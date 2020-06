Murska Sobota čaka na novega junaka že 25 let

Bodo črno-beli znova poveličevali Dalmatinca? Pred 25 leti jih je do danes edine klubske lovorike, osvojenega pokala (v finalu je bila Mura boljša od Celja), popeljal Marin Kovačić, nekdanji nogometaš splitskega Hajduka. Pred štirimi leti je odšel za vedno, star 73 let, v zgodovini Mure pa je še vedno zapisan z zlatimi črkami. Se mu bo v sredo na seznamu trenerjev, ki so nogometaše s Fazanerije popeljali do pokalnega naslova, pridružil še Ante Šimundža?

Mariborčan dalmatinske krvi, ki se je v bogati karieri že dodobra navadil na uspehe, tako kot igralec kot tudi trener, je pred priložnostjo, ki se ne ponudi vsak dan. Mura bo v sredo favorit, saj bo zaigrala proti drugoligašu Nafti, ki bo zaradi kartonov pogrešal kar tri člane začetne enajsterice. Zaradi tega slovenska javnost še bolj pričakuje zmago Mure, ki bi s tem ubila dve muhi na en mah. Zagotovila bi si lovoriko, prvo po četrt stoletja, uvrstila pa bi se tudi v Evropo, in s tem poskrbela za višjo sproščenost v vrstah Mure do konca prvenstvene sezone.

Šimundža: Derbi je vedno derbi, pa naj bo prekmurski ali madridski

Niz štirih zmag v pokoronskem obdobju se je konec prejšnjega tedna končal v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobočani so v pokoronskem obdobju klonili le enkrat. Po štirih zaporednih zmagah, najvišjo so dosegli prav v polfinalu pokala proti Aluminiju (4:0), so ostali praznih rok v Ljubljani pri vročem Bravu (0:1), a tudi odpočili nekaj prvokategornikov, ki bodo prišli še kako prav v sredo.

"Zelo veseli smo, da smo se uvrstili v finale in dobili možnost igrati pomembno tekmo. Ne glede na tekmeca želimo tekmo dobiti. Zavedamo pa se, da je šport nepredvidljiv in da je tekmec zelo zahteven," vedno previdni trener Mure opozarja, kako je pokal znan po tem, da se rado dogajajo presenečenja in favoriti vedno ne dočakajo zmage.

Mura ne skriva, da bo v sklepnem dejanju favorit. "Strinjam se, da moramo kot prvoligaš proti drugoligašu prevzeti vlogo favorita. Kot sem že dejal, derbi je vedno derbi, ne glede na to, ali je prekmurski, madridski ali kakšen drug, ali pa ne glede na tekmeca ali lestvico in rang tekmecev. Tekma je nabita s čustvi. Bremena pa nimamo, saj si nismo zadali cilja osvojiti pokal," je Šimundža pojasnil, kako poraza v finalu ne bi dojemali kot tragedije, saj v tekmovanje sploh niso vstopili s ciljem po osvojitvi lovorike.

Maruško ne čuti posebnega pritiska

Matic Maruško vstopa v tekmo s pozitivno energijo navijačev. Foto: Sportida "Vemo, da gre za derbi, ki je vedno nepredvidljiv. Dobro smo se pripravili in stremimo k pozitivnemu izidu," pa je bil na posebni novinarski konferenci, dan pred finalom, kratek branilec Mure Matic Maruško. V zadnji vrsti bi lahko sodeloval tudi s povratnikom Janom Gorencem, ki je opravil zadnje tri treninge in bo kandidiral za dvoboj.

Trener Šimundža torej ne čuti pritiska, čeprav gre za prestižni prekmurski derbi, poln rivalstva. Kaj pa o tem meni Maruško? "Ne bi rekel, da gre za pritisk. Gre za dodatno spodbudo navijačev in vseh, ki dihajo s tem klubom. Na tekmo gremo s pozitivno energijo vseh teh ljudi," bo poskušal v sredo spraviti v zadovoljstvo tisoče in tisoče navijačev, ki bodo napeto spremljali finale. Žal ne na Brdu pri Kranju, kjer bo zaradi spoštovanja ukrepov prisotnih največ 500 oseb, bi pa lahko nogometaši Mure, če bodo upravičili vlogo favorita, naleteli na prazničen sprejem ob vrnitvi v Prekmurje. A podobno velja tudi za Nafto.

Mura je v polfinalu pokalnega tekmovanja nadigrala Aluminij (4:0). Foto: Grega Valančič / Sportida

Pred trenerjem Šimundžo je torej zgodovinska priložnost, ki se ne ponuja vsak dan. Še 90 minut (v finalu se ob neodločenem rezultatu po rednem delu) ga deli od največjega uspeha, odkar trenira Muro. Še ena zmaga, pa se bo na seznamu prav posebne vrste pridružil Kovačiću. Po 25-letnem čakanju navijačev.