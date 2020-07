Pomlajene Domžale so se poslovile z zmago #video

Nogometaši Domžal so na današnji tekmi zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali kranjski Triglav z 2:1 (1:0). Sklepno dejanje v sezoni 2019/20 se je v mestu ob Kamniški Bistrici končalo po okusu domačih nogometašev, ki so na kolena položili Kranjčane, obojima pa zadnja tekmovalna sezona ne bo ostala v lepem spominu.

Domžale : Triglav Kranj 2:1 (1:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Jug, Kasapović, Gabrovec.



Strelci: 1:0 Podlogar (29.), 2:0 Kait (85.), 2:1 Petric (87.).



Domžale: Sorčan, Žinič (od 59. Saitoski), Vuklišević, Dohyun (od 90. Pantelić), Mavretič (od 79. Perc), Sikošek (od 79. Urbančič), Käit, Podlogar (od 90. Pišek), Makovec, Jakupović, Markuš.



Triglav Kranj: Čadež, Brkič, Kocjančič, Gajić (od 59. Petric), Pokorn (od 46. Arh Česen), Vuković, Ahmetaj, Zlatkov, Ivetić (od 75. Šalja), Čerimagić (od 46. R. Wilmots), Majcen (od 59. Stojanović).



Rumeni kartoni: Ahmetaj, Kocjančič, Arh Česen.

Rdeči karton: /.

Domžalčani, sicer dvakratni državni prvaki v letih 2007 in 2008, so zasedli skromno osmo mesto, medtem ko so Kranjčani v sezoni, ki jo je zaznamovala dolga prekinitev po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa, osvojili deveto mesto, prvoligaški status pa si bodo skušali zagotoviti šele po dveh dodatnih tekmah z Goričani. Prva tekma z drugouvrščeno ekipo 2. SNL bo na sporedu 26., povratna pa 30. julija.

Domžale : Triglav 2:1, fotograf Urban Meglič/Sportida:

Najprej zadele Domžale ...

Tekma v domžalskem športnem parku se je zavoljo obilnega deževja in udarov strel začela s 15-minutno zamudo. V prvi polovici dvoboja je bila pobuda bolj ali manj na strani izbrancev domačega trenerja Dejana Đuranovića, po neizkoriščenih priložnostih Mattiasa Käita in Arnela Jakupovića pa so v 29. minuti vendarle povedli.

Zadetek Mateja Podlogarja:

Po kombinirani akciji na levi strani je Benjamin Markuš poslal uporaben predložek pred kranjska vrata, v pravem trenutku pa se je na pravem mestu znašel Matej Podlogar in iz neposredne bližine zatresel mrežo nemočnega kranjskega vratarja Luke Čadeža.

Kranjčani so bili še najbližje zadetku tri minute kasneje. Pobudnik akcije je bil kapetan Luka Majcen, ki je lepo zaposlil Aleksa Zlatkova, po njegovem strelu znotraj kazenskega prostora pa se je izkazal domači vratar Grega Sorčan.

... kot zadnji pa Triglav

Domžalčani so prvo obetavno akcijo v drugem polčasu uprizorili v 58. minuti, ko je po podaji Damjana Vukliševića strelec prvega gola Podlogar sprožil močan strel, žoga pa je oplazila levo vratnico.

Zadetek Gabra Petrica:

Gostitelji so v 85. minuti podvojili vodstvo, po kombinirani akciji Jakupovića in Vukliševića je zadel Käit. Le dve minuti kasneje pa so v polno zadeli tudi Gorenjci, po močnem strelu Luke Vukovića s 14 metrov je Sorčan žogo odbil do Petrica, ki je s strelom v daljši kot znižal na 1:2 in postavil končni izid na tekmi.