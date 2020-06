Vesela novica: Triglav proti Mariboru pred navijači, na voljo 335 vstopnic!

Sprostitev ukrepov pri udeležbi športnih prireditev, na katerih je lahko po novem, če se tako pač odloči prireditelj, prisotnih do 500 ljudi, so v Kranju pozdravili z velikim zadovoljstvom. Upravna enota je podala zeleno luč, tako da bo lahko v četrtek, ko se bodo ''gorenjski orli'' v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije pomerili z Mariborom, na kranjskem stadionu prisotnih 500 ljudi. Tako igralcev, strokovnega štaba, novinarjev, klubskih delavcev, prirediteljev kot tudi gledalcev. Vseh skupaj ne sme biti več kot 500.

Vrhunci zadnjega srečanja v Kranju, kjer sta se Triglav in Domžale pred praznimi tribunami razšla z 1:1:

Gorenjski klub se je zaradi omejenega števila gledalcev odločil, da bo možno v prodaji kupiti 355 vstopnic. V tem trenutku je tako znano, da bo vsaj ena izmed petih tekem 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije potekala tudi pred določenim številom občinstva. Vodilna Olimpija je že obvestila, da v sredo zvečer, ko bo v Stožicah v ljubljanskem derbiju gostila Bravo, vrata stadiona ne bodo odprta obiskovalcem.

Posebno obvestilo NK Triglav za nakup vstopnic

Vstopnice za obračun si lahko zagotovite na portalu mojekarte.si danes od 15. ure naprej. Število vstopnic za gledalce je omejeno na 335.

Kranjčani v zadnjo četrtino prvenstva vstopajo z osmega mesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vse imetnike sezonskih vstopnic prosimo, da si rezervacijo vstopnic naredijo v pisarni kluba vsak dan med 8. in 15. uro (ali na info@nktriglav.si/04 238 00 50). Rezervirane vstopnice za imetnike sezonskih vstopnic in sponzorje kluba bodo do srede, 17. junija 2020, do 12. ure za tekmo z Mariborom in Aluminijem.