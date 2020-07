Odločitev Matjaža Keka ga je razžalostila in hkrati razveselila #video

Slovenski reprezentant Petar Stojanović je do zadnjega z zanimanjem spremljal dogajanje, povezano s selitvijo Matjaža Keka na klop Dinama. Odločitev Štajerca, ki je ostal na klopi slovenske izbrane vrste, je 24-letnega Ljubljančana hkrati razveselila in spravila v slabo voljo. "Žal mi je, a lahko v nastalem položaju rečem, da sem vesel, da je ostal slovenski selektor," je njegovo odločitev komentiral Stojanović.

"Res mi je žal, da se Matjaž ni usedel na klop Dinama. Glede na to, kako se je stvar odvijala in na vse govorice, sem potihoma res upal, da se bo Kek res usedel na klop Dinama. A to je nogomet. Čez noč se lahko zgodi marsikaj. Tako verjamem, da bomo lahko s to generacijo slovenske reprezentance naredili velike rezultate. To leto smo bili temu zelo blizu in upam, da bomo še boljši. Kljub temu, da sem upal, da bo postal trener Dinama, bi se mu po drugi strani rad zahvalil, da bo ostal na slovenski klopi. Upam, da bomo skupaj ustvarili veliko dobrih rezultatov," je o svojem selektorju dejal Stojanović.

Petar Stojanović je spregovoril o odločitvi Matjaža Keka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podpora na zadnji tekmi

Slovenski reprezentant si je tekmo med Aluminijem in nekdanjim delodajalcem Mariborom ogledal predvsem zaradi tega, ker je svojo zadnjo tekmo v mariborskem dresu odigral Aleksander Rajčević, s katerim si je Stojanović nekoč delil garderobo pri Mariboru, prijateljske vezi pa sta ohranila tudi po selitvi Stojanovića v Zagreb.

"Zadovoljen in vesel sem, da sem z njim delili igrišče. Z njim sem res rad igral, vesel sem, da mu je v Mariboru uspelo doseči tako velike rezultate, igral je tako v ligi prvakov kot v ligi Europa. Zasluži si vse pohvale. Res me veseli, da smo se danes zbrali, saj si Aleksander to zasluži. Še naprej bomo ostali dobri prijatelji, ves čas se spremljamo na nogometnih poteh," je pojasnil Stojanović.

