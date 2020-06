Izkušeni branilec odkrito o težavah Olimpije

Zakaj so nogometaši Olimpije v derbiju 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Celju (0:1) pokazali dva različna obraza in bili v prvem polčasu nadigrani s strani štajerskih gostov? Branilec Miral Samardžić, eden najbolj izkušenih nogometašev Olimpije, je slabšo igro v prvem delu pripisal napakam, ki so si jih privoščili zlasti mlajši, manj izkušeni soigralci.

Slovenski branilec Miral Samardžić spada med najbolj izkušene nogometaše Olimpije. Je nekdanji reprezentant, nekdanji obrambni steber izbrane vrste, vajen osvajanja klubskih lovorik, kar je v karieri najbolj pogosto počel kot branilec Maribora. Ko se je lani preselil v Ljubljano, je verjel, da prihaja v klub, ki lahko resno kandidira za naslov prvaka. Občutek ga ni varal. Zmajem se v tej sezoni nasmiha naslov državnega prvaka.

Nasmeh vse bolj kisel Safet Hadžić od ponedeljka naprej ni več prvi trener Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Obstaja pa bistvena razlika. Če se je pred ''pokoronskim'' obdobjem navijačem zeleno-belih še močno smejalo, saj je bila prednost Olimpije pred tekmeci izrazitejša, pa je po porazu v sobotnem derbiju, ko so Celjani v Stožicah ugnali vodilnega prvoligaša z 1:0, dva dni pozneje pa je trenersko paličico izgubil Safet Hadžić, postal nasmeh bolj kisel. Prednost pred Celjem se je spustila na +2, pred Mariborom, ki ga slovenska javnost še vedno doživlja kot največjega tekmeca za naslov, pa na +4. Do konca prvenstva bodo klubi odigrali še devet krogov, tako da velja pričakovati še napet boj za naslov prvaka.

Samardžić: Nekateri mlajši igralci imajo s tem težave

Po sobotnem porazu je do predstavnikov sedme sile v Stožicah stopil obrambni steber zeleno-belih. ''Slabo smo odigrali prvi polčas, bolje pa drugega, ko smo prevzeli igro, imeli neke priložnosti, pa tudi kazenski udarec, ki ga nismo izkoristili. Po eni strani je Celje zasluženo zmagalo," je po bolečem porazu proti sosedu z razpredelnice dejal 33-letni branilec Olimpije in se ob iskanju razlogov za slabši začetek dvoboja, obregnil ob mladost in pomanjkanje izkušenj pri nekaterih soigralcih. ''Nekateri med nami podležejo pritisku. Na plečih čutijo malce pritiska in pokleknejo,'' je pojasnil vzrok za manj prepričljive vstope v tekme.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

Tudi v Sežani sprva nogometaši Olimpije niso prevladovali na igrišču. Odločilno prednost (3:0) so si zagotovili v drugem delu, proti Celju pa so v uvodu tekme nekajkrat nevarno ''viseli'', prejeli zadetek, nato pa imeli še obilico sreče (vratnica Luke Kerina), da niso Celjani odšli na premor s prednostjo 2:0.

Miral Samardžić bo lahko v sredo računal tudi na pomoč Mackyja Bagnacka, ki ga zaradi kazni ni bilo proti Celju. Foto: SPS/Sportida

''Nekateri mlajši igralci imajo s tem težave. Vedno na pomembnih tekmah prihaja do napak. Do veliko napak. To smo lahko videli v prvem polčasu tudi proti Celju. Ko pa trema izgine, začnejo igrati, vendar bo treba to čim prej popraviti. Če želimo osvojiti naslov prvaka, se bomo morali tega rešiti. Psihološko jih je treba umiriti. To so igralci, stari okrog 20 let, zaradi tega prihaja do napak,'' je Jeseničan odkrito spregovoril o težavi, zaradi katere je Olimpija že v deveti minuti zaostajala proti vročemu Celju.

Najmlajša Ostrc in Boakye Na dvoboju proti Celju sta bila v enajsterici Olimpije najmlajša igralca Enrik Ostrc (17) in Eric Boakye (20). Vsi ostali so bili starejši. Kamerunec Daniel Kamy, ki se mu je pripetila usodna napaka v deveti minuti, takrat mu je žogo podal Boakye, je denimo star 24 let.

Lepo bi bilo, če bi bilo tako

Samardžić se bo 28. junija pomeril z Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida Do konca sezone bodo klubi odigrali še devet tekem. Olimpijo čaka v sredo tekma z Bravom, a je na ljubljanskem derbiju ne bo vodil Safet Hadžić, saj je v ponedeljek zapustil vroči stolček. Celjane čaka dan pred tem zahtevno gostovanje v Murski Soboti.

''Devet tekem je do konca. Tudi Celje ima težke tekmece. Do konca bodo ''kiksali'' še tako oni kot tudi mi. Bo pestro in zanimivo do konca,'' je prepričan nekdanji reprezentant. Olimpija bo v zadnjem krogu prvenstva gostovala v knežjem mestu.

Zmaji imajo lepe spomine na celjski stadion, kjer so osvojili zadnjo klubsko lovoriko. Lani so v finalu pokala premagali Maribor z 2:1, nato pa v jesenskem delu te sezone v gosteh ugnali Celjane s 3:1. To je tudi zadnji poraz rumeno-modrih v tej sezoni. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Bi lahko takrat vrnila udarec Kosićevi četi in si na krilih te zmage zagotovila naslov prvaka?

''Lepo bi bilo, če bi bilo tako,'' ne bi imel nič proti branilec, ki je pred leti navduševal v obrambi Maribora, enega izmed največjih tekmecev za naslov. Sam opozarja, da je krog kandidatov širši. ''Že celo sezono pravim, da sta tu poleg Celja in Maribora še Mura in Aluminij. To bo borba za vrh, za Evropo. Tako bo vse do konca,'' napoveduje napeto nadaljevanje sezone, v katerem bo Olimpija branila tesno prednost. Pred začetkom ''pokoronskega'' obdobja je bila višja, zdaj se je skrčila. Vseeno pa so zmaji še naprej na prvem mestu.