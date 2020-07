Olimpija ima največ najboljših, Maribor brez "stopničk"

Znanih je 23 nominirancev za najboljšo enajsterico sezone SPINS XI 2019/2020 v Prvi ligi Telekom Slovenije in za najboljšega trenerja sezone v 1. SNL. Največ predstavnikov ima Olimpija (sedem), sledita Mura (pet) in Celje (štiri), Bravo in Maribor jih imata po tri, Aluminij pa enega. Ožji izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone še vedno poteka na tej povezavi in bo za javnost (navijače) odprt do ponedeljka, 20. julija.

Nagrada za najboljšega nogometaša oziroma nogometašico sezone je v svetu že dolgo ena najbolj cenjenih lovorik, saj gre za priznanje, ki ga podeljujejo soigralci in nasprotniki svojim stanovskim kolegom, ki so vse veščine nogometne igre spoznali med dvoboji na travnati površini. Letos poteka že 16. izbor najboljših nogometašev sezone. Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov pandemije novega koronavirusa, se letos ne izvaja glasovanje za najboljše nogometaše 2. SNL in nogometašice 1. SŽNL.

Na seznamu kandidatov je največ nogometašev vodilne Olimpije. Sledijo Mura s petimi, Celje s štirimi, Maribor in Bravo s tremi ter Aluminij z enim igralcem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši, trenerji, strokovna javnost (novinarji) in navijači izbirajo najboljše nogometaše in trenerja 1. SNL v sezoni 2019/2020. Nogometaši 1. SNL, trenerji in strokovna javnost (novinarji) so v preteklih dneh že oddali svoj glas. Ožji izbor najboljših nogometašev in trenerja sezone še vedno poteka na spletni strani spins11.si in bo za javnost (navijače) odprt do ponedeljka, 20. julija 2020, ko bodo javnosti predstavljeni še nominiranci za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone 2019/2020.

Kdo so kandidati za najboljšo enajsterico sezone?

Vratarji: Matjaž Rozman (NK Celje)

Igor Vekić (NK Bravo)

Matko Obradović (NK Mura)

