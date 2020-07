"Naj prinesejo še naslov, pa jih z veseljem spustim še na bolje" #video

"Fantje so odigrali toliko, kot smo potrebovali, dosegli smo, kar smo želeli. Presrečen sem, da se bo prvenstvo odločilo na zadnji tekmi, to je dobro za nogomet," je po nedeljski zmagi svojih varovancev, s katero so si krog pred koncem prvenstva zagotovili prvo mesto in dve točki prednosti pred drugo Olimpijo, dejal trener Celjanov Dušan Kosić.

Nedeljski razplet obračunov v Stožicah, kjer je Tabor ugnal Olimpijo (2:1), in na Mestnem stadionu ob Jezeru, kjer so Celjani z 2:0 premagali Velenjčane, je poskrbel, da bo slovenski prvak znan v zadnjem, 36. krogu.

Za slovensko krono bosta med seboj v knežjem mestu ob 20.45 obračunala Celje in Olimpija. Grofom za premierni naslov slovenskega prvaka zadostuje že točka, Ljubljančanom le zmaga.

Dušan Kosić po zmagi in skoku na prvo mesto PLTS:

Igrali toliko, kot so potrebovali

Sežanci so v Stožicah razžalostili Ljubljančane. Foto: Vid Ponikvar

"Pričakovali smo podobno tekmo, motiviranega nasprotnika, ki bo naredil vse, da nam prekriža načrte, ampak fantje so odigrali toliko, kot smo potrebovali, dosegli smo, kar smo želeli. Iz tega zornega kota je bilo vse dobro, osvojili smo vse tri točke. Bi pa lahko šlo marsikaj narobe, če bi Rudar na začetku izkoristil svoje priložnosti. Zdaj nas čaka še zadnje dejanje. Pred njim se je treba dobro spočiti in iti v boj," je po zmagi dejal trener novega vodilnega moštva PLTS, zadovoljen, da bo prvak znan v zadnjih minutah sezone.

"Zmaga Tabora zame ni presenečenje. Ko smo remizirali z njim, sem kot trener prejemal kritike, a ponavljam, Tabor je dobra ekipa z odličnimi posamezniki, tako da me rezultat ne preseneča. Presrečen sem, da se bo prvenstvo odločilo na ta način, to je dobro za nogomet. Odlično. Lepo je biti del nogometnega Celja."

Odprto, kot vso sezono

Celjani so pred sredinim srečanjem na domači zelenici v prednosti, za prvaka bi jim zadoščal že remi, a otrok Olimpije Kosić ne razmišlja v smeri točke. "Težko je igrati na remi, še težje bi bilo, če bi morali zmagati. Gremo odprto, kot smo šli vso sezono. Komaj čakam sredo. Navajeni smo delati vsak trening na polno, če bi zdaj počivali, bi počivali verjetno tudi proti Olimpiji," pravi Ljubljančan, ki je pred skoraj dvema desetletjema že lovil naslov prvaka v zadnjem krogu. Takrat so se zmaji za Bežigradom udarili z Mariborom, remi pa je osrečil Štajerce.

"Ti fantje so mi letos prinesli prvo zmago v Ljudskem vrtu proti Mariboru in prvo zmago proti Olimpiji, naj mi prinesejo še naslov državnega prvaka, pa jih bom z veseljem pustil, da gredo na bolje," o svojih varovancih, jedro je že lep čas skupaj, pravi Ljubljančan Dušan Kosić. Foto: Vid Ponikvar

"Takšna tekma seveda ostane s človekom. Ti fantje so mi letos prinesli prvo zmago v Ljudskem vrtu proti Mariboru in prvo zmago proti Olimpiji, naj mi prinesejo še naslov državnega prvaka, pa jih bom z veseljem pustil, da gredo na bolje," si želi 49-letnik, ki varovancem privošči, da bi stopili še stopničko višje.

Kdo bo slovenski nogometni prvak? NK Celje 0 +

NK Olimpija 0 + Oddanih 0 glasov

Lotriču je odleglo, verjame, da bodo zdržali pritisk

Na Kosićevo veselje bo za tekmo sezone nared tudi kapetan Mitja Lotrič, ki je v nedeljo obračun zaradi kazni spremljal ob igrišču. "Verjel sem v ekipo. Že od začetka so pokazali pravi pristop in tekmo uspešno pripeljali do konca. Večkrat bi z zmago lahko prišli na prvo mesto, a nam ni uspelo, tokrat je. Vesel sem in ponosen na fante. Skozi celotno sezono delujemo kot družina. Podoben obraz moramo pokazati tudi v sredo."

Mitja Lotrič verjame, da bodo zdržali pritisk in se veselili prvenstvene lovorike. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida 25-letnik priznava, da mu je po dodeljeni kazni (prejel je eno tekmo prepovedi), ki si jo je prislužil proti Triglavu, odleglo: "Precej mi je odleglo. Vesel sem, da bom lahko igral v tem "finalu", zagotovo bo to največja tekma v karieri. Menim, da bo kar za celotni klub Celja to ena največjih tekem. Olimpija bo ranjena in motivirana. Take tekme so najtežje, a moramo gledati nase. Če smo pravi, nam nihče v ligi ne more konkurirati. Čeprav smo mlada ekipa, smo zreli, delujemo kot eno. Zdržali bomo pritisk. To bomo dokazali v sredo. Verjamem, da bomo premagali Olimpijo," je pred srečanjem kariere, ki lahko knežje mesto prvič v samostojni državi postavi na slovenski nogometni prestol, odločen Lotrič.

Preberite še: