Brez gola in spet brez zmage Rudarja v Velenju

Nogometaši velenjskega Rudarja in Mure so se v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli brez zmagovalca z 0:0.

Zadnji obračun 33. kroga se je končal brez zadetkov. Mura je s tem zabeležila 12., Rudar pa 11. neodločeni izid v sezoni. Velika razlika med ekipama pa je seveda ta, da Rudar po 33. tekmah še vedno čaka na prvo zmago.

S tem se približujejo neslavnemu rekordu, ki ga drži moštvo Jadran Dekani, ki je sezono 1994/95 sklenilo brez zmage s tremi remiji in 27 porazi. Mura z 51 osvojenimi točkami ostaja na petem mestu, Rudar pa je z 11. prikovan na dno lestvice.

Velenjčani so imeli v prvem polčasu terensko premoč, Sobočani pa so delovali povsem nezainteresirano v tekmi, ki ni nosila pravega tekmovalnega pomena.

V šesti minuti je bil Mićo Kuzmanović neoviran v kazenskem prostoru Mure, a je z 12 metrov meril visoko prek vrat. Mura je prvi strel proti vratom sprožila dve minuti kasneje, ko je bil z razdalje nenatančen Marko Brkić.

Mura je še naprej delovala zaspano, nogometaši Rudarja pa so bili na polovici Murašev neodločni ali pa nenatančni. Nekako v slogu celotne sezone. V prvem polčasu so imeli na voljo osem udarcev iz kota, a nikoli niso resneje ogrozili vrat Matka Obradovića.

Mura je v 23. minuti ostala brez Staniše Mandića, ki si je poškodoval gleženj po posredovanju Sanjina Lelića, zaradi česar si je bosanski nogometaš prislužil rumeni karton.

Kljub terenski premoči domačih je bila bližje zadetku Mura, a je Luki Šušnjari dvakrat, najprej v 38. in nato še v 40. minuti, veselje preprečil Matej Radan v vratih knapov.

Žan Karničnik je bil najbližje golu pri Muri. Po njegovem strelu se je zatresel okvir vrat Rudarja. Foto: Mario Horvat/Sportida

V drugem polčasu bi se moral v 52. minuti pred vrati bolje odzvati David Kašnik, osem minut kasneje pa so imeli domači še lepšo priložnost, da bi po enajstmetrovki vendarle tlakovali pot do prve zmage v sezoni, potem ko je z roko igral Šušnjara. Toda kapetanu Damjanu Trifkoviću je Obradović ne najbolje odmerjen strel obranil.

V nadaljevanju dvoboja je na zelenici zagospodarila Mura. V 65. minuti je Ninu Koutru obramba blokirala strel proti vratom, Velenjčane pa je v 74. minuti po udarcu Žana Karničnika rešila vratnica.

V 78. minuti je Kouter z roba kazenskega prostora močno sprožil, a je s sijajno parado vodstvo gostov preprečil Radan. V 81. minuti so imeli eno redkih priložnosti v zaključku tekme tudi domači nogometaši, a je bil s prostega strela nenatančen Kuzmanović.

Zadnja priložnost je v drugi minuti sodnikovega podaljška pripadla Muri, ko je Tomi Horvat iz ugodnega položaja meril mimo Radanove desne vratnice in ostalo je pri delitvi točk.

Rudar bo v 34. krogu v četrtek gostil Celje, Mura pa bo prav tako v četrtek v Fazaneriji gostila Olimpijo.

Rudar : Mura 0:0

Stadion ob jezeru, brez gledalcev, sodniki: Matković, Benc, Šprah.



Rudar: Radan, Pušaver, Vošnjak, Kašnik, Krefl, Lelić, Filipović, Trifković (od 67. Vižintin), Jovanović (od 84. Džinić), Kuzmanović, Panadić (od 67. Jovan).

Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Gorenc, Kous, Brkić (od 57. Bobičanec), Šporn (od 56. Horvat), Kouter, Mandić (od 23. Karničnik), Šušnjara, Maroša (od 75. Cipot).



Rumeni karton: Lelić, Jovanović, Filipović; Šušnjara, Pucko.

KONEC TEKME! Brez gola in brez zmagovalca v Velenju. Rudar je tako tudi v 33. poizkusu ostal brez prvenstvene zmage v tej sezoni.



VIDEO: priložnost Nina Koutra:





78. minuta: še ena velika priložnost za Muro. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Nino Kouter, a se je z obrambo izkazal vratar Rudarja Matej Radan.



VIDEO: vratnica Žana Karničnika:





74. minuta: zdaj pa je bila blizu gola Mura. Po strelu Žana Karničnika je žoga končala v vratnici.



61. minuta: k žogi je pristopil kapetan Rudarja Damjan Trifković, a svoje naloge ni opravil najbolje. Vratar Mure Matko Obradović je brez težav ujel žogo po njegovem bledem poizkusu.



60. minuta: enajstmetrovka za Rudar! Po igranju z roko Luke Šušnjare v svojem kazenskem prostoru je sodnik pokazal na belo točko.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Velenju čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Po precej nezanimivih prvih 45 minutah ostaja 0:0. Se lahko potek igre v drugem polčasu spremeni ali pa bomo še naprej spremljali ne preveč razburljivo nogometno predstavo?



VIDEO: strel Luke Šušnjare, drugič:





41. minuta: Mura postaja nevarna. Spet je s strelom od daleč poizkusil Luka Šušnjara, spet se je z obrambo izkazal Matej Radan.



VIDEO: strel Luke Šušnjare:





37. minuta: no, pa končno malo razburjenja. S strelom od daleč je poizkusil nogometaš Mure Luka Šušnjara, a se je z obrambo izkazal vratar Rudarja Matej Radan.



30. minuta: pol ure igre je za nami, na igrišču pa še vedno nič. Rezultat 0:0, priložnosti nobene. Dolgočasno je ... Upamo, da bo kmalu bolje.



15. minuta: za nami je prvih 15 minut igre, a se na igrišču ni zgodilo še nič razburljivega.



ZAČETEK TEKME! Rudar je tudi teoretično izgubil možnosti za obstanek, a se želi do konca sezone izogniti sramoti in vsaj enkrat zmagati. V dozdajšnjih 32 tekmah Velenjčanom namreč še ni uspelo. Mura je na petem mestu in lovi Aluminij, ki ima s tekmo več na četrtem mestu štiri točke prednosti.