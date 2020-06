Bravo, Bravo! Olimpija, sedi cvek.

Datum 18. junij 2020 bo v spominu ljubiteljev nogometa v Ljubljani še dolgo živel kot nepredvidljiva sreda, v kateri se je Olimpija sredi kaotičnih sprememb dotaknila dna tolerance navijačev, saj je že po 25 minutah zaostajala z 0:4. Prvič v tej sezoni je zaigrala brez Safeta Hadžića in proti Bravu doživela pravcato katastrofo. Na koncu je v mreži Nejca Vidmarja odjeknila rumena petarda, prednost Olimpije pa se lahko še dodatno stopi. Če bo Maribor danes zmagal v Kranju, bodo vijolice za zmaji zaostajale le še za točko.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Hadžić najboljša rešitev za Olimpijo

Strokovno vodstvo Brava še dolgo ne bo pozabilo dvoboja, v katerem so po 25 mnutah vodili proti Olimpiji kar s 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Po veliki zmagi Brava so se mnogi akterji poklonili Hadžiću. Čeprav ga ni bilo poleg, sta o njem spregovorila oba trenerja. Dejan Grabić je novinarje po najslajši, verjetno tudi največji zmagi NK Bravo v kratki zgodovini kluba, spomnil na besede, ki jih je izrekel lani.

''Preden so ga ustoličili kot stalnega trenerja, sem trdil, da je verjetno najboljša rešitev za Olimpijo. Še vedno mislim, da je. Če bi prišel jutri nazaj, bi bilo to najboljše za Olimpijo. Ne bi pa komentiral odločitev vodstva Olimpije,'' je mladi strateg Brava dal vedeti, kako zelo spoštuje Hadžića.

Z njim je izgubil tri medsebojne dvoboje v tej sezoni. V četrto se Hadžiću ni izšlo, ker ga preprosto ni bilo več na klopi Olimpije. Je to glavni razlog za tokratno zmago Brava? ''Vse ste že povedali, to je bil razlog,'' je potrdil Grabić, ki Hadžićeve čete na zelenici ni znal premagati, tokrat pa so njegovi varovanci ''leteli'' po igrišču, bili (vsaj v prvem delu) za razred boljši od gostiteljev, izkoristili številne napake in že po 25 minutah vodili s kar 4:0! Na koncu so zmagali z neverjetnih 5:0 in zelo osrečili Maribor, pa tudi Celje in Muro, ki se je na račun podviga Šiškarjev približala slovenskemu vrhu na zgolj šest točk zaostanka.

Kdor napravi napake, bo prejel kazen

Nikica Milenković je izpostavil, kako je menjava trenerja Safeta Hadžića močno vplivala na vse. Tudi na igralce. Sodeč po igri in rezultatu ni vplivala po dobrem. Foto: Grega Valančič/Sportida O Hadžiću pa je marsikaj povedal tudi Nikica Milenković. Hrvat, razpet med življenjem na Reki in v Barceloni, je nekdanjega ''šefa'' zelo pogrešal na dvoboju.

''Zelo bom iskren. To ni opravičilo ali izgovor za poraz, a menjava Safeta Hadžića je vplivala na nas. Na vse. Situacija se je spremenila, vsi smo, hočete ali nočete, iz mesa in krvi. Tudi njegovi pomočniki, ki smo z njim sodelovali, kot tudi igralci. Na tekmi proti Bravu smo napravili ogromno napak, nogomet pa je igra napak. Kdor jih napravi, je za njih tudi kaznovan,'' je pojasnil 60-letni hrvaški strateg, ki bo do nadaljnjega opravljal vlogo začasnega trenerja zmajev. Do takrat, ko bo vodstvo na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem in športnim direktorjem Mladenom Rudonjo našlo pravega kandidata za novega trenerja.

''Smo v težavnem trenutku. Moramo se zbrati, saj je vse padlo na pleča igralcev. Sem pomočnik Safeta Hadžića in profesionalec. Dokler bom tukaj, bo on z menoj. Proti Bravu sem bil prvi trener, a sem se obnašal, kot da je bil poleg mene tudi Safet. Zelo ga imam rad. Spoštujem ga in cenim. Situacija je izpadla tako, kot je, zaradi tega, ker so se dogajale neke stvari, ki se ne bi smele. A vsi smo ljudje, iz mesa in krvi. Sem profesionalec, napravil bom vse, kar je v moji moči, tako kot vsi, ki delamo v Olimpiji, dokler ne pride nov trener,'' je zaobljubil Milinković, ki veliko raje dela iz ozadja, kot pomočnik, kot pa prvi strateg vodilnega slovenskega kluba.

Navijači skandirali Hadžiću O Safetu pa nista razmišljala le trenerja, ampak tudi skupina navijačev Olimpije, ki so spremljali dvoboj kot gledalci z zunanjega dela stadiona. Splezali so na ograjo na treh različnih mestih, med tekmo zapeli nekaj navijaških pesmi, večkrat pa tudi skandirali ''Safet Hadžić, Safet Hadžić'' in s tem dali vedeti, na kateri strani so. Veliko manj prijazno vsebino so namenili predsedniku in športnemu direktorju, ki je na praznih Stožicah ni bilo težko slišati.

Bravo najboljši v letu 2020

Bravo si je privoščil Olimpijo kot še noben v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija kljub drugem zaporednem domačem porazu brez doseženega zadetka (po 0:1 proti Celju še 0:5 proti Bravu) še vedno zaseda prvo mesto, a se prednost nevarno topi. Bravo je na drugi strani vedno višje, zdaj kot šestouvrščeni prvoligaš za Aluminijem zaostaja le še osem točk, tako da bi lahko ob nadaljevanju sezone v podobnem ritmu, ne pozabimo, da je Bravo najuspešnejši klub spomladanskega dela in letos sploh še ni izgubil, splezal še višje po lestvici. ''Naš cilj je obstanek v ligi. Nismo si ga še zagotovili. V igri je še osem tekem, 24 točk. Dokler ne bo matematično rešeno, ne bomo mirni,'' je dal vedeti, kako ga v tem trenutku zanima le obstanek.

V Stožicah je proslavljal največjo zmago v moji karieri. ''Posvetil bi jo družini. Včeraj sva imela z ženo Jano obletnico, tako da jo jutri čaka lepo kosilce pri Aljančiču,'' ni skrival zadovoljstva in sreče. ''Taka tekma se redko zgodi. Zelo sem vesel, da dobivamo potrditev, kako smo na pravi poti. Tako dobre predstave Brava že dolgo ni bilo. Veseli me intenzivnost,'' je pohvalil vse igralce.

Znova je izstopal Roko Baturina. Mladi hrvaški napadalec, ki bo kmalu dopolnil 20 let, je podobno kot Aljoša Matko dvakrat zatresel mrežo Olimpije. ''Tisti, ki znajo dati gol, so najbolj pomembni igralci. Roko ima nos za gol, krasi pa ga tudi karakter. V klubu smo zbrali na kup veliko podobnih karakterjev, to je pomembno,'' je pojasnil, od kje tiči moč spomladanskega nepremagljivega Brava.

Želel bi si, da bi lahko še dolgo vodil najboljše igralce, a se zaveda, da nastopajo za Bravo kot posojeni igralci zagrebškega Dinama oziroma Maribora. ''Moje pobožne želje so, da bi ostali vsi, ki jim poteče posoja,'' bi rad videl, kako bi Baturina, Matko in Martin Kramarič, strelci vseh petih zadetkov, ostali zvesti rumenim tudi prihodnjo sezono.

Trener Olimpije: Sami sebi krojimo usodo

Milinković je doživljal dvoboj z Bravom, kot da je še vedno pomočnik trenerja. Foto: Grega Valančič / Sportida Bravo je zadel kar petkrat, Olimpija pa je še drugič zapored ostala brez gola. Doseženega, da ne bo pomote. ''Grdo je. 5:0 je grd rezultat. To je napaka vseh nas, moramo priznati, da smo vsi storili napako. Nogomet se igra zaradi zadetkov. Zmaga tisti, ki jih da več. Potrebno je biti iskren in čestitati Bravu, da je izkoristil svoje priložnosti in nas premagal. Čestital bi trenerju in igralcem Brava,'' je pohvalil stanovskega kolega Grabića in njegove mlade izbrance, povprečna starost ekipe znaša le nekaj več kot 22 let, ki so kot še nikoli ponižali prvega kandidata za naslov.

Tako je vsaj veljalo pred ''pokoronskim'' nadaljevanjem, nato pa so zmaji nanizali slabe rezultate. So sploh še lahko prvaki, če bodo ponavljali takšne predstave? ''Borba za naslov je še vedno aktualna. Sami sebi krojimo usodo. Zdaj prihaja tekma z Domžalami. Bomo videli, kdaj bo prišel nov trener. Verjamem v te igralce, ki so bili celo leto ekipa, ki je poleg Celja dosegla največ zadetkov. Verjamem, da bo Olimpija na koncu prvak,'' navkljub vsemu ostaja optimist.

Trener Brava Dejan Grabić je prepričan, da ima Olimpija najboljšo ekipo v Prvi ligi Telekom Slovenije. Potrebuje le premik na bolje na psihološki ravni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobno o Olimpiji kot morebitnem novem prvaku razmišlja tudi Grabić. ''V nogometu smo videli vse živo, Olimpija je še vedno prva. To je samo psihološki klik. Po mojem mnenju imajo najboljšo ekipo v ligi,'' je prepričan Dolenjec, ki se je lani z Bravom veselil osvojitve drugoligaškega naslova, zdaj pa mu gre tako dobro v Spodnji Šiški, da bi želel ostati trener Brava vse življenje. ''Imamo zelo mlado ekipo, ki gara. Pri Bravu ima čas odraščati. Ima čas narediti napako, ki je pri drugih klubih ne morejo delati,'' je spregovoril o prednostih Brava.

Bravo čaka v prihodnjem krogu dvoboj z Muro, trener Grabić se že veseli priprave za dvoboj dveh zelo "vročih" tekmecev, Olimpija pa se konec tedna odpravlja v Domžale, ki so v sredo prvič letos zmagale v Prvi ligi Telekom Slovenije, in bi lahko zmajem predstavljale obilico preglavic.

Novi trener Olimpije bo naletel na težave

Bravo se je z zmago še utrdil na šestem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekateri so ob spremljanju ljubljanskega obračuna v Stožicah dobili občutek, kako so igralci namenoma bojkotirali igro in nalašč visoko izgubili. Milenković zavrača takšna namigovanja.

''Igralcem moramo pomagati. Tudi oni so ljudje. To je psiha. Mislite, da niso hoteli premagati Celja? Ali danes Brava? To je veliko breme. Napraviš eno napako, dobiš gol in izgubljaš 0:1, pa napraviš še eno in je že 0:2. Potem greš v napad, saj želiš narediti vse, da vsaj umreš hrabro,'' začasni strateg ne išče razlogov za nepričakovano visok poraz v ''tankiranju'' nogometašev.

Predsednik Milan Mandarić, ki išče najbolj primernega kandidata za novega trenerja, ni niti v nočnih morah pričakoval, da se bo ljubljanski obračun z Bravom iztekel tako slabo za Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še enkrat je ponovil, da je na vse prisotne v slačilnici Olimpije vplival nepričakovan odhod Hadžića. ''Safet je bil vse leto z nami, potem pa ga kar naenkrat ni bilo več zraven. Vse je padlo na pleča igralcev. Novi trener, ki bo prišel, bo naletel na zahtevno situacijo. Ne pozna igralcev, igralci ne poznajo njega, skušal bo vsiliti nov sistem. A o tem ne bi govoril, za to nisem primeren. Govorim lahko le o tem, kar se nam je zgodilo danes. In pred tem. Kar pa se tiče Safeta, to ni opravičilo, ampak realna stvar. Saj smo vsi ljudje,'' je pojasnil strokovnjak, ki ne ve, kako dolgo bo še opravljal vlogo začasnega prvega trenerja. Iz Olimpije so po tekmi namignili, da predstavitve novega stratega naj ne bi bilo vsaj do petka.

Če bi vprašali trenerja Grabića, bi bila najboljša rešitev za zmaje vrnitev Hadžića. Trenerja, ki je v tej sezoni trikrat premagal Bravo. Tega, ali bi ga tudi v četrto, ne bi nikoli izvedeli, bi pa z dobršno gotovostjo lahko pritrdili, da Olimpija zagotovo ne bi izgubila s tako visokim rezultatom, kot ni že dolgo.