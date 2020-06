Novinec med prvoligaši je na kolena spravil tudi Muro

Dejan Grabić resda tokrat ni imel na voljo kaznovanega Žana Trontlja, a to ni prav nič vplivalo na niz neporaženosti Brava. Ta je dobil že šesto tekmo zapovrstjo in je v letu 2020 kot edini še neporažen. Tokrat so Ljubljančani gostili neugodno Muro, ki pa je prekinila niz štirih zmag. Bravo se je še utrdil na šestem mestu, Mura, ki jo v sredo čaka finale pokala proti Nafti 1903, pa je ostala na četrtem.

Gledalci v Šiški v prvem polčasu niso videli zadetkov, spremljali pa so igro, v kateri je bila konkretnejša Mura. Domači igralci so v prvem polčasu zmogli vsega en resnejši strel, poskusil je Aljoša Matko, medtem ko so Sobočani imeli malce več poskusov, med katerimi velja omeniti tri.

V 15. minuti je bil v ugodnem položaju in osamljen v kazenskem prostoru Kevin Žižek, ki pa ni unovčil podaje Luke Bobičanca z desne strani. V 33. minuti je Tomi Horvat sprožil od daleč, Igor Vekić pa je posredoval. V 44. minuti se je še enkrat v ospredju znašel Žižek, ki je z roba kazenskega prostora žogo poslal malce čez prečko.

Fotogalerija Grega Valančiča (Sportida):

V 49. minuti je žogo po poskusu Sandra Ogrinca odbil Matko Obradović, v 57. minuti pa so Ljubljančani povedli. Svoj deseti gol sezone je dosegel Aljoša Matko, potem ko je na prvi vratnici preusmeril žogo v mrežo po kotu z desne strani, ki ga je izvedel Almin Kurtović. Žoga se je sicer na koncu od Bobičanca odbila čez golovo črto.

V 66. minuti je od daleč sprožil Kurtović, Obradović pa je bil na mestu. Minuto pozneje je Kai Cipot v ugodnem položaju žogo slabo zadel z glavo, precej bolje pa je v 68. minuti z glavo sprožil Roko Baturina, a je zatresel le vratnico Murinega gola. Mura je sicer imela pobudo v tem obdobju igre, a so domači zapirali vse dohode v nevarne cone in ohranili minimalno prednost.

Bravo bo v 30. krogu v soboto gostoval v Sežani, Mura pa bo dan pozneje gostila Domžale.

Bravo : Mura 1:0 (0:0)

Stadion Žak, gledalcev 300, sodniki: Kajtazović, Žunič in Skok.



Strelec: 1:0 A. Matko (57.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, M. Matko (od 89. Kirm), Agboyi, Ogrinec, A. Matko (od 90. Abdurahimi), Kramarič, Nukić, Baturina (od 84. Kancilija).

Mura: Obradović, Šturm (od 84. Gorenc), Maruško, Karamarko, Kous (od 70. Šušnjara), Horvat, Kouter, Bobičanec, Mandić (od 58. Karničnik), Cipot, Žižek (od 70. Maroša).



Rumena kartona: Kramarič; Kouter.

Potek tekme v živo:

KONEC! Bravo je spet zmagal in prišel še do šeste prvenstvene zmage v nizu. Pravljica novinca v ligi, ki prihaja iz Ljubljane, se kar ne konča.



VIDEO: vratnica Aljoša Matka:





68. minuta: Bravo še naprej navdušuje. Po prostem strelu Sandija Ogrinca je z glavo poizkusil strelec prvega gola Aljoša Matko, a zatresel okvir vrat.



VIDEO: gol Aljoša Matka:





66. minuta: zdaj bi bilo skorajda 2:0 za Bravo. Almin Kurtović je po strelu od daleč skorajda presenetil vratarja Mure Matka Obradovića, a je bil ta na mestu in poskrbel za obrambo.



VIDEO: gol Aljoša Matka:





GOOOL! Bravo je prišel do vodstva. Po kotu je nov gol zabil nogometaš Maribora, ki je posojen k Bravu, Aljoša Matko. Napadalec Ljubljančanov je v 57. dosegel deseti prvenstveni gol sezone in potrdil, da je v odlični formi. Dva gola je med tednom zabil že Olimpiji.



VIDEO: priložnost Sandija Ogrinca:





48. minuta: zdaj pa priložnost za Bravo! S strelom je poizkusil Sandi Ogrinec, a se je z obrambo izkazal vratar Mure Matko Obradović. Po odbitem strelu je do žoge prišel Mustafa Nukić, a grdo zgrešil. Tudi, če ne bi ... Sodnik je namreč dosodil prepovedan položaj.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljubljani čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Zelo nezanimivih prvih 45 minut je za nami. Kluba, ki sta v prvih treh prvenstvenih krogih po nadaljevanju prvenstva pokazala veliko, sta tokrat ponudila bolj malo oziroma nič. Bo v drugem delu igre drugače?



44. minuta: še en strel Mure, poizkusil je Kevin Žižek. V prejšnjem krogu je zadel, tokrat pa ni bil dovolj natančen. Žoga je zletela čez gol.



VIDEO: strel Tomija Horvata:



33. minuta: zdaj končno en strel v vrata nasprotnika. Od daleč je za Muro poizkusil Tomi Horvat, a se je vratar Brava Igor Vekić izkazal z obrambo in žogo odbil v kot.



30. minuta: pol ure igre je za nami, na štadionu ZŠD Ljubljana v Spodnji Šiški pa se za zdaj ni zgodilo še prav nič razburljivega. Spomnimo, med tednom je Bravo v tem obdobju proti Olimpiji vodil že s 4:0.



15. minuta: za zdaj brez pravih priložnosti na obeh straneh.



ZAČELO SE JE! S sredine igrišča so krenili nogometaši Brava, ki so sredi sijajnega niza. Upoštevajoč tekme pred prekinitvijo zaradi epidemije novega koronavirusa namreč v prvenstvu niso izgubili že devet tekem, na zadnjih petih pa so zmagali.



Pred nami je obračun ljubljanskega Brava, ki je v prvih treh krogih pokoronskega dela sezone trikrat zmagal in navdušil predvsem med tednom, ko je v Stožicah vodilno Olimpijo premagal kar s 5:0. Tudi Mura je v izjemni formi. Tudi Mura je na treh prvenstvenih tekmah zmagala, vmes pa se z zmago prebila tudi v finale pokalnega tekmovanja, v katerem bo drugo lovoriko v zgodovini kluba naskakovala prihodnji teden.