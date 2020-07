Olimpija igra poker in zmaguje #video

Nogometaši Olimpije so po visoki zmagi nad zadnjeuvrščenim Rudarjem (5:0) in novim strelskim festivalom Anteja Vukušića – tokrat je zadel v polno kar štirikrat – še korak bližje državnemu naslovu. V četrtek je bilo v Stožicah vse v znamenju pokra, a zmaji ostajajo previdni. Najboljši strelec tekmovanja še ne odpisuje Maribora.

Prvi junak srečanja, s katerim je Olimpija utrdila vodstvo na lestvici, je sprva v pogovoru za Planet TV navdušeno pojasnil, da za štiri zadetke na eni tekmi v njegovi domovini velja izraz poker golov. In res, Olimpija je zmagala v pokru, priljubljeni igri s kartami. Dobesedno! Veliko je tvegala, prav ničesar izgubila, ampak le dobila!

Skender izpostavil skupni fanatični pristop

Dino Skender je zadržal stoodstotni točkovni izkupiček v vlogi trenerja Olimpije in je na dobri poti, da postane prvak. Foto: Grega Valančič / Sportida Predsednik Olimpije Milan Mandarić je ogromno tvegal, ko je nedavno zamenjal trenerja Safeta Hadžića, čeprav je imel ta lepo prednost pred tekmeci. Prvi mož Olimpije je pripeljal dokaj anonimnega Hrvata Dina Skenderja, ki pa je nanizal že štiri zmage in povečal prednost pred tekmeci. Zmagal je že štirikrat in torej dočakal poker zmag. Štiri kroge do konca, tudi tu je vse v znamenju številke štiri, imajo Ljubljančani štiri točke prednosti pred Celjani in kar sedem pred Mariborom!

Nogometaši Olimpije potrebujejo tri zmage na zadnjih štirih tekmah, pa bodo zagotovo – ne glede na rezultate drugih klubov – osvojili tretji naslov državnih prvakov v zadnjih petih letih. Glede na to, da so Triglavu in Rudarju zabili ducat golov, naloga za prerojene zmaje verjetno ne bo pretežka. Kljub temu evforije po sinočnji visoki zmagi v zeleni slačilnici ni. ''Moram poudariti tisto, kar nas je krasilo na vseh zadnjih štirih tekmah. To je skupni fanatični pristop v vsakem trenutku,'' je trener Skender izpostavil največjo vrlino Olimpije.

Vrhunci srečanja dvoboja v Ljubljani:

''Pred tekmo sploh nismo vedeli za rezultat Maribora. Vedeli pa smo, da smo na tekmi proti Rudarju jeseni izpadli v pokalu, zato smo bili previdni,'' je pojasnil prvi junak srečanja Ante Vukušić. Sinjski diamant je lani v dresu Krškega v celi sezoni zabil le štiri gole. Toliko kot sinoči Rudarju.

Zadnji, ki je zabil na prvoligaški tekmi štiri gole, je bil leta 2015 Andraž Šporar. Absolutni rekord 1. SNL je pet golov, z njim se lahko pohvalita legendarna napadalca – žal že pokojni Zoran Ubavić in Štefan Škaper.

Dalmatincu gre v zadnjih krogih vse kot po maslu. Tako pogosto ni zabijal še nikoli v karieri. Foto: Grega Valančič / Sportida

Vukušić bi lahko ogrozil rekord, če ga trener ne bi potegnil iz igre po 55 minutah. Mu je kaj žal zaradi zapravljene priložnosti? ''Ne, z rekordi se sploh ne obremenjujem. Najpomembnejše je, da smo zmagali. Trener ve, da je že v nedeljo nova zahtevna tekma, zato me je lahko malo spočil.''

Vukušić še ni odpisal NK Maribor

Vukušić je dosegel v tej sezoni že 26 zadetkov. Foto: Grega Valančič / Sportida Nekdanji napadalec splitskega Hajduka je vse bližje velikemu rekordu 1. SNL. Za izenačenje Ubavićevega dosežka mu manjkajo le še trije goli. ''Imam priložnost, a želim veliko bolj naslov državnega prvaka, potem pa, morda z božjo pomočjo, postanem še najboljši strelec,'' je Vukušić povsem osredotočen na klubski cilj Olimpije.

Čeprav je prednost pred štajerskima tekmecema velika, v taboru Olimpije ni sproščenosti. ''Veliko točk je še ne voljo, zato ni sproščenosti. Poraz Maribora nas ni niti sprostil niti motiviral. Gledam le nase in to zahtevam tudi od svojih igralcev,'' je po petardi v mreži Knapov zaupal trener Skender, o tem, da bi Maribor po polomu v Sežani (1:4) že izpadel iz boja za prvaka, pa Vukušić ni povsem prepričan. ''Ne, nikogar še nočem odpisati. Do konca so štiri zelo težke tekme. Gledamo le nase, ne na tekmece.''

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Dalmatinec, ki je v zadnjih treh nastopih zabil kar osem zadetkov, bo imel priložnost za nadaljevanje vročega niza v nedeljo, ko bo v Stožicah gostoval Aluminij. Maribor bo v istem večeru v derbiju 33. kroga pričakal Celje, tako da bi se lahko prednost zmajev v primeru pozitivnega razpleta proti Kidričanom še povečala!