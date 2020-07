Bravo premagal urok: padel je tudi Aluminij #video

Prvi polčas v Kidričevem ni postregel s posebej razburljivo predstavo, priložnosti so bile redke, je pa pri Bravu v 29. minuti izjemno priložnost zapravil Vanja Drkušić, ko je z glavo streljal iz bližine, Luka Janžekovič pa je strel obranil.

V 32. minuti pa so Kidričani povedli. Po kotu z desne strani je podal Marcel Čermak, na drugi vratnici je žogo v sredino vrnil Nemanja Jakšić, iz bližine pa je nato svoj 13. gol v sezoni dal Ante Živković.

Fotogalerija s tekme med Aluminijem in Bravom (foto: Miloš Vujinović /Sportida):

V drugem polčasu je najprej pri Bravu izenačil Aljoša Matko, ko je zadel v 59. minuti, ko je v mrežo poslal odbito žogo po vratnici Roka Baturine, v 65. pa je na drugi strani Tilen Pečnik preizkusil Igorja Vekića, a je ostalo pri 1:1.

Gostje so povedli v 87. minuti, ko je znova zadel Aljoša Matko, čeprav je pred tem stranski sodnik označil prepovedan položaj. Isti igralec je že v sodniškem dodatku zadel vratnico, potem ko je sam prišel pred Luko Janžekoviča.

Aluminij bo v 33. krogu v nedeljo gostoval pri v Olimpiji, Bravo pa dan prej v Domžalah.

Potek srečanja v Kidričevem:

KONEC TEKME!

93. minuta: Aluminij je v zadnjih sekundah tekme gostom ponudil še eno priložnost za zadetek, a je Matko, ki je sam stekel proti vratom, ni izkoristil. Zadel je le vratnico.

Video: Matko zadel vratnico:

85. minuta: GOOOL! 1:2! Bravo vodi. Janžekovića je lepo premagal Drkušić. Sodnik je sprva zadetek razveljavil, nato pa so vse skupaj spremenili in zadetek priznali. V pasivnem prepovedanem položaju je bil le Abdurahimi, Drkušić pač ne, zato se zdi, da so se sodniki prav odločili.

Video: po zmešnjavi veselje Brava:

75. minuta: Aluminij preti. Po veliki napaki Vekića, ki je zapustil svoj vrata, je Pečnik lepo podal do Klepača, ta pa je z glavo le za malo zgrešil prazna vrata. Kidričani so se upravičeno prijeli za glavo.

Video: Klepač je z glavo zgrešil prazna vrata:

65. minuta: Aluminij je pokazal, da si želi zmage, a vratar Brava Vekić je bil na mestu. Najprej je ubranil strel Mihaela Klepača, nato pa še Gašperja Pečnika, a oba je ukrotil ljubljanski vratar.

Video: Vekić se je spet izkazal:

59. minuta: GOOOL! 1:1! Bravo se vrača. Pod do zadetka je s strelom tlakoval Roko Baturina. Njegov strel je še ustavila vratnica, odbitek pa je za hrbet Janžekoviča kar v vratarjev kot mojstrsko poslal Aljoša Matko. Slednji kot posojen nogometaš Maribora igra v Ljubljani.

Video: Matko je s svojim 12. zadetkom izenačil v Kidričevem:

55. minuta: Tako kot na začetku prvega polčasa ni veliko akcije niti na začetku drugega polčasa. Aluminij brez težav drži minimalno prednost.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

40. minuta: Bravo je bil zelo blizu izenačenja, a Aluminij se je ubranil. Kanonado strelov je začel Aljoša Matko, Janžeković je strel ubranil, nevarnosti še ni bilo konec, v kazenski prostor je žogo vrnil Abdurahimi, do strela je prišel Almin Kurtović, a tudi njegov poskus ni končal v mreži, saj bil dobro postavljen Ivan Kontek. Akcija se je končala s poskusom Matka, a tudi njegov poskus so Kidričani uspešno odbili.

Video: poglejte, kako se je reševal Aluminij:

33. minuta: GOOOL! 1:0! Aluminij vodi. V polno je zadel Ante Živković. Kot je izvajal Marcel Čermak, ki je žogo lepo poslal na glavo Jakšiću, ta pa je lepo zaposlil Živkovića, ki mu ni bilo težko zadeti.

Video: Živković je Aluminj popeljal v vodstvo:

29. minuta: Velika priložnost za Bravo. Po prostem udarcu, ki ga je izvajal Žan Trontelj, je bil z glavo najvišji Vanja Drkušić, a je žogo po njegovem udarcu zadel vratarja Janžekoviča. Aluminij je imel v tem primeru veliko sreče.

Video: Drkušić je imel na glavo vodstvo Brava, a ni bilo nič od tega:

25. minuta: Do prve lepe priložnosti je prišel tudi Bravo, a je bila obramba Aluminja na mestu. Besart Abdurahimi je v hitrem protinapadu lepo našel vtekajočega Martina Kramariča, njegov strel pa je v zadnjem trenutku blokiral Nemanja Jakšić in rešil šumarje.

Video: Kramarič je predolgo čakal:

22. minuta: Velika priložnost za Aluminij. Streljal je Ante Živković, a je bil vratar Brava na mestu, odbitek pa je skušal pospraviti David Flakus Bosilj, a tudi tukaj se je Vekić izkazal in rešil Bravo.

Video: Vekić ustavil nalet Aluminija:

15. minuta: V Kidričevem spremljamo pravo uspavanko. Statistika se ni premaknila niti za milimeter. No, lažemo, nogometaši Aluminija so se enkrat znašli v prepovedanem položaju, gostje iz Ljubljane pa so izvajali en kot.

ZAČETEK TEKME V KIDRIČEVEM! Ko sta se Aluminij in Bravo oktobra merila v Kidričevem, je bilo kar 5:1 v prid Aluminija.

Začetni postavi:

Tukaj je začetna postava 🔴⚪️ za tekmo proti NK Bravo. 👊 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Sreda, 08. julij 2020

Prvih 11 proti Aluminiju. #MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi Nomago Generali zavarovalnica Objavil/a NK Bravo dne Sreda, 08. julij 2020

Pred tekmo:

Nogometna sreda se bo začela v Kidričevem, kjer želi Aluminij dokazati, da še ni rekel zadnje v boju za Evropo. Z odličnim izkupičkom v zadnjih petih krogih bi se še lahko vmešal v boj za tretje mesto, s katerim bi se veselil največjega uspeha v klubski zgodovini, a ga že v sredo čaka zelo zahtevna ovira. Na Štajersko prihaja Bravo, ki je prvič v koledarskem letu 2020 pokleknil šele v zadnjem krogu, ko je izgubil proti Celju z 1:2, a imel pri tem tudi nemalo smole (prečka Roka Baturine v zadnjih sekundah srečanja, nekaj spornih odločitev v kazenskem prostoru …). Zato je trener Dejan Grabić po domači ničli večkrat poudaril, kako so izgubili nezasluženo. Ponosen je na zadnjo predstavo, pohvalil je zlasti obrambe vratarja, opozarja pa na nevaren psihološki dejavnik, ki je nastopil po bolečem porazu s Celjani.

Nove točke, s katerimi si želijo čim prej tudi matematično zagotoviti obstanek, kar bi bil za najmlajši slovenski prvoligaški klub izjemen uspeh, saj v druščini najboljših nastopa prvič, bo iskal v Kidričevem. V obeh ekipah prevladujeta vroča hrvaška strelca, oba prihajata iz Dalmacije. Ante Živković je dosegel 12, Roko Baturina pa osem zadetkov, največ izmed vseh v tekmovanju v letu 2020. Šiškarji pri Aluminiju ne bodo mogli računati na kaznovanega Mustafo Nukića.