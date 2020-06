Najprej odhod Hadžića, zdaj pa še to: v Stožicah odjeknila petarda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti mestnemu tekmecu Bravu z 0:5 (0:4).

Olimpija je po slovesu Safeta Hadžića tokrat igrala po napotkih Nikice Milenkovića. Toda ekipa, ki naj bi v četrtek dobila novega stratega, je tokrat v prvem polčasu delovala povsem raztreseno. Ob odsotnosti kaznovanega Anteja Vukušića jih je letos še neporažena ekipa Dejana Grabića že v prvih 25 minutah povsem razbila in jim zabila štiri zadetke.

Razigrani Bravo je tako lahko hitro vpisal peto zaporedno zmago in se utrdil na šestem mestu, Olimpija pa je kljub sedmemu porazu zdržala prvo mesto na lestvici, a druga zaporedna ničla je zagotovo skrb za ljubljanske navijače.

Še preden sta ekipi izvedli kakšno nevarnejšo akcijo, si je prepono poškodoval Eric Boakye. Hitro je bilo jasno, da ne bo mogel nadaljevati, a domačim ni uspelo pravočasno v igro poslati Jana Andrejašiča. Prekinitve igre namreč ni bilo, kar je številno močnejši Bravo izkoristil. Z leve strani je podal Almin Kurtović, pred golom pa je bil najspretnejši Aljoša Matko.

Toda rumeni iz Šiške so hitro zadeli tudi ob enakem številu igralcev. V 18. minuti je Aljoša Matko po lepi podaji Sandija Ogrinca vtekel v kazenski prostor, oddal žogo na svojo levo do Roka Baturine, ki je zadel za 2:0. V 20. minuti pa so zagrozili tudi domači, Stefan Savić pa je iz ugodnega položaja iz bližine žogo poslal čez vrata.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (foto Grega Valančič/ Sportida):

Česar niso izkoristili zeleno-beli, pa so napadalno zelo konkretni rumeni v 22. minuti. Spet je zadel Baturina, in sicer z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Baturina je na osmih tekmah v slovenski ligi dosegel že osmi gol. Vidmar je malce zatem ustavil poskus Martina Kramariča, a je slednji že v 25. minuti - po podaji Baturine - znova prerešetal neprepoznavno obrambo Olimpije in zadel že za 4:0, kar je bil tudi izid polčasa.

V drugem polčasu je Andrejašič v 49. minuti sprožil od daleč, zadel Romana Bezjaka, žoga pa je za malo zletela mimo vrat. Olimpija je v tem delu igre pokazala drugačen obraz, a so gosti, ki so se razumljivo osredotočali na protinapade, dobro zapirali dohode v nevarne cone. V 71. je sicer Bezjak že obšel Igorja Vekića, a mu je pri strelu nato spodrsnilo.

V 77. minuti je nevarno od daleč sprožil Stefan Savić, Vekić pa je s konicami prstov toliko spremenil smer žogi, da je ta zadela prečko. V 86. minuti pa je še Bezjaku strel obranil Vekić z novo dobro reakcijo, slednji pa je nato ustavil še poskus Harisa Kadrića. V 90. minuti pa je piko na i visoki zmagi Brava postavil Aljoša Matko s svojim drugim golom na tekmi.

Olimpija bo v 29. krogu v nedeljo gostovala v Domžalah, Bravo pa bo dan prej gostil Muro.

Olimpija : Bravo 0:5 (0:4) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Pospeh in Mikača. Strelci: 0:1 A. Matko (13.), 0:2 Baturina (18.), 0:3 Baturina (22.), 0:4 Kramarič (25.), 0:5 A. Matko (90.). Olimpija: Vidmar, Samardžić, Boakye (od 13. Andrejašič), Bagnack, Jurčević (od 46. Pavlović), Tomić, Ostrc, Savić, Menalo (od 64. Kadrić), Čekiči (od 46. Elšnik), Bezjak. Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj (od 69. Abdurahimi), Agboyi, A. Matko (od 90. Kancilija), Kramarič, Ogrinec, Nukić, Baturina (od 82. Kirm). Rumena kartona: Samardžić; Trontelj.

