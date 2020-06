Kidričani v Kranju prekinili črn niz

Nogometaši Aluminija so po treh porazih v Kranju le prišli do zmage.

Nogometaši Aluminija so po treh porazih v Kranju le prišli do zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Aluminija so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali kranjski Triglav s 4:1 (1:0). Kidričani so v Kranju zmagali prvič po treh tekmah brez samcate točke.

Aluminij je dosegel prvo zmago po koronakrizi. Po dveh porazih proti Muri v polfinalu slovenskega pokala in ligaškem tekmovanju, ob tem je v tem mesecu izgubil tudi obe preostali tekmi PLTS proti Mariboru in Sežani, je vse tri točke osvojil v Kranju in se povzpel na četrto mesto prvoligaške lestvice.

Triglav po današnjem porazu - pred tem je igral neodločeno z Domžalami ter izgubil proti Bravu in Mariboru - ostaja na devetem mestu.

Obe ekipi sta izjemno previdno začeli obračun v gorenjski metropoli. Uvodna igra je v glavnem potekla med obema kazenskima prostoroma, prvo resno akcijo pa so uprizorili domači nogometaši v 13. minuti, ko je po kotu z leve strani polvolej Milana Milanovića z desetih metrov v zadnjem trenutku zaustavil eden od gostujočih igralcev in žogo izbil v kot.

V prvem delu obračuna izjemno previdni Kidričani so izkoristili že svojo prvo priložnost. Pobudnik akcije je bil Marcel Čermak, po njegovi globinski podaji se je David Flakus Bosilj izognil prepovedanemu položaju, ušel domačim obrambnim igralcem ter z lepo odmerjenim in natančnim strelom v 19. minuti ukanil domačega vratarja Jalna Arka.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kranjčani so po prejetem golu imeli jalovo terensko premoč, a Kidričani so z disciplinirano igro v kali zatrli vse njihove poskuse in imeli popoln nadzor nad tekmeci.

Izbranci gostujočega trenerja Slobodana Gruborja so na najboljši možni način odprli drugi polčas. Že v drugi minuti nadaljevanja se je po močnem strelu Anteja Živkovića z roba kazenskega prostora še drugič na tekmi zatresla kranjska mreža za 2:0.

Gorenjci se niso predali. Le pet minut kasneje je glavni sodnik Matej Jug po igri z roko Sanina Muminovića v kazenskem prostoru pokazal na enajstmetrovko, ki jo je realiziral rezervist Marko Gajić.

V 64. minuti so Kidričani znova "pičili" in povišali na 3:1. Po kombinirani akciji in podaji Flakusa Bosilja je s sedmih minutah Živković dosegel drugi gol na današnji tekmi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Le dve minuti kasneje so gosti zapravili lepo priložnost za izdatnejše vodstvo, saj se je Flakus Bosilj znašel sam pred kranjskim vratarjem, v igri "1 na 1" pa je bil zmagovalec Arko.

V 72. minuti domači rezervist Albin Ahmetaj ni izkoristil lepe podaje Luke Majcna oziroma se je po njegovem strelu izkazal gostujoči vratar Luka Janžekovič, šest minut kasneje pa je Živković dosegel klasični "hat-trick" za zanesljivo zmago s 4:1.

Triglav bo v prihodnjem krogu v petek, 26. junija, gostoval v Velenju, Aluminij pa bo dan kasneje gostil Celje.

Triglav : Aluminij 1:4 (0:1)

Športni center, gledalcev 300, sodniki: Jug, Bensa, Vojska.



Strelci: 0:1 Flakus Bosilj (19.), 0:2 Živković (47.), 1:2 Gajić (52./11 m), 1:3 Živković (64.), 1:4 Živković (78.).



Triglav: Arko, Milanović, Kumer (od 13. Šalja), Arh Česen, Mertelj (od 68. Ahmetaj), Udovič (od 46. Janković), Rogelj, Mlakar, M. Wilmots (od 46. Gajić), Bečiri (od 68. Majcen), Čerimagić.

Aluminij: Janžekovič, Ploj, Petek, Horvat (od 75. Grajfoner), Čermak, Vrbanec (od 88. Pečnik), Muminović, Klepač (od 80. Štor), Šaka, Flakus Bosilj (od 75. Matjašič), Živković.



Rumena kartona: Gajić, Arh Česen.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Aluminij je zasluženo prišel do treh točk in tako prekinil črn niz, ki pa pri Triglavu še traja. Kranjčani zdaj na novo prvenstveno zmago čakajo že dolgih šest tekem.



VIDEO: tretji gol Anteja Živkovića:





GOOOL! Hrvat Ante Živković je zdaj zadel še tretjič in zaokrožil sijajen hat-trick. Aluminij od 78. minute vodi s 4:1. Zdi se, da je tekma v Kranju odločena.



VIDEO: drugi gol Anteja Živkovića:



GOOOL! V Kranju smo dočakali še tretji gol v manj kot 20 minutah igre v drugem polčasu. V 64. minuti je vodstvo gostov na 3:1 povišal Ante Živković. Hrvaški napadalec je zadel še drugič na tej tekmi.



VIDEO: Enajstmetrovka in gol Marka Gajića:





GOOOL! V 52. minuti so Kranjčani znižali zaostanek na 1:2, potem ko je sodnik po igranju z roko v svojem kazenskem prostoru Aluminij kaznoval z enajstmetrovko. V gol jo je spremenil Marko Gajić.



VIDEO: gol Anteja Živkovića:





GOOOL! Aluminij je v 47. minuti povišal vodstvo na 2:0. Atraktivno je za Kidričane zadel Hrvat Ante Živković.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Triglav bo do preobrata skušal priti z nekoliko spremenjeno postavo. Domači trener Vlado Šmit je namreč opravil dve menjavi.



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut tekme v Kranju, kjer za zdaj zasluženo vodijo gostje iz Kidričevega.



35. minuta: približujemo se zadnjim minutam prvega polčasa obračuna v Kranju, kjer se po vodstvu gostov ni dogajalo prav veliko. Aluminij, vsaj za zdaj, brez težav drži vodstvo.



VIDEO: gol Davida Flakusa Bosilja:





GOOOL! Prva sprememba izida v Kranju. Za goste je v 19. minuti zadel mladi, komaj 18-letni David Flakus Bosilj.



VIDEO: priložnost Milana Milanovića:





13. minuta: prva priložnost v Kranju. Po kotu je s strelom poizkusil izkušeni srbski branilec Triglava Milan Milanović, a ni zadel.



ZAČETEK TEKME! Začel se je obračun Triglava, ki se bori za obstanek, in Aluminija, ki je po odličnem prvem delu sezone po nadaljevanju prvenstva močno padel in na prvih treh tekmah za zdaj ostal brez točk.