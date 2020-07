Rudar delilo le nekaj minut, da se izogne zgodovinski sramoti #video

Bravo : Rudar Velenje 1:1 (0:1) Stadion Športni park Šiška, gledalcev 200, sodniki: Borošak, Brezar in Kalan.



Strelca: 0:1 Vošnjak (23.), 1:1 Mensah (90.).



Bravo: Vekić, Brekalo, Španring, Drkušić (od 65. Žinko), Kancilija (od 54. Mensah), M. Matko (od 65. Ihbeisheh), A. Matko, Agboyi, Ogrinec, Kramarič, Baturina.



Rudar Velenje: Radan, Pušaver, Vošnjak, Kašnik, Krefl, Jovanovič, Panadić (od 90. Turinek), Trifković (od 78. Bižintin), Jovan (od 46. Kitek), Črnčič, Kuzmanović.



Rumeni kartoni: Drkušić, M. Matko; Krefl.

Rdeč karton: /

Bravo je bil na svoji zadnji prvenstveni tekmi v sezoni izrazit favorit. Dvoboj je začel s po 13 zmagami in porazi ter devetimi remiji, ob 24 izgubljenih tekmah pa so po točko gostje iztržili na 11 dvobojih. Poleg tega je Rudar v tej sezoni izgubil vse tri prvenstvene obračune z Bravom, a ga je ugnal v pokalnem tekmovanju.

Zadetek Adama Vošnjaka, prvi v prvi ligi:

Presenetljivo so povedli Velenjčani. Po akciji s kota je v Šiški srečno zadel Adam Vošnjak, prvič v sezoni, ko ga je ob golovi črti žoga zadela v nogo, obenem pa je slabo posredoval vratar domačih Igor Vekić.

Varovanci trenerja Dejana Grabića so se tako znašli v težjem položaju v boju za šesto mesto na lestvici, ki so ga pred tekmo držali z dvema točkama prednosti pred sežanskim Taborom. Do konca polčasa se namreč izid ni več spremenil, četudi so domači zatresli mrežo ob koncu tega dela igre, a iz prepovedanega položaja. Obenem je Tabor doma po prvih 45 minutah proti Muri vodil z 1:0.

Rudar izgubil zmago v izdihljajih tekme

Ljubljančani so prevzeli pobudo v drugem delu, a je bila ta premoč jalova. Vse do 76. minute, ko je zaporedna poskusa Aljoše Matka in Ganca Ibrahima Mensaha zaustavil vratar Matej Radan. A se je Rudarju ponovilo kot že nekajkrat v sezoni, da je izgubil zmago v izdihljajih tekme.

Zadetek Ibrahima Mensaha:

V protinapadu Brava je po levi strani v kazenski prostor pritekel rezervist Mensah in izenačil v zadnji minuti rednega dela tekme. Bravu je šel na roko tudi izid v Sežani, kjer je Mura v nadaljevanju dvakrat zadela za zmago z 2:1.