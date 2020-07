Safet Hadžić spregovoril po mesecu molka #video

Ni več trener, ostaja pa velik navijač Olimpije in nekdanjim varovancem drži pesti, da bi zadržali prednost, s tem pa tudi ciljno črto Prve lige Telekom Slovenije prečkali kot prvi. Pri zmajih ne želi ostati in opravljati katere izmed drugih ponujenih vlog. Pretrgati želi pogodbo s klubom in najti nov izziv.

Kariero želi po dolgih letih v Ljubljani nadaljevati kje drugje, kjer bi v primerjavi z nepredvidljivo voljo Milana Mandarića in njegovih tesnih sodelavcev lahko pozdravil sezono, v kateri bi vodil ekipo neprekinjeno od začetka do konca. ''Predsednik ve, kaj dela. On odloča, on daje denar. Ne zamerim mu ničesar, Olimpiji pa vsekakor želim, da ima še naprej uspehe,'' 51-letni ljubljenec občinstva v Stožicah Safet Hadžić ne zameri ničesar prvemu možu ljubljanskega kluba, znanemu po pogostih menjavah trenerjev.

Skenderju želi, da osvoji prvenstvo

Dino Skender je začel delo pri Olimpiji s štirimi zmagami, na zadnjih dveh tekmah pa je osvojil le točko. Foto: Grega Valančič/Sportida Hadžić je zmaje zapustil 15. junija, po domačem porazu s Celjem, ko je imela Olimpija še dve točki prednosti pred Kosićevo četo.

Zdaj, mesec dni pozneje, ko se v domačem prvenstvu vse vrti prav okrog klubov iz Ljubljane in Celja, je prednost zmajev še manjša. Znaša eno samcato točko, ki pa privržence zeleno-belih, saj sta do konca le še dva kroga, navdaja z optimizmom. Optimist je tudi Hadžić. Prepričan je, da bo Olimpija kos izzivu.

''Ta ekipa, ki sem jo sestavil, je šampionska. Želel bi si, da ostane na vodilnem položaju. To si tudi zasluži, ker je bila prva vso sezono,'' je poudaril, kako je bilo prvo mesto bolj ali manj vedno rezervirano za Olimpijo, za kratek čas sta vrh (po koncu krogov) okusila še Aluminij in Maribor, a še v letu 2019. Ponosen je na delo, ki ga je opravil na klopi zmajev, zdaj pa stiska pesti za naslednika.

Hadžićev naslednik po četrtkovem napetem dvoboju v Murski Soboti (1:1):

''Dino je prevzel ekipo od mene. Sem njegov največji navijač in mu želim, da osvoji prvenstvo,'' želi mlademu hrvaškemu strategu, da bi se 22. julija, ko se bo igral zadnji krog, razveselil državnega naslova. To bi bila sedma zvezdica Olimpije, tretja, kar zadeva ljubljanski klubi v novi preobleki, tretja tudi v eri predsednikovanja Mandarića.

Ko je odšel, je Olimpija vodila za dve točki

Lani je z Olimpijo osvojil pokal, letos pa ga je z vročega stolčka odnesel poraz s Celjem v drugem "pokoronskem" krogu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Hadžića je trenersko službo stal poraz s Celjem (0:1). Čeprav je imela Olimpija takrat še dve točki prednosti pred najbližjim tekmecem. Predsednik Mandarić je ocenil, kako bo Olimpija pod vodstvom Hadžića le stežka naskakovala odmevnejši dosežek v Evropi. Zmaji so iskali novega trenerja, bilo je kar nekaj zavrnitev, nato pa le našli kandidata.

Po polomu proti Bravu, ki je izzvenel kot tihi bojkot igralcev po hitri menjavi Hadžića, je iz Slavonije prišel Skender. Prebudil je moštvo, mu povrnil samozavest in mir, sledile so štiri zaporedne zmage in kar 14 doseženih zadetkov, od tega jih je več kot polovico prispeval Ante Vukušić. Zmajem se je smejalo, navijačem se ni več kolcalo po Hadžiću, a sta nato sledili tekmi z Aluminijem (0:1) in Muro (1:1). Celje se je znova približalo, zdaj zaostaja le točko, tako da bi lahko, če bo predzadnji krog postregel po napovedih, v zadnjem krogu z zmago v velikem derbiju prehitelo Olimpijo.

Celje je naredilo veliko, a prvak bo Olimpija

Trener Celja Dušan Kosić ima še vedno vse v svojih rokah. Če bo do konca sezone premagal Rudar in Olimpijo, bodo Celjani prvič v klubski zgodovini prvaki samostojne Slovenije! Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Velika stvar za Celje je, da so že tri leta z istim trenerjem. Uigrali so se, imajo vizijo, prepoznavnost kot ekipa. Vemo, kaj je Celje naredilo z Duletom Kosićem, a mislim, da bo prvak Olimpija,'' ga vseeno spremlja občutek, da se bodo 22. julija veselili nogometaši v zeleno-belih dresih. Če bi se zgodilo to, bi Olimpija že drugo leto zapored osvojila lovoriko na stadionu Z'dežele. Lani je Hadžić popeljal zmaje prek Maribora do pokalnega naslova, zdaj se Ljubljančanom nasmiha državni naslov.

Kaj bi lahko po mnenju večkratnega dežurnega gasilca v Stožicah v zadnjem krogu odločilo v prid Olimpiji? Ta lahko prvak postane že v nedeljo, če premaga Tabor, Rudar pa šokira Celjane sredi Velenja, v kar pa verjame le malokdo. Veliko bolj verjeten je scenarij, da bi o prvaku odločal derbi v knežjem mestu. Tam pa bi lahko v prid Olimpije odločile naslednje stvari: ''Individualna kakovost, morda izkušenost s pomembnih tekem. Olimpija je v preteklosti nekatere tekme, ki so bile pomembne, dobila,'' je poudaril Ljubljančan, ki nosi Olimpijo globoko v srcu. V mislih je imel zagotovo tudi lansko zmago v Celju nad Mariborom, ki je zeleno-bele popeljala do pokalnega naslova.

Ve, kaj je šlo narobe Mariboru

Njegov stanovski kolega Darko Milanič, veže ju obojestransko spoštovanje, je zapustil stolček Maribora v začetku marca, Hadžić je prenehal sodelovati z Olimpijo tri mesece pozneje. Foto: Grega Valančič/Sportida Lani so bili prvaki Mariborčani, letos pa v prvenstvu niso tako prepričljivi. Hadžić je prepričan, da ima prste vmes pretirana rotacija v kadru, posledica novega pravila, da je mogoče na tekmi izvesti pet menjav. ''Že od začetka nisem bil za to. Govoril sem, da to pač ni košarka. V nekem trenutku je dobro, da se rotira, na koncu pa se je izkazalo, da to mogoče ni prava forma,'' je pojasnil razlog, ki je botroval slabšim rezultatom Maribora po porazu v Stožicah, zaradi katerih so vijolice padle na tretje mesto in lahko ubranijo naslov le še v primeru čudežnega sosledja manj verjetnih rezultatov.

Prepričan je, da se bosta v zadnjem krogu za ''kanto'' udarila Celje in Olimpija, nato pa se bo smejalo gostom. Hadžić bi nekdanjim varovancem še kako privoščil naslov. Tudi zaradi tega, ker bi vedel, da je bil zanj zaslužen tudi sam. Le kako ne bi bil, ko pa je sestavil šampionsko ekipo …