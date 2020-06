Celjani so iz rok izpustili novi točki

Nogometaši Celja in CB 24 Tabora Sežane so se v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Celjani so po porazu v Murski Soboti gostili sežanski Tabor in osvojili točko. Delitev plena je tudi precej realen razplet glede na potek tekme, na kateri so domači pogrešali kaznovanega Roka Štrausa. Celjani so se zdaj točkovno izenačili z Mariborom na drugem in tretje mestu, Tabor ostaja sedmi.

Prvi polčas ni ponudil veliko priložnosti, malce bolj se je razživelo dogajanje v zadnjih petih minutah. Po nekaj nenatančnih strelih so Celjani v 40. minuti celo zadeli, vendar je bil avtor zadetka Žan Zaletel v prepovedanem položaju ob izvedbi prostega strela. Na drugi strani je bil Tabor najnevarnejši v 42. minuti, ko je Dominik Mihaljević z roba kazenskega prostora žogo poslal le malo mimo vrat.

So pa Sežanci povedli v 52. minuti. Dino Stančič je podal do Rodrigueja Bongonguija na levo stran kazenskega prostora, slednji pa je nato podal pred gol, kjer je bil hitrejši od vratarja Marko Krivičić. V 67. minuti je z glavo iz bližine zgrešil Klemen Nemanič in zapravil novo lepo priložnost Tabora.

Gol za točko Celja je zabil mladi Luka Kerin. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Na drugi strani Celjanom igra ni stekla, njihovi napadalci dolgo niso bili nevarni za tekmečevega vratarja. V 70. minuti pa so iz ene redkih nevarnih akcij le zadeli. Dario Vizinger je z leve strani poslal dolgo podajo v kazenski prostor, kjer je žogo lepo sprejel Luka Kerin jo nato mimo Davida Šugića poslal v mrežo. Za Vizingerja je bila to deseta podaja v sezoni, s tem se je na vrhu lestvice izenačil s soigralcem Mitjo Lotričem.

Vizinger je streljal v 78. minuti, a naravnost v Šugića, tudi sicer so bili v tem obdobju domači nekoliko podjetnejši (vmes je sicer imel še eno priložnost Bongongui), iskali so pot do zmagovitega zadetka, a je niso našli, čeprav je že v sodniškem dodatku Vizinger še enkrat nevarno streljal z glavo.

Celjani bodo v 30. krogu v soboto gostovali v Kidričevem, Sežanci pa bodo gostili Bravo.

Celje : CB Tabor Sežana 1:1 (0:0)



Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Vukan in Salkić.



Strelca: 0:1 Krivičić (52.), 1:1 Kerin (70.).



Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović (od 75. Štravs), Kadušić (od 65. Brecl), Plantak (od 65. Pungaršek), Zaletel, Lotrič, Kerin, Božić, Vizinger.

CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Ristić, Azinović, Nemanič, Grobry Doukoure, Krivičić (od 76. Sever), Mihaljević, Kouao, Bongongui (od 83. Laukžemis), M. Babić (od 46. Zebić), Stančič (od 68. Stevanović).



Rumeni kartoni: Ćalušić, Božić, Pungaršek; Nemanič, Mihaljević, Stančič, Kouao, Ristić.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Celje in Tabor sta se razšla brez zmagovalca.



94. minuta: Ni manjkalo veliko in Celjani bi do zmage prišli tik pred koncem tekme. Z glavo je poizkusil najboljši strelec Dario Vizinger, a se je z obrambo izkazal vratar Tabora.



VIDEO: gol Luke Kerina:





GOOOL! No, zdaj pa je rezultat 1:1. V 70. minuti je izenačil Luka Kerin. Nogometaš Celja je prispeval šesti prvenstveni gol sezone.



65. minuta: samo še polovica drugega dela igre je pred nogometaši Celja, da pridejo vsaj do izenačenja. Za zdaj nič ne kaže, da jim bo uspelo.



VIDEO: gol Marka Krivičiča:





GOOOL! V 51. minuti so do vodstva prišli gostje. V polno je Sežančane popeljal Marko Krivičič.



POLČAS! Nogometaši obeh ekip so v prvem delu igre razočarali tiste, ki so pričakovali razburljivo predstavo. Bilo je nasprotno. Razen v zadnjih nekaj minutah precej dolgočasno. Upamo, da bo v drugih 45 minutah igre drugače ...



VIDEO: razveljavljen gol Žana Zaletela:





40. minuta: končno se je zdelo, da se je v Celju nekaj zgodilo. Žan Zaletel je po strelu z glavo zatresel mrežo Primorcev, a veselje ni trajalo dolgo. Nedovoljen položaj ...



30. minuta: pol ure igre je za nami v Celju. Podobno kot na prvi današnji tekmi med Bravom in Muro se tudi tukaj za zdaj ni zgodilo kaj posebnega. Upamo, da se bo to v nadaljevanju tekme spremenilo.



ZAČETEK TEKME! V Celju nas, upamo, čaka zanimiv obračun. Celjani so v prejšnjem krogu izgubili proti Muri, lahko zdaj spet zmagajo in se vrnejo v zmagovalne tirnice? Če jim bo to uspelo, se bodo za vsaj en dan, saj sta vodilna Olimpija in drugouvrščeni Maribor na delu jutri, povzpeli na sam vrh lestvice. Motiva varovancem Dušana Kosića torej ne bi smelo manjkati.