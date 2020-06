Olimpijo bo vodil Hrvat, Bravo po zgodovinski uspeh

Odkar se je mladi ljubljanski klub Bravo uvrstil v Prvo ligo Telekom Slovenije, še ni premagal Olimpije. Še več, proti zmajem je izgubil vse tri dvoboje. Danes se mu ponuja že zadnja priložnost, da bi sosedom v Stožicah pokvaril načrte. Trener Dejan Grabić poudarja, kako je vodilna Olimpija, kljub vsem težavam in spremembam, še vedno favorit. Zmaji bi se z njim popolnoma strinjali. Verjamejo, da so kakovostnejši od Brava in da so imeli proti Celju le slab dan (polčas).

Milenković: Pripravljeni smo

Nikica Milenković bo danes prvič v tej sezoni vodil Olimpijo kot prvi trener. Foto: SPS/Sportida Danes bodo pogrešali kaznovanega Anteja Vukušića, ki je na zadnjem obračunu zapravljal zrele priložnosti kot po tekočem traku, se pa vrača bodoči ''Partizanovec'' Macky Bagnack, kar bi lahko obrambi zeleno-belih pred hitrimi naleti gostov, najbolj nevarni bi bili lahko Roko Baturina, Mustafa Nukić in Ibrahim Arafat Mensah, zelo pomagalo pri uresničitvi cilja. Ta je znan. Tri točke, s katerimi bi Olimpija ponovno ušla Celju na +5, hkrati pa vrgla rokavico Mariborčanom, ki jih v četrtek čaka gostovanje pri Triglavu.

Zmaje bo prvič v tej sezoni kot glavni trener vodil Nikica Milenković. ''Smo profesionalna ekipa in tako bomo vstopili tudi v tekmo. Na NK Bravo smo pripravljeni in verjamemo, da si lahko priigramo nove tri točke,'' je izkušeni hrvaški strateg, ki je bil pred prihodom v Ljubljano v življenju razpet med Reko in Barcelono, prepričan, da bi lahko Olimpija vknjižila novo, prepotrebno zmago v boju za naslov prvaka.

Savić: Prvo mesto želimo obdržati do konca

Zmaji imajo priložnost, da danes prednost pred Celjem povečajo na +5, pred Mariborom pa (s tekmo več) na +7. Foto: Žiga Zupan/Sportida V ponedeljek so igralci ostali brez Safeta Hadžića. Bo ''šok terapija'' naredila svoje in poskrbela za boljšo igro Olimpije, kot so je bile deležni navijači (zlasti) v prvem polčasu derbija proti Celju?

''Proti Bravu pričakujemo zmago. Proti Celju smo prvi polčas odigrali slabo, v drugem pa smo pokazali, da znamo igrati in smo si ustvarjali priložnosti. Proti Bravu moramo zasledovati igro z drugega polčasa proti Celju in te priložnosti še zaključiti,'' je Avstrijec srbskih korenin prepričan, da jih učinkovitost pred vrati tekmeca ne more pustiti na cedilu dvakrat zaporedoma.

Poraz s Celjani je nogometašem dal misliti. ''Po tekmi smo se zavedali, da nismo bili ekipa, za katero vemo, da smo. Proti Bravu je nova priložnost, da se dokažemo oziroma pokažemo, kaj zmoremo. Trenutno smo na prvem mestu in to želimo obdržati do konca prvenstva,'' ne skriva cilja, ki bi zadovoljil pričakovanja predsednika Milana Mandarića. Ta išče naslednika Hadžića, prav lahko pa se zgodi, da bi ga na tekmi z Bravom že gostil v častni tribuni in mu predstavil bodoče varovance.

Bravo pozna kakovost Olimpije

Dejan Grabić je (tudi) nekdanji nogometaš Olimpije. Z Bravom je osvojil drugo ligo, zdaj mu gre zelo dobro tudi v prvi ligi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Bravo v Stožice prihaja po zgodovinski cilj. Proti Olimpiji ni še nikoli končal tekme kot neporažen. Če gre soditi po izjemni statistiki, s katero navdušuje v spomladanskem delu, kjer je po porazu Celja v Murski Soboti še edini neporaženi prvoligaš v letu 2020, bi lahko danes v Stožicah pisal zgodovino. Tudi zaradi sprememb pri Olimpiji, o katerih pa trener Brava Dejan Grabić ne razmišlja.

''Razmere pri nasprotniku nas ne zanimajo. Poznamo kakovost Olimpije, ki je nesporna. Jasno je, da so oni v vlogi favorita. Mi bomo poskušali igrati svoj način igre in biti pri tem čim boljši. Boljši kot bomo v tem, kar igramo, večja je verjetnost, da nekaj dobimo," sporoča strateg najmlajšega slovenskega prvoligaša, ki se bo proti Olimpiji, njegovemu nekdanjemu klubu, kot trener Brava predstavil že četrtič.

Koliko jim bo dovolila Olimpija?

Roko Baturina je s šestimi zadetki prvi strelec spomladanskega dela prvenstva. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Bravo je na zadnji tekmi pokazal tisto, kar so tako pogrešali navijači Olimpije. Učinkovitost. Na krilih dvakratnega strelca Roka Baturine so osvojili Velenje, premagali Rudar s 3:1 in se še dodatno zasidrali na šestem mestu. Obstanek je vse bližje.

''V večjem delu prvega polčasa v Velenju smo bili zelo učinkoviti. Bili smo odlični in to je igra, ki jo želimo prenesti na vseh 90 minut tekme. Bili smo disciplinirani, razumevanje igre je bilo vrhunsko in tudi ekipa je dihala kot eno. Na vsaki tekmi si želimo osvojiti čim več točk. Kakšna bo taktika na zelenici, je odvisno tudi od tega, koliko nam bo dovolila Olimpija,'' je trener Brava sporočil, kako bodo imeli gostje v Stožicah svoj načrt in ga izvedli maksimalno.

''Če bo treba, ga bomo tudi prilagodili," dodaja Grabić pred gostovanjem, na katerem Bravo nima ničesar izgubiti.