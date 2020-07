Mamić: Tega, kar je storil Kek, Dinamu ni storil še nihče

Na Hrvaškem še vedno prevladuje prepričanje, da niti v klubu vleče Zdravko Mamić. Lani se je v Zagreb kot športni direktor vrnil njegov brat Zoran Mamić, pretekli teden pa se je po odhodu Igorja Jovićevića z mesta trenerja do konca sezone vrnil tudi na trenersko klop hrvaškega prvaka. Proti nekdanjemu šefu Dinama Zdravku Mamiću, znanemu tudi po nizkotnem javnem obračunavanju z nasprotniki, je hrvaško tožilstvo vložilo že več obtožnic. Mamić naj bi zagrebški klub oškodoval za več milijonov evrov. Oba brata sta zaradi finančnega oškodovanja zagrebškega kluba in hrvaškega državnega proračuna nepravnomočno obsojena. Zdravko na šest let in pol, Zoran pa na štiri leta in 11 mesecev zapora.

Zdravko Mamić je spregovoril o odločitvi Matjaža Keka. Foto: Vid Ponikvar

Zdravko Mamić je zato zaradi številnih obtožnic zavetje pred hrvaškimi organi pregona našel v Bosni in Hercegovini. Sodišče je takrat ugotovilo, da je hrvaški državni proračun oškodoval za skoraj 1,6 milijona evrov. Da bi se izognil zaporu, je pobegnil v Medžugorje. Hrvaško ministrstvo za pravosodje je zahtevalo njegovo izročitev, a je Bosna to odklonila. Poleg tega Mamića pred izročitvijo varuje tudi bosansko državljanstvo. Mamić tako še naprej na daljavo upravlja zagrebški klub.

O Keku z izbranimi besedami

V obširnem intervjuju za Sportske novosti se je Zdravko Mamić zdaj razgovoril tudi o Matjažu Keku in njegovem nesojenem stolčku na trenerski klopi Dinama. "Cenim vse, kar je Matjaž dosegel v življenju. Enkrat sem mu na nekem zborovanju v Dubaju, kjer je bil tudi takratni predsednik Damir Mišković, povedal, da bo nekega dne trener Dinama ali selektor hrvaške reprezentance. Ko so v Dinamu nastale težave in ko se je zgodil razhod s takratnim trenerjem Jovićevićem, sem poklical na Kekovo številko in rekel: 'Matjaž, se spomniš, kaj sem ti povedal v Dubaju, zdaj je čas za tvoj prihod v Dinamo.' Dodal sem, da si ga na mestu trenerja želimo z vsem srcem in da ni drugih kandidatov," je povedal Mamić, ki ga je odločitev Keka presenetila.

Zoran Mamić je zdaj športni direktor in začasni trener Dinama. Foto: Reuters

"S ponudbo je bil zadovoljen in prosil je za nekaj časa, da se o tem pogovori s slovensko nogometno zvezo. To je bil zame resen pokazatelj, da je imel željo, da bi prišel v Dinamo. Kar se je zgodilo pozneje, ne bi podrobneje razlagal, ker ne vem, to najbolj vesta Kek in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović," se v podrobnosti ni želel spuščati Mamić.

"Matjaž nam je vljudno sporočil, da bo ostal trener Slovenije. Mimogrede, v času, ko se je Matjaž odločal, se je večkrat pogovarjal z mojim bratom Zoranom, govorili so o nekaterih potezah, ki naj bi jih Dinamo naredil, na primer o začetku priprav in počitku igralcev, o nekaterih kadrovskih rešitvah. Lahko rečem samo, da mi je žal, da se njegov prihod ni uresničil, a moje spoštovanje in naklonjenost do Keka ostajata. Še nobenega trenerja v zgodovini kluba si nismo želeli toliko kot njega, hkrati pa tega, kar je storil Kek, ni storil še nihče. On je prvi, ki je zavrnil Dinamo," je dejal Mamič, ki je še povedal, da je bil s Kekom v stiku vse od njegovega odhoda z Reke.

Zdravko Mamić bi si na klopi zagrebškega kluba zelo želel nekdanjega trenerja Bayerna Nika Kovača. Foto: Reuters

Kdo bo trener?

Vprašanje, kdo bo ostal trener Dinama, tako ostaja. Med kandidati za prevzem trenerskega stolčka se omenjajo številna zveneča imena, med drugim tudi Niko Kovač, Robert Prosinečki, Vahid Halilhodžić, Igor Bišćan. "Po Nika Kovača bi šel sam peš v Nemčijo, a mislim, da on ponudbe Dinama ne bi sprejel. Želel bi si, da se vrne Halilhodžić, a on ima milijonsko plačo kot selektor Maroka. Vse imam za dobre trenerje, a Kovač in Halilhodžić sta na vrhu tega seznama," je še dejal Mamić.

