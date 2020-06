Ljubljanski deja vu: Safet Hadžić ni več trener Olimpije

Video: Lotričev gol, ki je dokončno "odnesel" Hadžića

Da je njegov stolček nestabilen, so dobro obveščeni trdili že v zimskem premoru in nato v prekinitvi, ki je nastala ob epidemiji novega koronavirusa. Po zmagi proti Taboru iz Sežane (3:0) je Safet Hadžić še "preživel". Po sobotnem porazu v obračunu s Celjem (0:1) je, zavedajoč se stalne negotovosti, dejal, da ima škarje in platno v rokah predsednik Milan Mandarić. Ta je zarezal v platno. Dva dni po porazu in dva dni pred mestnim obračunom z Bravom v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije so pri Olimpiji potrdili, da 51-letni Ljubljančan ni več glavni trener zeleno-belih.

"Predsednik NK Olimpija in športni direktor Mladen Rudonja sta na današnjem sestanku s trenerjem Safetom Hadžićem analizirala stanje v klubu po porazu proti Celju. Ocenila sta, da stanje v ekipi in prikazana igra v zadnjih dveh krogih izzivata skrb za nadaljnje uspehe Olimpije in terjata hitro ukrepanje, da bi stanje popravili. Predsednik je ocenil, da zaključek prvenstva ne moremo prepustiti naključju, zato je svojo odločitev sporočil Safetu Hadžiću," sporočajo iz Olimpije in dodajajo, da bo vodenje prve ekipe Mandarić zaupal novemu trenerju, Hadžiću pa je "ponudil prevzem druge pomembne vloge v Olimpiji".

Milan Mandarić vztraja pri ostrem ritmu pogostih menjav. Foto: Vid Ponikvar

Spomnimo, Hadčić je trenersko taktirko Olimpije prevzel lanskega aprila, potem ko so v sezoni 2018/19 "zmaje" vodili Ilija Stolica, Aleksandar Linta, Zoran Barišić in Robert Pevnik. V klubu sicer velja za večnega "gasilca", saj je na različne načine, bodisi kot trener s polno odgovornostjo bodisi kot vršilec dolžnosti, kar petkrat vodil zeleno-bele iz Stožic. Res pa je, da je z zadnjo epizodo postal celo trener z najdaljšim stažem pod Mandarićevim vodstvom.

Iz Olimpije, ki ohranja status kluba z naglimi menjavami, še sporočajo, da bodo odločitev o tem, kdo bo v prihodnje vodil prvo ekipo, ki ima na prvenstveni lestvici dve točki prednosti pred Celjem ter štiri pred Mariborom, "posredovali v najkrajšem času", do takrat pa javnosti namenjajo le stereotipno izjavo predsednika.

"Safet Hadžić je opravil veliki posel za Olimpijo. Vodenje moštva je prevzel je v situaciji, ko nam je bilo najteže. Prvi del letošnjega prvenstva smo odigrali uspešno, a igra, ki smo jo pokazali na zadnjih nekaj tekmah, ni takšna, kakršno si želimo gledati. Takšna igra nam ne zagotavlja uspeha v prvenstvu in na evropskem tekmovanju. Ne želim ugibati, kaj vse je vzrok temu, a preprosto ne smemo ničesar več prepustiti naključju, zato smo se dogovorili, da članom skušamo vbrizgati novo energijo in spremeniti način vodenja moštva. Safetu sem hvaležen za vse, kar je naredil za nas, zato sem mu ponudil, da še naprej ostane pomemben člen Olimpije," je dejal 81-letni Mandarić, ki je, zanimivo, prav na današnji dan pred petimi leti na izredni skupščini postal predsednik kluba, v tem času pa roko stisnil desetim različnim glavnim trenerjem.