V sredo, ko bosta Celje in Olimpija na velikem derbiju 36. kroga Prve lige Telekom Slovenije neposredno odločala o državnem naslovu, bo znan tudi najboljši igralec sezone 2019/20. V igri so le še trije kandidati, dva nogometaša Celja (Dario Vizinger in Mitja Lotrič) ter igralec Olimpije (Ante Vukušić). Znani so tudi nominiranci za najboljšega mladega nogometaša sezone.

V prejšnji sezoni je največ glasov prejel Rudi Požeg Vancaš, ki je takrat še nosil dres Celja, nato pa se preselil v Maribor. Bi se lahko ponovila zgodovina in bi naslov za najboljšega igralca sezone, ki ga podeljuje sindikat SPINS, vnovič prejel nogometaš celjskega kluba? Možnosti so velike, saj sta se v veliki finale, v ožji izbor za najboljšega igralca sezone, uvrstila kar dva nogometaša Celja. To sta Dario Viziger in Mitja Lotrič.

Ante Vukušić je prvi nogometaš, ki je v 1. SNL v tem stoletju v eni sezoni zabil vsaj 26 zadetkov. Foto: Ana Kovač

V igri za prestižno priznanje, do katerega privedejo glasovi nogometašev, trenerjev, strokovne javnosti in navijačev, pa je tudi napadalec Olimpije. Ante Vukušić je najboljši strelec te sezone (26 zadetkov), na lestvici najboljših strelcev pa mu je najbližje prav celjski dvojec. Sta pa Vizinger in Lotrič razred zase v asistencah. Soigralcem sta s podajo omogočila največ zadetkov v ligi. Mladi Hrvat je prispeval 12, razigrani Prekmurec, ki se vrača v celjsko ekipo po odsluženi kazni na gostovanju v Velenju, pa 11 podaj. Na lestvici podajalcev je blizu tudi Vukušić (8), tako da med omenjeno trojico poteka izenačen boj za največje individualno priznanje.

Kdo je najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni? Mitja Lotrič (Celje) 86 +

Dario Vizinger (Celje) 6 +

Ante Vukušić (Olimpija) 52 +

Nihče od naštetih. 2 + Oddanih 146 glasov

Dobitnika priznanja SPINS XI, izbor poteka pod okriljem sindikata SPINS, bodo slovesno razglasili v sredo na stadionu Z'dežele, kjer se bosta Celje in Olimpija potegovala za državni naslov. Gostitelji bodo prvaki, če ostanejo neporaženi, zmaji pa za novo zvezdico nujno potrebujejo zmago.

Dario Vizinger in Mitja Lotrič blestita tako v rubriki zadetkov kot tudi podaj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kdo je najboljši med mladimi?

Aljoši Matku je v nedeljo v Kranju uspel neverjeten dosežek. Tri zadetke je dosegel v pičlih štirih minutah! Foto: Miloš Vujinović/Sportida Znani so tudi trije nominiranci za najboljšega mladega nogometaša sezone 2019/20. To so Aljoša Matko (Bravo), posojen nogometaš Maribora na delu pri mladem ljubljanskem klubu, ki je v tej sezoni dosegel kar 15 zadetkov, na zadnji tekmi v Kranju pa postavil rekord, kar zadeva najhitrejši hat-trick na prvoligaških zelenicah v Sloveniji, Luka Šušnjara (Mura) je pomagal črno-belim do pokalne lovorike, prve, ki se je v vitrinah prekmurskega kluba znašla po 25 letih.

Tudi v tej kategoriji pa spada med najboljše Dario Vizinger, 22-letni Hrvat, ki blesti v napadu Celja in se mu nasmiha naslov državnega prvaka. To pa še ni vse. Strelec 22 zadetkov v tej sezoni lahko postane tudi najboljši igralec sezone!

Kdo je od nogometašev, trenerjev, strokovne javnosti in navijačev prejel največ glasov? Glasovanje se je končalo v ponedeljek ob 12. uri. Bo priznanje romalo v roke hrvaškemu nogometašu ali bo slovensko čast "ubranil" celjski kapetan Lotrič? Odgovor bo znan zelo kmalu ...

Kdo je najboljši mladi igralec sezone PLTS? Aljoša Matko (Bravo) 41 +

Luka Šušnjara (Mura) 2 +

Dario Vizinger (Celje) 24 +

Nihče od naštetih. 3 + Oddanih 70 glasov

Nominiranci za najboljšega nogometaša sezone 2019/2020: Mitja Lotrič (NK Celje),

Dario Vizinger (NK Celje),

Ante Vukušić (NK Olimpija).