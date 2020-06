Poglejte, kako veličastno so pospremili svoje ljubljence! #video

Navijači črno-belih Black Gringos so sinoči znova dokazali, da v navijaškem smislu v slovenskem nogometu sežejo v sam vrh. Svoje ljubljence so ob odhodu na prizorišče finalne tekme pokalnega tekmovanja z Nafto na Brdu pri Kranju (danes ob 17.30) iz Fazanerije pospremili z glasnimi motivacijskimi vzkliki in špalirjem bakel in jim vlili dodatne energije pred nocojšnim obračunom.

Če bi Mura nocoj slavila, bi bilo slavje v Prekmurju veličastno, Ante Šimundža pa bi se v zgodovino zapisal kot prvi trener, ki je z Muro v 21. stoletju osvojil lovoriko. S tem bi se lahko vpisal med zlata imena soboškega kluba in pridružil Marinu Kovačiću, nekdanjemu nogometašu splitskega Hajduka in za zdaj edinemu trenerju, ki je z Muro v obdobju državne samostojnosti osvojil lovoriko. Mura je bila 24. maja 1995 v finalu boljša od Celja.

Muraši so danes vsaj na papirju favorit, saj bodo zaigrali proti drugoligašu Nafti, ki bo zaradi kartonov igral brez kar treh članov začetne enajsterice.

Mura bi z zmago ubila dve muhi na en mah. Zagotovila bi si lovoriko, prvo po četrt stoletja, in se uvrstila v Evropo, ter s tem poskrbela za višjo sproščenost v vrstah Mure do konca prvenstvene sezone.

Tudi denarna nagrada ni od muh. Zmagovalec si bo prislužil 40 tisočakov, poraženec pa se bo moral zadovoljiti z 10 tisoč evri.