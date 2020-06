Zgodovino spisali še pred tekmo, zdaj jih zanima senzacija za vse večne čase

Nogometni klub iz Lendave ima pestro zgodovino. Ustanovljen je bil leta 1903, neuradno velja za najstarejši slovenski klub, bil je deležen posebne časti, ko je po koncu druge svetovne vojne nastopil v prvi jugoslovanski ligi in postal prvi slovenski klub, ki se je družil z elito nekdanje skupne države. V sredo se mu ponuja priložnost za nov zgodovinski presežek.

Nafta je šele drugi slovenski drugoligaš, ki bo zaigral v velikem finalu pokala Slovenijo. Če bi presenetil Muro, največjega tekmeca, s katerim je imela nazadnje, ko sta se srečevala v 2. SNL, pozitivno razmerje medsebojnih tekem, bi Nafta osvojila prvo lovoriko. To pa še ni vse, zagotovila bi si celo igranje v Evropi!

Na prekmurskem derbiju je vse mogoče

Lendavčani so v neponovljivem, do zadnje sekunde napetem polfinalnem srečanju izločili Radomlje. Klub je postal stabilen drugoligaš, v kratkem pa se mu obeta izboljšava infrastrukture, ki bo mladinski akademiji omogočila še boljše vadbene pogoje. Foto: Grega Valančič/Sportida "Gre za naš zgodovinski uspeh. Zavedamo se, da je finale le finale in da igramo proti tekmecu, ki je favorit ter igra zelo dobro in agresivno. Ampak tudi mi se želimo pokazati v dobri luči, saj je to vendarle prekmurski derbi in na njem je vse mogoče," razmišlja Dejan Dončić.

Odkar je v začetku leta prevzel vodenje Nafte, je svoje varovance na uradnih tekmah vodil le dvakrat. Enkrat v drugi ligi, kjer je 6. marca v gosteh premagal ptujsko Dravo (1:0), enkrat pa v pokalu, kjer je tri mesece pozneje v dramatičnem polfinalu kljub dvema izključenima igralcema po loteriji 11-metrovk izločil Radomlje.

Dončić je za zdaj kot trener Nafte še neporažen, v sredo pa ga čaka najtežje opravilo. Obračun, v katerem se bo pomeril z absolutnim favoritom, z Muro, ki se poteguje za najvišja mesta v prvi ligi, za nameček pa bo zaradi kazni pogrešal še tri pomembne igralce. Manjkali bodo kapetan Mitja Novinič, ki je pred natanko desetimi leti z mladinci Milana osvojil italijanski pokal, ter Vedran Vinko in Jaka Bizjak.

Več kot navadna tekma

Lendavčane čaka v finalu tekmec, proti kateremu so ostali neporaženi na zadnjih petih tekmah. Foto: Sportida "To bo velik minus. Ko se nekaj zgodi, je brezpredmetno razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo. Takoj smo pogledali naprej in iščemo rešitve," je na novinarski konferenci pred finalom poudaril Dončić. Medtem ko je Mura v tekmovalnem ritmu, je Nafta predčasno sklenila tekmovanje v drugi ligi po odpovedi Nogometne zveze Slovenije zaradi epidemije novega koronavirusa.

"S tem, ko je bila odpovedana druga liga, smo veliko izgubili. Govorim z vidika mladih igralcev, ki bi lahko na tekmah in treningih v tem času napredovali. Menim, da smo več izgubili kot pridobili. Seveda pa smo veseli, da smo v finalu," je dodal strateg Nafte, ki opozarja na daljšo klop Mure.

''Mura ima širok kader. So favoriti, je pa to prekmurski derbi. Derbi, kjer lahko igralci dajo dobesedno nekaj več kot sicer. To je več kot navadna tekma. Na to računam,'' strateg iz Ljubljane računa, da bosta pomembnost srečanja in velik vložek naredila svoje. Verjame, da bi se lahko rezervisti predstavili v dobri luči in otežili delo tekmecem iz Murske Sobote.

Dončić že osvojil pokal

Da je Nafta lahko trn v peti črno-belih, dokazujejo tudi rezultati iz sezone 2017/18, ko sta še zadnjič nastopila v istem tekmovanju. V drugi ligi so bili Lendavčani uspešnejši (2:2, 2:1), pred tem trikrat ostali neporaženi tudi v tretjeligaškem tekmovanju … Zadnja zmaga Mure nad sosedi iz Lendave je stara že pet let!

Nafta, ki se je prejšnji teden v prijateljskem srečanju pomerila z Gorico, kar je bila njena edina tekma po zmagi v polfinalu pokala, si lahko v sredo prvič v klubski zgodovini priigral nastop v Evropi! Foto: Grega Valančič/Sportida

Deset let pa je že stara pokalna lovorika, ki jo je osvojil Dončić kot pomočnik trenerja Domžal. Takrat so rumeni v Stožicah s 4:3 presenetili Maribor. Zdaj bo poskušal podvig ponoviti še z Nafto.

Finale pokala se bo začel v sredo ob 17.30 na Brdu pri Kranju.