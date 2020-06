Mariborčan, na katerega je Murska Sobota čakala četrt stoletja

Mejnike je postavljal že kot nogometaš. Je namreč strelec sploh prvega evropskega gola Maribora. Poskrbel je tudi za njegov prvi zadetek v ligi prvakov in s tem tudi slovenskega, ko je na mrzel septembrski večer leta 1999 v Kijevu zadel za veliko zmago nad Dinamom in zamrznil velikana na njegovi klopi, pokojnega Valerija Lobanovskega.

Bil je zraven, ko je Maribor leta 1992 osvojil svojo sploh prvo, pokalno lovoriko. V dresu in nogometnih čevljih je bil na igrišču tudi ob zgodovinskem trenutku aprila 1993, ko je Slovenija premagala Estonijo z 2:0 in se v Šiški prvič predstavila domačim navijačem.

Lovorike je osvajal že v Mariboru. Foto: Vid Ponikvar Poskrbel je za nogometno pot, ob kateri se je treba prikloniti. Njegovo trenersko popotovanje traja nekoliko manj časa, a že daje obrise odisejade, ki zna biti vsaj toliko bogata, kot je bila tista, ko je tekal po igrišču gor in dol. Zdaj ob njem stoji in lahko ponosno spremlja, kaj vse mu tam uspeva.

Z Mariborom je bil državni prvak v letih 2014 in 2015. Ne samo s pričakovanimi domačimi lovorikami, še veliko večji pečat je v Ljudskem vrtu pustil v Evropi. Ligo prvakov je tja pred petimi leti pripeljal prvič po 15 letih čakanja. Leto pred tem je nogometna Evropa v Sloveniji prvič in tudi zadnjič stanovala februarja, ko gredo evropski pokali v sklepne, izločilne dele. Po hudem boju, mariborskih 2:2 in andaluzijskih 2:1, je napredovala Sevilla. Poznejša zmagovalka tiste sezone lige Europa.

Zdaj je Muri, h kateri je leta 2017 prišel, ko je bila ta še drugoligaš, prinesel drugo lovoriko v dolgi klubski zgodovini in prvo po 25 letih.

Čeprav se ga v tem kontekstu omenja bolj redko oziroma skoraj nikoli, je jasno, da je velikan slovenskega nogometa. O tem sam sicer nikoli ne bo govoril. Raje bo v svojem slogu, s pogledom naprej in ne nazaj, razlagal o marsičem drugem.

Nič drugače ni bilo niti tokrat, ko je po zmagi nad lendavsko Nafto z 2:0 na Brdu pri Kranju prišel do svoje tretje trenerske lovorike, prve pokalne.

Veliko veselje z nogometaši po koncu tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potrditev, da Mura hodi po pravi poti

"Ta lovorika je nagrada in potrditev tega, da smo na pravi poti. Je tudi velika motivacija za naprej. Ponosen sem na igralce. Tako na igrišču kot tudi tiste, ki so bili na tribuni. Ponosen sem na ljudi v klubu in celotno mesto, ki nam vseskozi daje podporo in daje občutek, da nismo sami," je po velikem podvigu umirjeno in nič kaj evforično razlagal Ante Šimundža.

"Glede na to, za kako velik klub gre, je bilo 25 let brez lovorike preveč. Bili smo v drugi ligi, potem lani v prvi in zdaj spet v prvi. Vseskozi in še prej smo hodili po pravi poti. Zdaj smo še bolj motivirani, da bomo po njej hodili še naprej. Lovorika nam bo dala energijo za še trše delo v prihodnosti. Kdor se naveliča lovorik, ne bo zmagoval," je sporočil 48-letni Mariborčan.

Nič kaj evforično je odgovoril tudi na vprašanje o tem, kam v svoj bogat nogometni življenjepis bi umestil zadnjo lovoriko, ki jo je osvojil. "Zelo visoko," je povedal za tem, ko je najprej omenil, da je Mura po pravi poti hodila, še preden je pred tremi leti sedel na njeno klop.

Takole so člani Mure dvignili lovoriko za zmago v pokalnem tekmovanju:

Navijači v Murski Soboti so ga vzljubili že nekaj časa nazaj. Zdaj, ko jim je prinesel tako želeno lovoriko, ga bodo še bolj. Med njimi so se že pojavile ideje o tem, da bi si z Muro zaslužil doživljenjsko pogodbo. "Ne vem, kaj naj odgovorim, a takšna pogodba se mi zdi nesmiselna," je povedal in ostal brez besed, ko je želel pojasniti, zakaj.

Veliko bolj se je razgovoril, ko je beseda nanesla na Muro, Mursko Soboto in Prekmurje. Kot tudi na to, kako zelo težki so bili okovi, ki so jih njegovi nogometaši koli nog dobili ob dejstvu, da so bili pod pritiskom. Proti drugoligašu Nafti, ki je bila brez treh pomembnih članov začetne enajsterice, Vedrana Vinka, Jaka Bizjaka in Mitje Noviniča, je bila Mura namreč izrazit favorit.

Z Muro se bo skušal do konca sezone še nekoliko povzpeti po prvenstveni lestvici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Okolje v Murski Soboti, ki te povleče vase

"Sem Mariborčan, a se v Murski Soboti počutim odlično. To je okolje, ki te definitivno povleče vase. Čutim pripadnost in podporo navijačev," je odgovoril na prvo vprašanje.

"Številčna podpora, ki jo imamo. Deset tisoč virtualnih vstopnic, ki smo jih prodali za prvo domačo prvenstveno tekmo. Dejstvo, da se vloge favoritov nismo mogli otepati, saj smo to zagotovo bili, so poskrbeli, da je bilo nekaj pritiska. V prvem polčasu smo igrali malce nesproščeno, a to je finale pokala. Na takšnih tekmah si na začetku vedno malo v krču. Mimo tega ne moremo. Tako je tudi na svetovnih in evropskih pokalih, v slovenskem ali pa španskem pokalu. Potem nam je steklo in smo zmagali. Zasluženo. To so tekme, iz katerih nogometaši lahko potegnejo marsikaj. Takšne tekme so zelo pomembne," se je razgovoril povedal trener, ki je Muri še drugič v nizu prinesel tudi v Evropo.

Pred letom dni je nogometno Prekmurje Evropo pozdravilo, potem ko so črno-beli do nje prišli v zadnjem krogu prvenstvene sezone 2018/19, ki so jo končali na četrtem mestu. Tokrat si je Mura Evropo zagotovila v pokalu, še preden je zdajšnje prvenstvo končano. Po treh zmagah in porazu po povratku nogometa je v njem Mura trenutno na petem mestu.

Brez skrbi, do konca sezone si njen trener ne bo dovolil, da bi njegovi varovanci preostalih sedem tekem vzeli z levo roko. Dan za slavje, potem pa že petek in začetek priprav na nedeljo, ko v Fazanerijo prihajajo Domžale. In ne pozabimo. Njihov novopečeni trener Dejan Djuranović, s katerim sta si garderobo v Mariboru delila tudi v času lige prvakov, po novem prihaja v goste k pokalnim prvakom ...

Še nekaj utrinkov velikega slavja Mure na Brdu pri Kranju: