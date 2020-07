Odločitev Matjaža Keka šokirala Hrvate

Nogometna zveza Slovenije je v sredo sporočila, da Matjaž Kek po pogovorih s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem ostaja selektor Slovenije. Kek, ki je bil velika trenerska želja Dinama, sicer o tej odločitvi še ni spregovoril, se je pa za hrvaške medije včeraj na odločitev že odzvalo prve ime slovenske nogometne zveze. "Veseli smo, da Matjaž Kek ostaja naš trener. Z nami je imel pogodbo, ki jo je bilo težko prekiniti. To je vsa resnica," je povedal Mijatović, ki ni hotel izdati, kako je potekal pogovor z nekdanjim trenerjem Reke. "Ne bi se spuščal v podrobnosti, ponavljam, imel je pogodbo, ki je ni bilo lahko prekiniti," je še dejal Mijatović.

Radenko Mijatović je vesel zaradi odločitve Matjaža Keka. Foto: Vid Ponikvar

Izjava predsednika NZS je na Hrvaškem odprla številna vprašanja. Kot pišejo hrvaški mediji, so v taboru Dinama po odločitvi Keka zelo razočarani, saj naj bi bil dogovor s slovenskim selektorjem praktično tik pred sklenitvijo. Kot so zapisali pri Jutarnjem, je Kek pred podpisom pogodbe prosil le, da se predhodno pogovori s predsednikom NZS. "Delovalo je, da gre zgolj za formalnost in da bo po tem pogovoru sporočil, da prihaja v Zagreb. Vendar je Kek s svojo odločitvijo šokiral vse v Dinamu. Nihče ni niti slutil, da bo na koncu ostal trener Slovenije," so zapisali pri hrvaškem mediju.

Kaj je pretehtalo?

Dinamo še naprej išče novega trenerja. Foto: Reuters Zdaj se Hrvati sprašujejo, kaj je Keka prepričalo o odločitvi, da ostane na čelu Slovenije. Dinamo naj bi mu ponudil letno plačo v višini okoli 560 tisoč evrov, na mizi pa je imel vsaj triletno pogodbo, a tudi to ni prepričalo Mariborčana. "Pri Dinamu so mu ponudili veliko višjo plačo, kot jo ima na klopi Slovenije. Je na odločitev slovenskega trenerja vplivalo dejstvo, da so informacije pricurljale v medije? Se je morda Matjaž ustrašil zaradi negativnih odzivov javnosti? Nekaj ​​negativnih reakcij je že bilo, vendar je bilo to pričakovano," se sprašujejo na Hrvaškem. A na prave razloge bo treba počakati, da spregovori Kek.

Jasno je, da je Dinamo ostal brez trenerja, ki si ga je močno želel pripeljati v slačilnico. Plana B pri hrvaškem prvaku naj ne bi imeli, zato se bo iskanje za njih zdaj začelo znova. Do konca prvenstva sta na Hrvaškem še dva kroga, nato pa bo tako kot v Sloveniji sledil zgolj kratek odmor, tako da časa za iskanje rešitelja Dinama ni več veliko. Hrvaškega prvaka hitro čaka tudi nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, zato bo iskanje njihovega rešitelja, ki bi predramil ekipo, še toliko bolj pomembno.

