Novi trener Maribora prekinil urok, o katerem ni želel govoriti

Sergej Jakirović se je bal, da se bo urok debitantskih tekem v klubih, ki jih je vodil do zdaj, nadaljeval tudi na klopi NK Maribor, a je preobrat v zaključku tekme v Domžalah poskrbel, da se je njegov do zdaj najpomembnejši debi razpletel sijajno. Z zmago z 2:1 in s skokom na tretje mesto prvenstvene lestvice. "Zelo sem zadovoljen. Moram biti," je povedal mladi hrvaški trener.

Na klopi hrvaškega drugoligaša Sesvet je avgusta 2017 ob debiju z 2:4 izgubil proti Solinu. Na prvi tekmi v vlogi trenerja Gorice, iz katere je prišel v Ljudski vrt, je v tamkajšnji prvi ligi v gosteh pri Rijeki takratnega trenerja Matjaža Keka klonil z 0:2. Tudi pri je na prvi tekmi gostoval in tudi tokrat je vse do samega zaključka tekme kazalo, da bo izgubil. Po enajstmetrovki v 79. minuti in izključitvi domžalskega branilca Nikole Vujadinovića se je vse zasukalo v drugo smer. Maribor je v zaključku tekme navdušil, prišel do preobrata in bi lahko zmagal s še višjo razliko.

Ko je Sergej Jakirović po tekmi ob nevsakdanjem korona protokolu ob močnem deževju med novinarje prišel kar na tribuno, je bil zadovoljen človek. Mlademu hrvaškemu debitantu na klopi najbolj trofejnega slovenskega kluba, ki bo skupaj s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovim še nekaj časa zagotovo pod povečevalnim steklom zaradi zapuščine prejšnjega trenerja Darka Milaniča in predvsem Zlatka Zahovića, je zagotovo odleglo.

V družbi pomočnika Saše Gajserja na tekmi v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za vami sta dva različna polčasa. V drugem ste bili veliko boljši. Kaj se je dogajalo v prvem?

Domžale so dobro stale na igrišču. Ni lahko prebiti 10, 11 nogometašev. Ko smo prišli v klub, smo vedeli, kaj nas čaka. V prvem polčasu nam je manjkalo predrznosti v zadnji tretjini igrišča. Nismo si uspeli ustvarjati priložnosti. Ob polčasu smo se sestavili in začeli igrati bolj tvegano. Tudi menjave so naredile, česar smo si želeli. Gol, ki smo ga dobili, nas je zbudil. Domžale so pokazale, da so močne ob prekinitvah, a na koncu smo se razveselili pomembne zmage. Zelo sem zadovoljen. Moram biti. Dali smo vse od sebe. To je bil Maribor, ki si ga želimo gledati. Maribor, ki se nikoli ne preda in pokaže značaj.

Pred preobratom ste izkoristili vseh pet menjav, ki so po novem na voljo. Je odločila svežina, ki ste jo z njimi prinesli na igrišče?

Ta novost super odločitev, ki bi jo lahko uvedli že prej. Sploh takrat, ko si tekme vrstijo na tri dni, je težko. Zdaj, ko smo se vrnili po treh mesecih, je seveda še težje. Menjave so nam prinesle veliko in predvsem pokazale, da imamo širok kader. Vsi bodo dobili priložnost, da pokažejo, koliko lahko pomagajo.

Vas je kdo od igralcev presenetil, razočaral?

Ne. Vsi so dali vse od sebe, kar je najpomembnejše. Jasno je, da med samo tekmo nihaš, a najbolj pomembno je, da držiš kontinuiteto.

Ste bili pred debijem na klopi najbolj trofejnega slovenskega kluba živčni?

Nisem. Je pa res, da je to prvi debi, na katerem sem zmagal. Na klopeh Sesvet in Gorice mi ni uspelo, a fantom o tem nisem želel govoriti, saj bi s tem le ustvarjal dodaten pritisk.

Mariborčani so v Domžalah zmagali še drugič v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako pomembna je ta zmaga za vas?

Zelo. Prinaša veter v hrbet. Zdaj vidimo, da lahko. V ekipi imamo tudi izkušenejše nogometaše, ki so v klubu že deset let, a so pokazali, da imajo motivacijo in igrajo do zadnjega atoma moči.

Vratar Kenan Pirić je imel nekaj težav.

Situacija pri golu se mi je zdela čudna. Moram si ogledati, kaj se je zgodilo. Znano je, da se vratarja v petmetrskem prostoru ne smeš dotikati, ampak sodniki so gol priznali. To nas je zbudilo. Pritisnili smo na plin in z menjavami prišli do preobrata.

Maribor je v zadnjih 15 minutah pokazal res veliko in bi lahko zabil še kak gol. Je ta igra predvsem posledica izključitve pri Domžalah, ali pa je to Maribor, ki ga bomo gledali v prihodnosti?

Jaz si želim, da ga bomo, a počakajmo. Pomembno je, da smo pokazali značaj in to, da se nikoli ne predajamo. Sigurno pa je igralec več, ki smo ga imeli na igrišču, vplival na dogajanje na igrišču.

Skočili ste na tretje mesto.

Da. Zdaj je lažje, a bolj kot to mi je pomembno, da fantje verjamejo vase in v to, da so lahko uspešni. Nismo pa odvisni samo od nas.

Pravi, da spoštuje vsakega nasprotnika, verjame v svojo ekipo, a je previden. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zlatko Zahović je v nedavnem intervjuju za Sportal rekel, da ima Maribor, čeprav za vodilno Olimpijo zaostaja sedem točk, odprto avtocesto do novega naslova. Se strinjate z njim?

Mi moramo predvsem spoštovati nasprotnike, ki so pred nami. Smo na tretjem mestu. Kar se tiče igralskega kadra, pa se z njim strinjam, ampak počasi. Nismo odvisni samo od sebe. Moramo iti tekmo za tekmo in zmagovati, da bi koga prehiteli.

Tekmi Celja in Olimpije v tem krogu ste si ogledali? Kaj ste videli?

Ogledal sem si vse. Najbolj me je navdušil velenjski Rudar, ki je igral zelo dobro. Hitro, organizirano in naprej. Domen Beršnjak je pokazal, da je iz pravega testa.

Tekme brez gledalcev. Kako jih dojemate?

Brezvezne so. Glede na to, da klube kaznujejo tako, da morajo igrati brez gledalcev, potem je jasno, kaj to zdaj pomeni za vse nas. Upam, da se navijači čim prej vrnejo na stadione. Mislim, da bi se z manjšim socialnim distanciranjem lahko že zdaj.

Nogometaš Olimpije Nejc Vidmar je pred kratkim dejal, da je smešno, ker se ljudje lahko družijo v gostinskih lokalih, na stadionih pa se ne smejo. Se strinjate z njim?

Moramo poslušati stroko in spoštovati odločitve, ki jih sprejemajo odgovorni, a lahko rečem, da ima v marsičem prav.