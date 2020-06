Olimpija izbrala novega trenerja, Mandarić presenetil z izborom

Nogometaši Olimpije bodo kmalu dobili novega trenerja. Uradno naj bi ga javnosti predstavili v petek, predsednik Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja pa sta se po poročanju športnih dnevnikov Sportske novosti in Ekipa24 odločila za 36-letnega Hrvata Dina Skenderja, ki nima veliko trenerskih izkušenj.

Po Marijanu Pušniku, Marku Nikoliću, Rodolfu Vanoliju, Luki Elsnerju, Safetu Hadžiću, Igorju Bišćanu, Iliji Stolici, Aleksandru Linti, Zoranu Barišiću, Robertu Pevniku in Nikici Milenkoviću, enajstih strategih, ki so v obdobju predsednikovanja Milana Mandarića (od leta 2015) sedeli na vročem trenerskem stolčku zeleno-belih, naj bi Olimpijo v prihodnje vodil Dino Skender. V Ljubljano je že prispel 36-letni hrvaški strokovnjak, ki je nazadnje vodil Osijek.

Vrhunci poloma Olimpije proti Bravu (0:5):

Le štirje Slovenci in sedem tujcev

Večino sezone 2019/20 je na klopi Olimpije prebil Safet Hadžić, ki pa od ponedeljka ni več prvi trener. Foto: SPS/Sportida Prvi mož Olimpije bo tako pri izbiri novega trenerja ponovno dal prednost tujemu, neslovenskemu strokovnjaku. Do zdaj je ustoličil enajst trenerjev (Milenković je vodil le eno tekmo kot vršilec dolžnosti), od tega so bili Slovenci le štirje, trije so prišli iz Srbije, dva iz Hrvaške, po eden pa iz Avstrije in Italije. Skender bo torej tretji hrvaški trener, ki bo vodil Olimpijo pod strogim očesom Mandarića, znanega po hitri menjavi strategov, če rezultati ali pa kaj drugega ne peljejo v želeno smer.

Novi trener bo poskušal posnemati rojaka Igorja Bišćana, ki je v sezoni 2017/18 popeljal Olimpijo do dvojne krone. Zmaji osem krogov pred koncem prvenstva vodijo na lestvici, če bo Maribor danes premagal Triglav, pa se bo prednost Ljubljančanov pred branilci naslova skrčila na vsega eno točko.

Skender prvič na delu v Domžalah?

Nikica Milenković je v sredo izkusil boleč poraz Olimpije proti razigranemu Bravu (0:5). Foto: Grega Valančič / Sportida Skender je pred delom v Slavoniji sodeloval z madžarskim prvoligaškim klubom Akadamija Puškaš, kjer je skrbel za razvoj mlajših selekcij. Ko je pred dobrim letom postal prvi trener Osijeka, je na odgovornem položaju nasledil Zorana Zekića, ki se je pred leti omenjal kot kandidat za novega trenerja NK Maribor.

V sredo si je ogledal dvoboj med Olimpijo in Bravom, na katerem so zeleno-beli utrpeli najhujši domači poraz (0:5), odkar je njihov predsednik Mandarić. Lani je šest mesecev vodil Osijek, nato pa v začetku letošnjega leta prevzel vodenje mladinske šole.

Kaj je povedal Milenković po porazu z Bravom?

Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da velja v petek pričakovati posebno srečanje s predstavniki sedme sile, na katerem bo predstavljen nov trener. Tako bi lahko Skender vodil zmaje že v nedeljo, ko čaka vodilnega prvoligaša zahtevno gostovanje pri prerojenih sosedih v Domžalah.

Olimpija je izgubila zadnji dve tekmi v prvenstvu, pri čemer je prejela kar šest golov, dosegla pa ni niti enega. V tej sezoni je večino tekem vodil Safet Hadžić, na zadnjem srečanju, na katerem je Olimpija prvič po letu 2005 na domači tekmi 1. SNL prejela vsaj pet zadetkov, pa je začasno vlogo prvega trenerja opravljal donedavni Hadžićev pomočnik Nikica Milenković, ki do nadaljnjega še vodi treninge Olimpije. Kmalu bi lahko tudi uradno predal štafetno palico 24 let mlajšemu rojaku.