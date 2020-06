Kraševci do odmevne zmage, Aluminij v vse hujši krizi #video

Tako Aluminij kot Tabor sta bila do danes še brez točke na tekmah po koronski krizi. Črni niz pa so prekinili Kraševci, ki so znali kaznovati novi napaki domače obrambe in prvič v sezoni ugnati Kidričane. Tabor se je z deveto zmago utrdil na sedmem mestu, Aluminij pa po devetem porazu, tretjem zapovrstjo, ostaja peti.

Ekipi v prvem polčasu nista blesteli, kar zadeva všečnost predstave. Priložnosti je bilo za vzorec, po ena resnejša na vsaki strani. Pri domačih je v 19. minuti Mihael Klepač za malo zgrešil s strelom z glavo, pri gostih, ki so med drugim pogrešali kaznovane Leona Severja, Stefana Stevanovića in Maria Zebića, pa je v 40. Dino Stančič s strelom malce z desne zadel bližnjo vratnico.

Stančič je imel tudi prvo priložnost v drugem delu, v 51. minuti je prišel pred Luko Janžekoviča malce z desne, Aluminijev vratar pa je dobil ta dvoboj. Na drugi strani je z leve zgrešil cilj Jure Matjašič v 55. minuti.

V 63. minuti je Mario Babić meril od daleč, a preveč po sredini, osem minut pozneje pa se je slednji vpisal med strelce, ko je zadel s 15 metrov po podaji s peto Rodrigueja Bongonuija, ki se je tako kot Marko Ristić in Erik Salkić vrnil v ekipo Tabora.

Navijači Tabora, ki so tekmo spremljali prek malih zaslonov, so bili navdušeni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 80. minuti si je Aluminijeva obramba privoščila novo napako, Ivan Kontek je z glavo žogo slabo oddal nazaj proti vratarju, prestregel jo je Stančič in z lobom zadel za 2:0. Zatem je imel še eno priložnost Babić, že v sodniškem dodatku pa še Marko Vukelić, čigar strel je Janžekovič lepo obranil.

Kidričani bodo v 29. krogu v nedeljo gostovali v Kranju, Tabor pa dan prej v Celju.

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik in Kovačič.

KONEC TEKME! Tabor Sežana je prišla do odmevne zmage in treh točk, ki ji bodo še kako koristile v boju za obstanek, Aluminij pa ostaja v globoki krizi.

80. minuta: GOOOL! 0:2! Sežančani so še povišali vodstvo. Po veliki napaki domačega branilca Ivana Konteka, ki je napačno ocenil let žoge in dopustil, da ga je preskočila, je sam proti vratom Janžekoviča stekel Dino Stančić in z lobom lepo zadel prazno mrežo.

71. minuta: GOOOL! 0:1! Tabor Sežana vodi! Kraševci so kronali premoč in zasluženo povedli. Po odlični ekipni akciji in lepo podaji s peto Rodrigueja Bongonguija je v polno mojstrsko zadel Mario Babić.

55. minuta: Pa smo dočakali tudi priložnost Aluminija. Lepo je preigraval Jure Matjašič in nato z nekaj metrov tudi močno sprožil in zgrešil. Počasni posnetek lepo pokaže, da je napadalec Aluminija želel preveč in bi moral podati. Povsem sam je bil David Flakus Bosilj, a žoge ni dočakal.

51. minuta: Tabor je odlično odprl tudi drugi polčas. Vnovič se je v odličnem položaju znašel Stančić, a mu je domači vratar Janžeković odlično zaprl kot in se podpisal pod odlično obrambo.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

40. minuta: VELIKA PRILOŽNOST! Gostje iz Krasa so ob koncu prvega polčasa stopili na plin in pritisnili na vrata domačih nogometašev. Najlepšo priložnost smo videli pet minut pred koncem prvega dela, ko je po strelu Dina Stančića in odboju od branilca Ivana Konteka žoga zadela vratnico. Vratar Luka Janžekovič si je lahko oddahnil.

30. minuta: Tudi po pol ure igre še čakamo na povišan utrip, a za zdaj nismo videli še prav nič dramatičnega.

15. minuta: V Kidričevem spremljamo zaspano predstavo. Čuti se, da za obe ekipi šteje vsaka točka, zato sta obe ekipi zelo zadržani. Prave priložnosti z zadetek še nismo videli.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi:

Aluminij in Tabor za prve pokoronske točke

Sredin maraton se bo začel v Kidričevem, kjer bo prvič po ''škandalu'' v Bosni in Hercegovini delil pravico Slavko Vinčić. Aluminij bo skušal po treh zaporednih porazih v ''pokoronskem'' obdobju povečati število osvojenih točk. Na Štajersko prihaja Tabor iz Sežane, ki ima pred devetouvrščenimi Domžalami le dve točki prednosti, tako da bi se lahko v primeru novega poraza znašel v resnih težavah.

Gostitelji v zadnjih tednih nimajo sreče z zdravjem igralcev. Manjka kar nekaj pomembnih členov, kot zadnji jo je "skupil" kapetan Matic Vrbanec. Najmočnejše zasedbe ne bo imel na voljo tudi strateg češnjic Mauro Camoranesi. Po napetem dvoboju v Murski Soboti (2:3) je zaradi kazni izgubil Leona Severa, Stefana Stevanovića in Maria Zebića.