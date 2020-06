Maribor v Kranju skočil za ovratnik Olimpiji #video

Obračun med Triglavom in Mariborom je bil prvi v slovenski ligi po prekinitvi zaradi novega koronavirusa, ki so si ga ogledali tudi navijači. Kranjčani so pred tekmo sprostili 335 vstopnic, a spodbuda domačih privržencev ni zalegla.

Maribor je po preobratu prišel do tretje zaporedne zmage in se prebil na drugo mesto lestvice, ima le točko zaostanka za vodilno Olimpijo in točko prednosti pred Celjem. Triglav, ki je vodil še v 78. minuti in v tej sezoni že dvakrat zmagal v Ljudskem vrtu, pa je brez zmage že šest tekem in ostaja predzadnji.

Domači so tekmo začeli brez kaznovanega branilca Milana Milanovića, gosti so pogrešali poškodovana Mitjo Vilerja in Martina Milca, vrnil pa se je Rudi Požeg Vancaš.

Fotogalerija s tekme Triglav : Maribor (foto: Grega Valančič/Sportida):

Toda ekipi v sicer dokaj enakovrednem boju navzočim dolgo nista ponudili kakšnega pravega užitka, priložnosti praktično ni bilo vse do 37. minuti, ko je po dolgi podaji Alexandruja Cretuja sam v protinapad stekel Luka Zahović, a se je na koncu po njegovem strelu izkazal domači čuvaj mreže Jalen Arko.

V 44. minuti pa so tudi domači navijači videli priložnost svojih ljubljencev, v glavni vlogi pa sta bila sinova slovitega Marca Wilmotsa. Marten Wilmots je izvedel prosti strel z desne strani, pred vrati pa je iz bližine zgrešil Reno Wilmots.

V drugem polčasu je v 51. minuti nevarno zagrozil Denis Klinar, ki je z več kot 20 metrov z močnim strelom zadel vratnico. Že v 53. minuti pa so domači povedli. Marten Wilmots je izvedel prosti strel, žogo je poslal proti levi vratnici, kjer je bil Kristjan Arh-Česen in z nogo žogo preusmeril v mrežo.

Foto: Grega Valančič / Sportida

V 65. minuti so imeli domači novo priložnost, s prostega strela z desne strani je sprožil Berat Beciri, izkazal pa se je Kenan Pirić. Na drugi strani je znova dobro posredoval tudi Arko po strelu Alexandruja Cretuja v 71. minuti. Dve minuti pozneje je Nemanja Mitrović zadel z glavo, a je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu domačih.

Le malce zatem je Arko dobro zaprl prostor po strelu Zahovića iz bližine, a v 78. minuti so Štajerci le izenačili, in sicer se je med strelce vpisal Amir Dervišević, ki je zadel neposredno iz desnega kota, čeprav je žogo z glavo še poskušal neuspešno izbiti Gašper Udovič.

Video: mojstrovina Derviševića:

Že v 83. minuti so gosti poskrbeli za preobrat, po podaji v prazen prostor je Zahović stekel proti vratom domačih in rutinirano zadel za 2:1 in svoj deveti gol v sezoni. V 85. minuti je po Zahovičevi podaji s sedmih metrov zadel še Marcos Tavares in dokončno odločil tekmo.

Kranjčani bodo v 29. krogu v nedeljo gostili Aluminij, Mariborčani pa Velenjčane.

Triglav : Maribor 1:3 (0:0) Športni center, gledalcev 335, sodniki: Mertik, Vukan in Vidali. Strelci: 1:0 Arh-Česen (53.), 1:1 Dervišević (78.), 1:2 Zahović (83.), 1:3 Tavares (85.). Triglav: Arko, Arh-Česen, R. Wilmots (od 88. Šalja), Kumer, M. Wilmots (od 77. Janković), Udovič, (od 88. Mlakar) Gliha, Mertelj, Rogelj, Ćerimagić, Beciri (od 72. Majcen). Maribor: Pirić, Klinar (od 69. Pihler), Rajčević, Mitrović, Kolmanič, Vrhovec (od 58. Dervišević), Cretu, Kronaveter (od 76. Tavares), Mešanović (od 76. Kotnik), Požeg Vancaš (od 58. Santos), Zahović. Rumeni kartoni: M. Wilmots; Kolmanič, Rajčević, Kronaveter.

Rdeči karton: /.