. Enostavno je to del posla. Če piše, pač tako piše. To lahko samo preberem, kaj pa se bo zgodilo, pa je odvisno od predsednika. On odloča, on je šef. Ima dosti izkušenj, veliko klubov je zamenjal, verjetno ve, kaj dela,'' je zaupal Hadžić po izgubljenem derbiju 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Ni rečeno, da bo Celje zmagovalo v nedogled

Nobenemu igralcu, niti najboljšemu strelcu Anteju Vukušiću, ki je zapravil veliko priložnosti, nima kaj očitati. Verjame le, da bodo igralci na naslednjih tekmah pokazali boljšo učinkovitost. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Po treh četrtinah prvenstva Olimpija še vedno vodi, a so se Celjani približali na -2. ''Do konca je še devet krogov. Vsak igra z vsakim. Ni rečeno, da bo Celje vedno zmagovalo. Je dobra ekipa, a lahko tudi ''kiksa''. Če hočeš biti prvak, moraš v vsakem primeru zmagovati,'' trener Olimpije še vedno verjame v srečen scenarij. Da bodo zmaji zadržali prednost in postali prvaki. V tem primeru si bodo morali v prihodnje privoščiti manj takšnih polčasov, kot je bil prvi proti Celjanom, kjer so gostje poleg vodstva zamudili še nič koliko priložnosti.

''Celje se je čvrsto postavilo. V prvem polčasu nas je nevtraliziralo. V drugem polčasu smo skušali narediti vse, a enostavno ni šlo. Enkrat zadevaš, enkrat ne. To, kar smo v Sežani zadeli iz nič, zdaj nismo mogli v drugem polčasu. To je nogomet. Ne morem očitati prav nobenemu igralcu, da ni hotel. Smo pa bili v prvem delu preslabi v agresiji. V želji smo pregoreli. Naredili smo nekaj individualnih napak, ki jih ne bi smeli. Bili smo premalo agresivni na drugo žogo, Celje pa je prihajalo do priložnosti. Kar se tiče drugega polčasa, bi si zaslužili gol, vendar žoga ni šla v gol,'' je še enkrat ponovil krilatico, kako je to nogomet. Zmaji so v drugem delu, v katerem so bili boljši tekmec (streli na gol 10:1), zapravili tudi najstrožjo kazen. Ostalo je pri 0:1, Olimpiji pa je lahko v manjšo uteho le podatek, da imajo v tej sezoni s Celjani še vedno boljše razmerje v medsebojnih tekmah (2:2, 3:1, 0:1).

Kosić: Celje je moj življenjski projekt

Dušan Kosić je prvič kot gostujoči trener premagal Olimpijo v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar Trener Celja Dušan Kosić je s svojo mlado ekipo v prvem polčasu nadigral gostitelje, na koncu pa s pomočjo sreče in znanja zadržal vodstvo ter močno osrečil Mariborčane. ''Tri vrhunske točke. Kot tiste za zmago nad Rudarjem, ko sem presrečen, da smo tisto tekmo zmagali. Nič več kot to,'' je nekdanji kapetan in trener Olimpije dal vedeti, kako na dvoboju v Stožicah ni bilo prostora za kakršne koli sentimente na zeleno-belo barvo. To je bila tudi njegova prva zmaga, ki jo je dosegel kot trener gostujočega kluba nad Olimpijo na prisilno praznem največjem slovenskem stadionu.

''O tem sploh nisem razmišljal. V preteklosti so me prijatelji hecali, da Olimpije ne želim premagati,'' se je nasmejal in nadaljeval: ''Seveda, pa kot trener želim premagati vsakega, ne glede na to, kdo je na drugi strani, Celje je moj življenjski projekt. Presrečen sem, da imamo take fante, odličen in predan strokovni štab. Iščemo rešitve, kako bi te fante izboljšali. Smo majhni, a smo v redu,'' je izžareval občutek, da uživa ob delu in dokazovanju v odgovorni vlogi v knežjem mestu.

Olimpija še vedno prvi favorit za naslov

Trener Celja v boju za naslov daje prednost Olimpiji in Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav so se Celjani približali prvemu mestu na vsega dve točki, Kosić še vedno na seznam favoritov za naslov najvišje uvršča zeleno-bele. ''Zame je Olimpija še vedno prvi favorit. Imajo veliko kakovost in ne verjamem, da jih bo ta tekma kar koli spremenila. Olimpija in Maribora sta zagotovo po kakovosti in vsem ostalem z naskokom pred ostalimi, ostali pa smo tukaj, da jim probamo parirati,'' je zaupal trener Celjanov, ki se je pred tekmo zavedal, kako ima Olimpije svoje slabosti kot tudi kakovosti.

''Tudi mi smo danes pokazali nekatere slabosti. Želeli smo si zmagati, verjeli smo v to, z nekaj sreče, ki je ne omenjam kar tako, saj je Olimpija zgrešila nekaj vrhunskih priložnosti, v preteklosti pa se nam je dogajalo obratno, nam je uspelo,'' je vesel, da so Celjani nadaljevali izjemen niz in ohranili niz neporaženosti v koledarskem letu 2020.

Na sodnike in njihove odločitve ne moreš imeti vpliva

V drugem polčasu so Celjani nekajkrat nevarno viseli, a se je izkazal vratar Matjaž Rozman, med drugim obranil tudi 11-metrovko, in postal junak srečanja. Kazenski udarec, ki ga je sodnik Nejc Kajtazović dosodil za Olimpijo po padcu Anteja Vukušića v kazenskem prostoru (Dalmatinec je bil določen za prvega izvajalca, če v igri ni Luke Menala, ker pa je bil storjen prekršek nad njim, je potem žogo v svoje roke vzel Endri Čekiči), je razbesnel celjski tabor. Prepričani so bili, da je bila odločitev delivca pravice prestroga.

"Sporna" 11-metrovka Olimpije:

''Če ne bi bil tak rezultat, kot je bil na koncu, bi verjetno zaradi takšnih odločitev bentil in se doma kregal sam s sabo, a je to šport. Fantom skušamo pojasniti, da na sodnike in njihove odločitve ne moremo imeti vpliva. Bolje pa je, da energijo, ki jo potrošimo na to, damo raje na duele na igrišču. Vmes, ko se kregaš, se na igrišču marsikaj dogaja, in je lahko vse le še slabše,'' Kosić noče preveč premlevati o sodnikih, niti noče, da bi mu dvomljive odločitve dvigovale tlak.

Se je glavni sodnik odločil pravilno, ko je pokazal na najstrožjo kazen? Da 75 +

Ne 397 +

Ne vem/me ne zanima 14 + Oddanih 486 glasov

Po zmagi nad Olimpijo je bil zelo zadovoljen, a je počasi že začel razmišljati o tekmi z Muro. Na sporedu bo že med tednom. Zadovoljen je z vsem, boji se le enega. Lahkomiselnosti. ''Nočem, da bi zdaj mislili, kako smo nekaj in nehali delati tisto, kar zahtevam na igrišču. Tega se morda bojim, drugega pa nič,'' je še dodal trener letos nepremagljivega kluba in podal čestitke svojim izbrancem.