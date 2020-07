Neverjetno, Olimpiji in Mariboru grozi črn scenarij

Klub Točke 34. krog 35. krog 36. krog Olimpija 65 točk Mura (v gosteh) Tabor (doma) Celje (v gosteh) Celje 64 točk Triglav (doma) Rudar (v gosteh) Olimpija (doma) Maribor 58 točk Bravo (v gosteh) Domžale (doma) Aluminij (v gosteh) Aluminij 54 točk Domžale (doma) Mura (v gosteh) Maribor (doma) Mura 50 točk* Olimpija (doma) Aluminij (doma) Tabor (v gosteh)

*Odigrala je tekmo manj, danes jo čaka še tekma 33. kroga proti Rudarju.

Celje s privilegijem, ki si ga Olimpija in Maribor ne moreta privoščiti

Dušan Kosić se je v nedeljo z zmago v Mariboru približal Olimpiji na točko zaostanka. Celjani niso bili še nikoli prvaki Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Končnica Prve lige Telekom Slovenije bi bila lahko razburljiva do zadnjih sekund. V boju za prvaka vztrajajo še trije klubi, tako sporoča matematika, a so možnosti Maribora, da ubrani naslov in osvoji rekordno, že 16. državno zvezdico, zgolj še simbolične. Razpored do konca je, vsaj na papirju, najbolj naklonjen Celjanom. Moštvo iz knežjega mesta, ki si je po sladki zmagi na 99. štajerskem derbiju že zagotovilo evropsko vozovnico, ob vrnitvi v Celje pa naletelo na čustven sprejem navijačev, je že uresničilo prvi cilj.

Po treh letih bo spet nastopilo v Evropi, vsega, kar bo več, pa v skladu s ponižnostjo, spoštovanjem tekmecev in upoštevanjem lastne filozofije nočejo napovedati naglas, niti si zaradi tega ustvarjati dodatnega pritiska. Vsaj navzven. To pa je privilegij, ki si ga Olimpija in Maribor ne moreta privoščiti. Tam so pomembne le zmage, vse drugo je hudo razočaranje.

Trener Dušan Kosić o boju Celja za naslov prvaka:

Resda se v taboru zmajev po spodrsljaju proti Aluminiju še tolažijo z mislijo, da so še vedno vodilni na lestvici, a jih zdaj, ko jim Celje gleda v hrbet le še z zaostankom ene točk, čakajo peklenski izzivi. Do konca sezone se odpravljajo še v Mursko Soboto, pri Muri bodo v četrtek na primer gostovali brez kaznovanih Mirala Samardžića in Stefana Savića, v zadnjem krogu pa še pri neposrednem tekmecu za naslov prvaka, Celju.

Dina Skenderja po začetni rapsodiji - podobno kot njegov rojak Sergej Jakirović je v 1. SNL dobil uvodne štiri tekme, nato pa prvič občutil neuspeh - čakajo najtežji izpiti. Zeleno-beli imajo še vedno vse v svojih rokah, odvisni so le od samih sebe, a bi jih že manjši neuspeh, najbolj usoden bi bil tisti v Celju, že lahko stal prvo mesto. V tej bitki bi lahko veliko vlogo odigral pritisk, saj je dal predsednik Milan Mandarić večkrat vedeti, da bi ga po sklenitvi sodelovanja s Safetom Hadžičem zadovoljil le naslov prvaka.

Celjani v sredo že prvi?

Prvič letos bi lahko brez njega ostali že v sredo, ko bodo izbranci Dušana Kosića v Celju pričakali devetouvrščeni Triglav, ki je vedno bližje dodatnim kvalifikacijam. Celjani bi lahko tako s tekmo več na lestvici prehiteli Olimpijo, s tem pa zmaje pahnili še v težji položaj, saj bi morali pri neugodni in razbremenjeni Muri, katere igralci so željni dokazovanja proti jesenskim prvakom, iskati pot do zmage. Če je ne bi našli, jim morda v zadnjem krogu v Celju, ko se bosta v vročem strelskem obračunu udarila rojaka Dario Vizinger in Ante Vukušić, ne bi do naslova pomagal niti remi.

Evrogol Mihaela Klepača za zmago Aluminija v Stožicah:

Razpored je torej bolj naklonjen Celju, po drugi strani pa Olimpija še vedno vodi. Ker pa je Prva liga Telekom Slovenije nepredvidljiva, da bolj ne bi mogla biti, to je več kot dokazal razplet v nedeljo, še zdaleč ni zagotovljeno, da bodo favoriti do konca sezone uresničevali svojo vlogo.

Prav lahko se zgodi, da se bodo še dogajala presenečenja. Kdo ve, morda pa Celjane v predzadnjem krogu preseneti ravno že kar nekaj časa odpisani velenjski Rudar. Morda Tabor, ki si je v nedeljo v Kranju zagotovil ogromno nagrado in si kar tri kroge pred koncem sezone že zagotovil obstanek, na krilih razbremenjenosti v 35. krogu sredi Ljubljane spravi ob živce Olimpijo. Morda ostane Celje brez zmage proti Triglavu že v sredo.

Kdo ve, žoga je okrogla, skoraj vsakemu pa se, tako kot se je Olimpiji proti Aluminiju, zgodi kolektiven slab dan. Zato bi bilo lahko napeto v boju za prvaka skorajda do zadnjih sekund, kar bo še večji užitek za navijače, manj prijetna okoliščina pa bodo prazne tribune, saj bi tekme s takšnim vložkom, zlasti bližajoči se derbi med Celjem in Olimpijo, na stadion privabile ogromno navijačev.

Maribor lahko na prestol vrne le še velik čudež

Mariborčane čaka v prihodnjem krogu zelo zahtevno gostovanje pri razbremenjenem Bravu v Ljubljani. Gostovali bodo v Stožicah, kjer so pred kratkim že izgubili proti Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V boju za naslov prvaka torej še kako resno vztrajata Olimpija in Celje. Zakaj pa je skoraj neverjetno, sploh po nedeljskem spodrsljaju s štajerskim sosedom, da bi se lahko Maribor še povzpel na prestol? Vijolice bi morale do konca pestre sezone, v kateri ni šlo vse po načrtih in so celo prekinile dolgoletno sodelovanje z Darkom Milaničem in Zlatkom Zahovićem, premagati vse tri tekmece, Olimpija in Celje bi morala na naslednjih dveh tekmah osvojiti največ točko, nato pa v zadnjem krogu, ko se bosta pomerila v knežjem mestu, nujno še medsebojno remizirati.

Če bi se uresničilo vse to, bi Maribor 22. julija čudežno proslavljal novo "kanto". Vsi preostali razpleti mu ne gredo na roko. Realnost zagotovo pravi nekoliko drugače. Sploh če sklepamo po zadnjih rezultatih Mariborčanov, ki so v zadnjih štirih tekmah kar trikrat izgubili in se iz privilegiranega položaja, ko bi lahko pred tedni z zmago v večnem derbiju nad Olimpijo prevzeli vodstvo in zavladali lestvici, spravili v hude težave.

Pogled na razpored tekem, ki čaka najboljših pet slovenskih klubov do konca sezone, priča o tem, da bi bil lahko spanec Maribora v prihodnjih dneh še kako nemiren. Vijolice so si namreč otežile celo pot do Evrope. Zdi se skoraj neverjetno, a rekorder po številu slovenskih državnih zvezdic bi lahko ostal letos celo brez Evrope. Sploh če bo nadaljeval klavrn niz osvajanja točk, kot to počne v zadnjih krogih.

Celjani imajo podobno kot Olimpija vse v svojih rokah. Če do konca sezone dobijo vse tekme, bodo osvojili naslov prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na lestvici lahko pade celo na peto mesto, ne gre pozabiti, da bi se lahko do tretjega mesta zavihtela tudi Mura, razpored tekem do konca pa Mariborčanom ne prizanaša. Zahtevno bo že gostovanje v Ljubljani pri Bravu, eni najbolj pozitivnih zgodb 1. SNL v tej sezoni, kaj šele tisto v zadnjem krogu v Kidričevem, če bi se Aluminij do takrat še približal vijolicam. Potem bi morda neposredno o tekmecu odločal prav štajerski spopad v Kidričevem. To pa bi bil še dodaten razlog, da bi zadnji krog slovenskega prvenstva ponudil dramo, kakršne že dolgo ni bilo. Tako v boju za naslov kot tudi za Evropo.