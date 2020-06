Martinović se je poslovil od Aluminija in namignil, da ostaja v Sloveniji

Bil je obrambni steber Aluminija in eden najboljših branilcev Prve lige Telekom Slovenije, z dobrimi predstavami pa so se povečali apetiti o prestopu v katerega izmed močnejših klubov. Povečalo se je tudi zanimanje snubcev, a Ilija Martinović v spomladanskem obdobju ni spreminjal naslova. Ostal je v Kidričevem, a ni bil več na razpolago trenerju Slobodanu Gruborju, ki ga je v osrčju obrambe močno pogrešal. Aluminij je v pokoronskem obdobju le še senca kluba, ki je jeseni poskrbel za največjo pozitivno senzacijo in pomagal klubu do naslova jesenskega podprvaka ter preboja v polfinale pokala Slovenije.

Grubor se že obrača k naslednji sezoni

Aluminij se je spogledoval z največjim uspehom v zgodovini kluba, prebojem v Evropi, a so po črnem nizu v zadnjih tednih, Kidričani so nanizali štiri poraze, od tega tri v prvenstvu, padli na peto mesto.

Vrhunci dvoboja Aluminij : Tabor v Kidričevem:

Trener rdeče-belih Grubor je po sredinem porazu proti Taboru (0:2) poudaril, da se je počasi treba obrniti proti naslednji sezoni: ''Danes je šlo vse narobe. Nismo si zaslužili kaj več. Planirali smo, šli smo na zmago, razmišljali, da lovimo zadnji vlak za priključitev boju za vrh. Očitno je, da v tem trenutku tega nismo sposobni, tako da se moramo počasi obrniti k naslednji sezoni in se v miru pripraviti nanjo,'' je dejal hrvaški strateg, ki v prihodnji sezoni ne bo več mogel računati na Martinovića, od danes tudi uradno nekdanjega branilca Kidričanov.

Najprej bi se rad zahvalil predsedniku

Črnogorec z vzdevkom Idžo je bil ljubljenec kidričevskega občinstva. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Šestindvajsetletni črnogorski branilec je v Kidričevo prišel julija 2017 iz FK Lovčena ter skupaj v dresu rdeče-belih zbral 75 nastopov, od tega 12 v pokalnem tekmovanju.

''Ob odhodu bi se rad najprej rad zahvalil predsedniku kluba gospodu Marku Drobniču, da mi je dal možnost. Kljub vsemu se je na vse načine trudil za mene. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, vsem soigralcem, ki so iz mene vedno vlekli zadnje atome moči, prav tako pa tudi navijačem rdeče-belih. V Kidričevem mi je bilo prelepo, bilo je tako prelepih kot tudi malce slabših stvari, a vedno bom v srcu nosil tiste lepe. Vsi v Kidričevem bodo vedno ostali zapisani v mojem srcu, še se bomo srečevali, sedaj na nasprotnih straneh, a spoštovanje do rdeče-belih bo za vedno zapisano na meni ljubem mestu,'' je Martinović z izjavo namignil, da bi se lahko preselil k enemu izmed slovenskih prvoligašev.

Bo Oliver Bogatinov pripeljal Ilijo Martinovića v Ljudski vrt? Foto: Vid Ponikvar

Zanj se že dalj časa zanima Maribor, katerega športni direktor Oliver Bogatinov je bil nekdaj njegov trener pri Aluminiju, tako da ne bi presenetilo, če bi borbeni Črnogorec nadaljeval kariero v Ljudskem vrtu.