Muro nosi v srcu, v Lendavi je bil le v službi

Bil je odličen branilec, oblekel tudi dres slovenske članske izbrane vrste, pri 35 letih pa ga je zdravje pustilo na cedilu. Zaradi kroničnih poškodb kolena mu je zdravnik svetoval, naj obesi nogometne čevlje na klin. To je tudi storil in bil v srcu vesel, da je kariero končal prav pri Muri.

Z lahkoto bi napolnili Fazanerijo

Navijači Mure bi lahko danes dočakali drugo pokalno lovoriko v zgodovini kluba. Foto: Mario Horvat/Sportida Pri klubu, kjer je tudi naredil prve nogometne korake, z njim pa sodeluje še danes, ko je eden izmed pomočnikov Anteja Šimundže in bo priča nepozabnemu prekmurskemu prazniku nogometa na Gorenjskem.

"Prekmurski derbi je nekaj najlepšega. Kot nogometaš se s tem posebnim nabojem ne obremenjuješ, to je bolj folklora navijačev, se pa dobro vidi, kako imamo Prekmurci radi nogomet. To je velik plus, nekaj posebnega za Slovenijo. Zelo mi je žal, da se finale pokala Slovenije ne bo mogel odigrati pred polnimi tribunami v Murski Soboti. Tako, kot je bilo načrtovano. Z lahkoto bi napolnili stadion, prodali bi lahko tudi 20 tisoč vstopnic. A žal ne moremo mimo koronavirusa. Ne preostane nam nič drugega, kot da se prilagodimo situaciji," sporoča Damjan Ošlaj, legendarni prekmurski nogometaš, ki je v karieri nosil tako dres Mure kot tudi Nafte, obenem pa zaigral tudi za oba največja slovenska kluba, Maribor in Olimpijo.

Nekaj vstopnic je kupil tudi on

Okoliščine so poskrbele, da danes finale ne bo odigran v razprodani Fazaneriji, ampak pred največ 500 gledalci na Brdu pri Kranju. Foto: Grega Valančič / Sportida Pri 43 letih ima priložnost, da z Muro osvoji prvo lovoriko. Do nje ji lahko pomaga kot pomočnik glavnega trenerja, odgovoren zlasti za obrambne naloge. Prepričan je, da ima Mura proti sosedom iz Lendave, ki jih dobro pozna, saj je za Nafto igral kar štiri leta, velike možnosti za zmago.

"Tekma ne bo lahka, a imamo boljšo ekipo. Res je, to je pokal, v katerem so se rada dogajala presenečenja, a sem prepričan, da bodo v tem primeru presodile v našo prid kakovost in izkušnje," verjame v srečen konec in veliko slavje v Murski Soboti, kjer je v zadnjih tednih čutiti ogromno evforijo.

Dodaten dokaz, kako zelo imajo soboški navijači radi nogomet, je podatek, da so za tekmo s Taborom, ki je potekala na stadionu duhov, kupili več kot deset tisoč vstopnic. "Tudi sam sem jih kupil nekaj," priznava nekdanji branilec, ki je leta 2003 zaigral tudi za slovensko reprezentanco. Takrat je bil selektor Bojan Prašnikar.

Igranje za Nafto le služba

V obdobju, ko se je Mura postavljala na noge, je z Nafto igral tudi v prvi ligi. Foto: Vid Ponikvar Za Nafto je igral v obdobju, ko je Mura igrala v nižjih ligah. "Tisto je bila pač služba. Nič več," nam je pojasnil, da mu je bilo v Lendavi všeč, a v srcu vseeno nosi le Muro.

Odigral je nekaj prekmurskih derbijev, največkrat na prijateljskih tekmah, nekajkrat pa tudi v nižjih ligah, in občutil poseben naboj. "Moram priznati, da je to rivalstvo bolj izraženo med navijači, ne pa med igralci," je dodal eden izmed pomočnikov Šimundže, s katerim sodeluje že dolga leta.

Kako pa prekmurski pokalni finale doživlja njegov "šef"? "Vpliv nogometa v Prekmurju je izredno velik med ljudmi. To je dokaz, da se tu igra dober nogomet. Prekmurje je vedno dalo velik pečat nogometu v Sloveniji in finalni derbi je samo potrditev tega," je dejal trener Mure, ponosen na navijaško energijo, ki v zadnjih letih tako strastno in čustveno polni baterije nogometašev v črno-belih dresih.

Ante Šimundža lahko postane prvi trener Mure z lovoriko v 21. stoletju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Danes jim na Gorenjskem ne bo mogla pomagati, saj bodo redka mesta na tribuni - finale bo lahko spremljalo največ 500 ljudi - namenjena le izbranim predstavnikom in gostom finalistov. Dvoboj med Nafto in Muro se bo na Brdu pri Kranju začel ob 17.30.