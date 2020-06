Tako so navijači na Fazaneriji pričakali črno-bele junake #foto #video

Črno-bela četa Anteja Šimundže je v finalu pokala Slovenije upravičila vlogo favorita, z zadetkoma Amadeja Maroše in Žana Karničnika z 2:0 ugnala Nafto in se razveselila drugega pokalnega naslova v zgodovini.

Takole so člani Mure dvignili lovoriko za zmago v pokalnem tekmovanju:

Slavje na Brdu pri Kranju zaradi znanih razmer ni bilo takšno, kot bi bilo sicer, a tudi novi koronavirus ni mogel v celoti preprečiti velike prekmurske veselice. Nekaj deset navijačev Mure je bilo zraven tudi tokrat. Za ograjo kakšnih 200, 300 metrov stran od igrišča, na katerem so njihovi ljubljenci spisali zgodovino, so navijali od prve do zadnje minute.

Še precej bolj bučni in številčni navijači pa so svoje ljubljence pričakali doma, na Fazaneriji, kjer so si nekateri prenos ogledali na platnu, slavje pa se je z igralci in člani štaba nadaljevalo dolgo v noč. V svoj objektiv ga je ujel tudi fotograf Sportide Blaž Weindorfer.

Rajanje na Fazaneriji:

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Celotna fotogalerija (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):