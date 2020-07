V senci tekem v Ljubljani in Velenju zmaga Maribora #video

Mariborčani so vedeli, da jih v boju za naslov ohranjata le poraza tako Celja kot Olimpije. V Ljudskem vrtu so sicer opravili svojo nalogo in premagali Domžale, a ker jim izid v Velenju ni šel na roko, se v predzadnjem krogu vijoličasti dokončno poslavljajo od možnosti za 16. prvenstveno zvezdico.

Domžalčani se bodo morali po 17. porazu zadovoljiti z osmim mestom, s čimer so izpolnili cilj, ki so si ga ob Kamniški Bistrici postavili ob imenovanju Dejana Djuranovića za glavnega trenerja.

Dvoboj so gostujoči nogometaši, pri katerih sta zaradi kazni manjkala Zeni Husmani in Nikola Vujadinović, začeli udarno, Senijad Ibričić je v tretji minuti stresel vratnico, v šesti minuti pa bi moral akcijo bolje zaključiti Branko Ilić, ki je danes končal svojo kariero.

Mariborčani, za katere zaradi kazni ni mogel igrati Aleks Pihler, so nato vendarle prevzeli pobudo. V eni minuti so prišli do treh nevarnih strelov, a je Grega Sorčan v vratih gostov ustavil udarec Alexandruja Cretuja ter dva strela Roka Kronavetra.

Gosti so bili pred vrati Kenana Pirića še vedno dejavni, a nevarnejših strelov niti Matej Podlogar niti Predrag Sikimić nista uspela sprožiti. Sorčan je bil znova na delu v 22. minuti, ko je odlično posredoval po strelu Jasmina Mešanovića, v 29. minuti pa so domači prišli do enajstmetrovke.

Andraž Žinič je v kazenskem prostoru podrl Rudija Požega Vancaša, najstrožjo kazen pa je uspešno realiziral Amir Dervišević. Luka Zahović je imel v 29., 37. in 42. minuti tri lepe priložnosti za povišanje vodstva, a je vselej meril slabo. Izenačil pa bi lahko Til Mavretič v 30. minuti, a je prav tako slabo sprožil iz sicer sijajnega položaja.

Takoj na začetku drugega polčasa je atraktivno s škarjicami poskusil Sikimić, vendar je sijajno obranil Pirić. Deset minut kasneje pa so Mariborčani podvojili vodstvo, ko je z leve strani Viler podal v sredino, tam pa je kljub manjši zmedi Kronaveter sprožil in Sorčana ujel na napačni nogi v domžalskih vratih.

Vijoličasti bi lahko povišali vodstvo, a se je predvsem Felipe Santos pred vrati Sorčana slabo odzval in zapravil priložnost za 3:0. Domžalčani so v 75. minuti prišli do znižanja, ko je obrambi domačih ušel Arnel Jakupović in z levico poslal žogo za hrbet Pirića, ki je bil sicer blizu obrambi.

Domžalčani so bili dvakrat blizu izenačenja, toda tako Ibričić iz prostega strela kot Jakupović z razdalje sta bila malenkost nenatančna.

Mariborčani bodo v zadnjem, 36. krogu v sredo gostovali v Kidričevem pri Aluminiju. Domžalčane pa v sredo čaka domači obračun proti Triglavu.

Maribor : Domžale 2:1 (1:0) Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Brezar, Kalan. Strelci: 1:0 (Dervišević, 33./11-m), 2:0 Kronaveter (56.), 2:1 Jakupović (75). Maribor: Pirić, Viler (od 81. Klinar), Peričić, Mitrović, Milec, Dervišević (od 68. Vrhovec), Cretu, Požeg Vancaš (od 81. Bajde), Kronaveter, Mešanović (od 58. Santos), Zahović (od 68. Tavares). Domžale: Sorčan, Sikošek (od 66. Makovec), Šoštarič Karić, Ilić, Žinič, Markuš (od 46. Kait), Mavretič (od 46. Svetlin), Jakupović, Ibričić, Sikimić, Podlogar. Rumeni kartoni: Cretu, Vrhovec, Peričić; Mavretič, Šoštarič Karić.

Rdeči karton: /.