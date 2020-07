V Fazaneriji brez zmagovalca #video

Nogometaši Mure in Aluminija so se v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Murski Soboti razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Dvoboj med Muro in Aluminijem ni več odločal o evropskih nastopih, saj so si Prekmurci nastop v kvalifikacijah zagotovili kot pokalni zmagovalci, Kidričani pa so vse možnosti zapravili med tednom, ko so na domačem igrišču visoko izgubili proti Domžalam. Je pa dvoboj odločal o četrtem mestu na prvenstveni razpredelnici, pred njim je imel dve točki prednosti pred Sobočani, zato motiva pri igralcih ni manjkalo.

Aluminij se je na letošnjih gostovanjih izkazal z disciplinirano igro in s trdno obrambo, tudi tokratna tekma ni bila izjema. Muri ni dovolil take prevlade, kot jo je imela na prejšnji tekmi proti Olimpiji, v prvem polčasu jim ni dopustil niti nevarnejšega strela.

Če v prvem delu ni bilo pravih priložnosti, pa sta že v prvih petih minutah drugega padla dva gola. Mura je povedla, potem ko je bil po podaji Luke Bobičanca v kazenskem prostoru najvišji Kai Cipot, ki je z glavo premagal Luko Janžekoviča.

A veselje gostiteljev je bilo kratko. Jure Matjašič je že v naslednjem napadu ušel svojim čuvajem, prišel neoviran v kazenski prostor in z močnim strelom po tleh izid izenačil.

Do konca je bila Mura boljši in nevarnejši tekmec. Janžekovič je moral posredovati po strelih Andrije Filipovića in Bobičanca, Filipović je z močnim strelom zadel tudi prečko, bilo je še nevarnih akcij, toda izid se ni več spremenil.

Mura bo v zadnjem krogu v sredo gostovala v Sežani, Aluminij pa bo gostil Maribor.

Mura : Aluminij 1:1 (0:0) Stadion Fazanerija, gledalcev 500, sodniki: Antić, Kasapović, Mikača. Strelca: 1:0 K. Cipot (49.), 1:1 Matjašič (50.). Mura: Obradović, Karničnik, Karamarko (od 41. Kous), Kaučič, Šturm, Kouter, Horvat, Bobičanec, K. Cipot, Šušnjara (od 46. Filipović), Maroša (od 78. T. Cipot). Aluminij: Janžeković, G. Pečnik, Muminović, Pantalon, Ploj, Marinšek, Šaka, Horvat (od 72. Čermak), Matjašič (od 84. Vrdoljak), Bosilj (od 67. T. Pečnik), Živković (od 67. Klepač). Rumeni kartoni: K. Cipot, Bobičanec; Ploj, Horvat, Matjašič, Marinšek, Pantalon.

Rdeč karton: K. Cipot (90.).