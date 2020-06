Pri CIES, ki podatke analizira v partnerstvu s podjetjem InStat, so v podrobni analizi upoštevali 30 prvoligaških evropskih tekmovanj in tudi pet drugoligaških iz petih držav petih najmočnejših evropskih nacionalnih lig, Anglije, Francije, Italije, Nemčije in Španije.

Na tej lestvici je slovenska Prva liga Telekom Slovenije, upoštevajoč sezone 2017/18, 2018/19 in zdajšnjo 2019/20, na 20. mestu. Sedem slovenskih prvoligašev, ki so v tem času vseskozi nastopali v najmočnejšem slovenskem klubskem tekmovanju, je enajstmetrovko v povprečju dočakalo na 295 minut. To zadošča za 25. mesto med 35 evropskimi ligami. Kako je šlo slovenskim prvoligašem pri realizaciji najstrožjih kazni? Bili so 78,5 odstotno uspešni, kar na tej lestvici zadostuje za visoko osmo mesto.

Najhiteje piskajo na Poljskem. Od najboljših najvišje Italijani.

Najhitreje enajstmetrovke sodniki piskajo v prvi poljski ligi, in sicer vsakih 230 minut. Uspešnost izvajalcev enajstmetrovk na Poljskem je 78,3 odstotna. Na drugem mestu po številu enajstmetrovk je sicer najboljša ukrajinska liga, potem pa sledita še prva srbska, prva turška in najboljša romunska liga.

Od petih najmočnejših lig je najvišje italijanska liga, v kateri prvoligaši najstrožjo kazen dočakajo na 249 minut. Sledita prva francoska (262 minut), prva španska (268 minut), prva nemška (321 minut) in povsem pri dnu, le mesto nad zadnjim mestom, ki ga zaseda Norveška (389 minut), še elitna angleška liga. V tamkajšnji premier ligi gledalci enajstmetrovke vidijo v povprečju na vsakih 382 minut.

Sta imela Darko Milanič in Zlatko Zahović oktobra 2018, ko sta opozarjala na domnevno naklonjenost sodnikov Olimpiji, prav? Foto: Morgan Kristan/Sportida

Mariboru enajstmetrovka več kot trikrat redkeje od Olimpije

Kako je s klubi? Rekorderka je beograjska Crvena zvezda, ki enajstmetrovko v povprečju dočaka na vsakih 209 minut. Na drugem mestu je finski prvoligaš IFK Mariehamn (262 minut), potem sledijo Panathinaikos iz prve grške lige (264 minut), praška Slavija (270 minut) in z 276 minutami, kolikor v povprečju čaka na najstrožjo kazen, na petem mestu že Olimpija. Podatek, ob katerem verjetno nejevoljno kimajo Mariborčani, ki so pred časom, ko sta bila v klubu še Zlatko Zahović in Darko Milanič, nenehno opozarjali na to, da so možje v črnem precej naklonjeni njihovim največjim tekmecem iz Ljubljane in sklicevali tudi novinarske konference, na katerih so svoje trditve utemeljevali z dokaznim materialom. Zdaj so dočakali še enega.

Med prvoligaši, ki so v zadnjih treh sezonah člani slovenske nogometne elite, so na drugem mestu, skupno 78., daleč zadaj Celjani, ki enajstmetrovko izvajajo na vsakih 420 minut. Sledijo nogometaši kranjskega Triglava, ki na absolutni lestvici zasedajo 111. mesto, za kar zadostuje 460 minut, kolikor v povprečju mine od enega do drugega kazenskega strela. Domžalčani (514 minut) so skupno 158., šele na 391. mestu pa najdemo Maribor, ki strel z bele točke v povprečju dočaka šele na vsakih 873 minut. Več kot trikrat redkeje kot Olimpija, torej. Za prvaki so na tej lestvici le še nogometaši Aluminija na 406. mestu (980 minut) in velenjskega Rudarja na 426. mestu. Velenjčani na enajstmetrovko v povprečju čakajo natanko 14 tekem, kar 1260 minut.

Lestvica evropskih klubov:

Uvrstitev na lestvici enajstmetrovk Enajstmetrovke na povprečno število minut Klub Liga Število tekem Število enajstmetrovk Odstotek uspešne realizacije enajstmetrovk 1. 209 Crvena zvezda Srbija, 1. liga 102 2. 262 IFK Mariehamn Finska, 1. liga 64 3. 264 Panathinauikos Grčija, 1. liga 85 4. 270 Slavija Praga Češka, 1. liga 93 5. 276 Olimpija Slovenija, 1. liga 98 32 65,5% .... 78. 420 Celje Slovenija, 1. liga 98 21 71,4% ... 111. 460 Triglav Kranj Slovenija, 1. liga 97 19 89,5% ... 158. 514 Domžale Slovenija, 1. liga 97 17 100% ... 391. 873 Maribor Slovenija, 1. liga 97 10 50,0% ... 406. 980 Aluminij Slovenija, 1. liga 98 9 88,9% ... 426. 1260 Rudar Velenje Slovenija, 1. liga 98 7 71,4% ... 446. 2363 Burnley Anglija, 1. liga 105 4 100%

Lestvica evropskih lig: