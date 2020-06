Za vedno odšla legenda Maribora

"Herbert Vabič je bil med začetniki zgodbe tedanjega novoustanovljenega kluba, kot vratar prve ekipe in zadnja ovira nasprotnikom skoraj polnih 15 let. Prvič je stal med vratnicama 12. marca 1961, zadnji, 317. nastop za NK Maribor, je zabeležil 27. aprila 1975. Vmes pa je bil nepogrešljivi član moštva tudi v obdobju nastopanja v nekdanji prvi jugoslovanski ligi. Po uspešni aktivni karieri je znanje in vratarske izkušnje prenašal na naslednje generacije, z uspešnim delovanjem tudi v Ljudskem vrtu," so na klubski spletni strani zapisali Mariborčani.

Preberite še: