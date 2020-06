Zmagovit debi Dejana Djuranovića #video

Nogometaši Domžal so končno zabeležili prvo prvenstveno zmago v letu 2020. V derbiju začelja so ugnali zadnjeuvrščeni Rudar, ki je tako še naprej brez zmage v vsej sezoni. Zmaga Domžalčanov pomeni uspešen - vsaj rezultatski - debi Dejana Djuranovića, ki je na njihovi klopi med tednom zamenjal Andreja Razdrha.

Čarobne palice sicer nima, nekaterih pomanjkljivosti v ekipi še ni odpravil, glede na dejstvo, da mu je manjkalo veliko standardnih igralcev prve enajsterice, pa so njegovi varovanci vendarle storili korak naprej, vsaj kar se tiče posesti žoge, agresivnosti in učinkovitosti. Korak naprej pa so storili tudi na prvenstveni razpredelnici, na osmem mestu so vsaj začasno prehiteli Triglav.

Vprašanje pa je, kako bi se tekma končala, če bi Mićo Kuzmanović že po 30 sekundah izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila. Po levi strani kazenskega prostora je sam prišel pred vratarja Ajdina Mulalića, ki je dobil medsebojni dvoboj ena na ena.

Drugi ključni trenutek tekme se je zgodil v osmi minuti, ko so domači tekmecem vodstvo praktično podarili. Mladi Gašper Jovan je z glavo podajal žogo vratarju Mateju Radanu, a je pred njim do žoge prišel Matic Fink in jo poslal v mrežo.

Po doseženem zadetku so se gostje sprostili in prevzeli pobudo. Veliko so poskušali s streli od daleč, predvsem Arnel Jakupović, toda rezultat se do odhoda v slačilnice ni spremenil, lahko pa bi se v 29. minuti, ko je Mulalić obranil nevaren strel Jovana.

Prekrasen zadetek Mateja Podlogarja:

V drugem delu se kaj dosti na igrišču ni spremenilo. Domžalčani so povišali vodstvo v 53. minuti, ko je natančno izvedel prosti strel Senijad Ibričić, nekaj zaslug za gol pa si lahko pripiše tudi Predrag Sikimić, ki je pred golom oviral pogled vratarja.

Na 3:0 je v 62. minuti z lepim strelom z 20 metrov povišal Matej Podlogar, za gol je potreboval dobro minuto na igrišču, na igrišče je z rezervne klopi prišel tik pred njim.

Djuranović je po visokem vodstvu zagotovo menil, da je delo opravljeno. A mu je kmalu zatem živce začel parati Mulalić. Junak prvega polčasa se je najprej preveč poigraval, njegovo podajo je prestregel Mateo Panadić in ga z lobom premagal.

To pa ni bila edina napaka domžalskega vratarja. V končnici tekme je po kotu izpustil žogo iz rok, praktično na noge Sandru Jovanoviću, ki mu je ni bilo težko potisniti v mrežo. V sodniškem dodatku bi lahko Rudar izenačil, toda Sanjin Lelić je iz ugodnega položaja streljal mimo gola.

Velenjčani bodo v 29. krogu v nedeljo gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo gostili Olimpijo.

Rudar : Domžale 2:3 (0:1) Stadion ob jezeru, brez gledalcev, sodniki: Matković, Kordež in Skok. Strelci: 0:1 Fink (8.), 0:2 Ibričić (53.), 0:3 Podlogar (62.), 1:3 Panadić (63.), 2:3 Jovanović (89.). Rudar: Radan, Jovan, Pavlović, Lelić, Trifković, Koprivnik (od 58. Panadić), Kuzmanović, Radić (od 58. Jovanović), Filipović, Džinić, Pušaver. Domžale: Mulalić, Vuklišević, Ibričić, Fink (od 78. Žinić), Makovec, Jakupović (od 68. Mavretič), Ilić, Sikimić, Svetlin (od 78. Dohyun), Vuk (od 60. Podlogar), Husmani. Rumeni kartoni: Pušaver, Jovanović, Filipović, Jovan; Mavretič, Makovec.

Rdeči karton: /.