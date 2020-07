Trener Olimpije tolaži navijače: Morda pa smo potrebovali takšno injekcijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so si z nenadejanim domačim porazom proti Taboru močno otežili nalogo. Misija naslov je naletela na težave, saj bodo morali zmaji v sredo v Celju nujno napadati vse tri točke. ''Nič še ni izgubljeno,'' po boleči ničli proti Kraševcem sporoča Timi Max Elšnik, njegov trener Dino Skender, ki je po naravi velik optimist, pa poudarja dejstvo, da bi bilo lahko zdaj zmajem, ker več ne branijo prvega mesta, v Celju celo lažje.

Prazne Stožice, ki so jih za nekaj trenutkov navijači Olimpije z veličastnim pirotehničnim spektaklom na strehi dodatno osvetlili z baklami, so bile v nedeljo zvečer prizorišče velikega presenečenja. Zmaji niso izkoristili prednosti domačega igrišča in proti Taboru, ki je zaigral brezskrbno, saj si je že zagotovil obstanek med najboljšimi, ostali praznih rok (1:2).

''Žal nismo mogli iztržiti treh točk. To je bil naš glavni cilj, saj bi imeli neko prednost v zadnjem krogu. A nič še ni izgubljeno. Pred sabo imamo še eno tekmo, treba bo iti na zmago in si z njo priboriti naslov,'' je po novem nenačrtovanem neuspehu Olimpije poudaril Timi Max Elšnik. Prispeval je edini zadetek za zmaje, na desetem nastopu dočakal strelski prvenec za Olimpijo, a po tekmi ni bil srečen.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani:

Pričakovano, saj je Olimpija zapravila veliko priložnost, da na sredin derbi v Celje pripotuje s pomembno prednostjo, saj bi mu lahko za naslov prvaka zadostoval že neodločen rezultat. Po porazu s Sežanci so si otežili nalogo, zdaj bodo morali nujno premagati Celjane, ob novem neuspehu pa jim grozi celo padec na tretje mesto.

Skender: Morda zdaj ne bomo čutili pritiska

Čeprav je že drugič zapored ostal brez točk na domači tekmi, je trener Olimpije Dino Skender v Stožicah vseeno širil pozitivno energijo. ''To, kar sem videl v drugem polčasu, mi vliva veliko razlogov za optimizem. Na tej tekmi bomo morali iti na vse ali nič. Morda zdaj ne bomo imeli pritiska, ki smo ga čutili ves čas, ko smo branili prvo mesto, kar nam je predstavljalo obremenitev. Morda smo potrebovali ravno takšno injekcijo, da se bomo na tekmi v Celju od prve minute zavedali, kako nam igra le zmaga. Vedno sem optimist. Drugi polčas mi vliva razloge za upanje, da bomo v sredo prvaki,'' sporoča mladi hrvaški strateg, ki je na trenerskem stolčku zmajev delo začel s štirimi zaporednimi zmagami, na zadnjih srečanjih pa padel v rezultatsko krizo in Celju dovolil, da ga pred zadnjo tekmo, neposrednim derbijem v knežjem mestu, prehiti za dve točki.

Za dodatne težave Olimpije je poskrbel Luka Menalo. Sredi drugega polčasa, ko je zadel v polno Ante Vukušić, a so sodniki storili napako in neupravičeno zaradi domnevnega nedovoljenega položaja razveljavili zadetek (Olimpija bi takrat izenačila na 2:2), se je tako razburil na klopi, da je prejel rumeni karton. Zaradi njega ne bo smel sodelovati na celjskem derbiju. Začel se bo ob 20.45.