Norišnica v srcu Gorenjske, ki bo v Prekmurju trajala dolgo v noč #foto #video

Mura do lovorike, na katero je čakala 25 let

"Že zdaj domačim povem, da me danes ne bo domov," je po veliki zmagi v pokalnem tekmovanju povedal nogometaš Mure Žiga Kous in najavil veliko slavje, ki bo v Prekmurju trajalo dolgo v noč. Začelo pa se je že na Gorenjskem.

Natanko četrt stoletja in mesec dni je minilo, odkar je legendarni Nedeljko Topić v 84. minuti povratne tekme proti Celju, ki je takrat slišalo na ime Biostart Publikum, v Murski Soboti zadel za zmago z 1:0 in Muri na povratni tekmi finala pokala (prva se je končala z remijem 1:1) prinesel njeno prvo lovoriko. V Fazaneriji jo je pozdravilo skoraj pet tisoč navijačev in vsi so bili prepričani, da bodo kmalu dočakali še drugo. Pa tretjo, četrto …

Ni jih bilo. Od tistega leta 1995 se je z nogometom v Murski Soboti dogajalo marsikaj. Med drugim tudi to, da je zdajšnja Mura leta 2012 nastala na pogorišču svoje predhodnice. Ta pa je le sedem let pred tem zrasla na mestu, kjer je pred tem stala še ena predhodnica obeh. Tista, ki je svojo neslavno pot končala leta 2005.

Mura je izpadala iz prve lige, za nekaj časa večkrat izginila s slovenskega nogometnega zemljevida, a ljubezen navijačev do nje ni umrla nikoli. Njeni privrženci so vedno upali na boljše čase in imeli prav. Mura je v tej sezoni pokalnega tekmovanja kot domine podirala najprej kranjski Triglav, potem po veliki drami Domžale, v polfinalu na Brdu pri Kranju Aluminij s 4:0 in zdaj še Nafto z 2:0 za zgodovinski naslov.

Trenutek, na katerega so v Murski Soboti čakali 25 let:

"Ta pokal je potrditev tega, da smo na pravi poti, in nagrada za vse igralce na igrišču in tribunah, ljudi v klubu in seveda vse mesto, ki nam vseskozi kaže podporo," je navijačem priznanje po tekmi podal tudi glavni avtor velikega podviga Mure, njen trener Ante Šimundža.

Resda slavje zaradi znanih razmer ni takšno, kot bi bilo sicer, a tudi novi koronavirus ni mogel v celoti preprečiti velike prekmurske veselice. Nekaj deset navijačev Mure je bilo zraven tudi tokrat. Za ograjo kakšnih 200, 300 metrov stran od igrišča, na katerem so njihovi ljubljenci spisali zgodovino, so navijali od prve do zadnje minute.

Veliko veselje Anteja Šimundže in njegovih nogometašev po koncu tekme Foto: Grega Valančič/Sportida

Uspelo jim je tudi zaradi navijačev

"Dobro smo jih slišali. Uspelo nam je tudi zaradi njih. Dobili smo, kar smo si želeli. Od začetka do konca tekme smo bili prepričani, da nam bo uspelo. Ni bilo enostavno, a najbolj pomembno je, da smo osvojili lovoriko. Počutim se fantastično. Zdaj je čas za proslavo," je bil po tekmi vesel Matic Maruško, ki je skupaj s soigralci takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu stekel z igrišča, odkorakal do navijačev in prek ograje prepeval navijaške pesmi.

Odhod nogometašev Mure do navijačev, prvič:

Nogometaši Mure so se na isto mesto vrnili že kakšnih 10, 15 minut pozneje, a takrat z veliko nagrado. S kristalnim pokalom Nogometne zveze Slovenije, na katerega so v Murski Soboti čakali 25 let.

Veselje je bilo veliko. Pritekla je tudi kakšna solza sreče, priletela pa je tudi kakšna goreča bakla. Prazniku se je poklonilo celo nebo, ki se je po koncu tekme obarvalo v črno-belo.

Nogometaši Mure si bodo danes privoščili bolj malo spanca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domačim je sporočil, da ga ne bo domov

"Navijači so nam izjemno pomagali, da smo prišli do naslova. Res predolgo so čakali na to, a zdaj smo jim le prinesli lovoriko. Presrečen sem. Vem, da tako ni bilo samo tukaj. Ljudje so za nas pesti stiskali tudi v gostilnah in po mestu. Podporo smo čutili od prvega dne. Ta pokal je tudi za njih!" je bil vesel tudi Žiga Kous, ki je o takšnih trenutkih sanjal že od otroštva.

Odhod nogometašev Mure do navijačev, drugič:

"Oče mi je večkrat govoril, kako je bilo leta 1995. Povedal mi je, kaj to pomeni vsem ljudem iz Murske Sobote in okolice. Obljubil sem mu, da mu bomo prinesli pokal. To smo tudi storili. Zdaj nas čaka veliko slavje," je še povedal 27-letni nekdanji mladinec Mure, ki se je v Fazanerijo leta 2017 vrnil po obvozu mimo Domžal in Celja.

"Kako nam bo to uspelo proslaviti, raje ne bom govoril. Lahko povem samo to, da me danes ne bo domov. Svojim domačim sporočam, naj me ne čakajo zaman," je za konec še dodal in najavil veliko navijaško norišnico, ki se je začela že ob Nacionalnem nogometnem centru Brdo pri Kranju in se seli v Prekmurje.

Ni dvoma, Murska Sobota se bo v četrtkovo jutro oziroma dopoldne, morda pa celo zgodnje popoldne, zbudila neprespana … Pa naj se. Zaslužila si je!

Fotogalerija (Gregor Valančič/Sportida):

1 / 1

