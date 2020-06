Mura razveselila največjo navijačico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mure so v torek odigrali 14. tekmo Prve Lige Telekom Slovenije na Fazaneriji v tej sezoni in s 3:1 odpravili Celje. S predstavo so razveselili tudi svojo največjo navijačico Terezijo Knaus, ki je imela čast, da si je obračun ogledala s tribune.