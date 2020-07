Pri Sportskih novostih so v četrtek dvignili veliko prahu z objavo članka, da je slovenski selektor Matjaž Kek tik pred tem, da prevzame trenerske vajeti hrvaškega prvaka Dinama iz Zagreba. "Kako sem? Pa cirkus," je Mariborčan v četrtek v pogovoru za Sportske novosti dal vedeti, da bi raje videl, da informacija ne bi prišla tako hitro v javnost.

"Želim biti korekten"

"Ve se, da gre za giganta v našem nogometnem prostoru. Tu ni kaj dodati." Foto: Reuters "Trenutno sem v Sloveniji. Informacija o mojem morebitnem prevzemu Dinama je sprožila številna vprašanja, na katera ni veliko odgovorov. Zato pravim, da je cel cirkus. Žal mi je, da je informacija v javnost prišla, še preden bi se lahko pogovoril z Nogometno zvezo Slovenije. To je prva stvar, ki jo želim narediti. To sem povedal tudi vodilnim v Dinamu (predsednik NZS Radenko Mijatović je v četrtek povedal, da ga je Kek obvestil o zanimanju Dinama, op. a.). O vsem lahko govorimo, a najprej se moram pogovoriti z ljudmi na zvezi. Sem selektor svoje države, pogodba me veže še za dve leti in pol, želim biti povsem korekten. Verjamem, da ljudje to razumejo. Dinamo je Dinamo, tu nimamo kaj diskutirati, a še vedno sem selektor slovenske reprezentance," je 58-letni slovenski strateg dejal novinarju Sportskih novosti Davorinu Olivariju in večkrat ponovil, da želi biti korekten do NZS.

"Dokler ne končam pogovorov z domačo zvezo, ne bom komentiral dogajanja okoli svojega morebitnega trenerstva pri Dinamu." Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi njemu ne bi bilo všeč ...

"Tudi meni ne bi bilo všeč, če bi nekdo delal za mojim hrbtom, kar so ljudje pri Dinamu razumeli. V nogometu sem se, kar zadeva komunikacijo in spoštovanje, naučil veliko. Tako vam zdaj lahko povem le, da dokler ne končam pogovorov z domačo zvezo, ne bom komentiral dogajanja okoli svojega morebitnega trenerstva pri Dinamu," Kek ne želi prehitevati dogodkov in dajati kakršnihkoli informacij, preden ne opravi želenih pogovorov.

Gigant v našem nogometnem prostoru

Je pa na novinarjevo opazko, naj kljub vsemu pove kaj o Dinamu, dodal: "Ve se, da gre za giganta v našem nogometnem prostoru. Tu ni kaj dodati. Zaradi pandemije je položaj trenutno sicer zelo specifičen, tako da se bo sezona začela kaj hitro po koncu tekoče, kar je treba upoštevati. A o tem po tem."

