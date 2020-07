Matjaž Kek očitno razmišlja o selitvi na klop Dinama

V Zagrebu so danes potrdili, da je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek njihov prvi kandidat za trenerski stolček Dinama. Medtem ko se selektor slovenske reprezentance glede vroče teme še ni oglasil, je za hrvaške medije spregovoril predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Prvi mož slovenskega nogometa je dejal, da v primeru odhoda v Zagreb to najverjetneje pomeni, da bodo morali na NZS iskati novega selektorja.

"Matjaž Kek je naš kandidat številka ena. Z njim se dogovarjamo. Smatramo, da bi z njim naredili korak naprej, bili konkurenčni v Evropi in zadržali primat na Hrvaškem. Kdaj pride? O tem za zdaj ne morem govoriti," je na današnji novinarski konferenci povedal član uprave zagrebškega Dinama Krešimir Antolić in potrdil, da je možnost selitve Matjaža Keka na klop z naskokom najbolj trofejnega hrvaškega nogometnega kluba, ki je v zadnjih dveh letih globok pečat pustil tudi v Evropi, vse prej kot nična. Dinamo trenerja išče, potem ko se je pred dnevi razšel z nekdanjim trenerjem Celja Igorjem Jovičevićem, ki je na klopi Zagrebčanov zdržal vsega sedem tekem.

Slovenski selektor, ki je na Hrvaškem pečat pustil v vlogi trenerja Rijeke, na klopi katere je sedel kar pet let in pol, v tem času pa ji prinesel tudi njen do zdaj edini naslov hrvaškega prvaka, se za zdaj o možnosti selitve na Maksimir ni oglasil. Je pa o tej informaciji, ki je v Sloveniji pričakovano dvignila veliko prahu, spregovoril prvi mož slovenskega nogometa.

Radenko Mijatović: Sporočil mi je, da mora razmisliti

Radenka Mijatovića je novica očitno presenetila. Foto: Vid Ponikvar "Slišala sva se. Sporočil mi je, da so ga v Dinamu kontaktirali in ga želijo za trenerja, a hkrati povedal, da je to zanj nekaj povsem novega, zato mora o vsem skupaj razmisliti. Prav tako je dejal, da bi rad ostal selektor Slovenije," je o tem za Sportske novosti spregovoril Radenko Mijatović in bil pri komentiranju možnosti, po kateri bi Kek v prihodnosti sedel kar na dveh stolčkih, Dinama in Slovenije, precej konkreten.

"V nogometu je težko opravljati dve taki službi in imeti glavo na dveh mestih. In reprezentanca in klub potrebujeta celega človeka. Rekel mi je, da mora videti, kaj bo naredil. Mora na mizo položiti vse argumente in se odločiti," je še povedal Mijatović in dal jasno vedeti, da Keka selitev na Maksimir zelo mika.

Kek ima pogodbo z NZS sicer sklenjeno do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024, potem ko se je na njeno klop vrnil konec leta 2018 in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 doživel neuspeh. Slovenija je v kvalifikacijski skupini G s štirimi zmagami, dvema remijema in štirimi porazi krepko zaostala za prvima dvema mestoma, ki sta vodili na zaključni turnir.

Na velikem tekmovanju Slovenije sicer ni bilo že deset let. Nazadnje je tam nastopila prav pod njegovim vodstvom, ko je pustila odličen pečat na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki 2010. Tam je prišla do štirih točk in zabeležila tudi edino slovensko zmago na velikih tekmovanjih do zdaj.

Odšel bi na klop serijskega prvaka, ki serijsko menja trenerje

Če bo Kek sprejel ponudbo Dinama, bo prišel v klub, ki je na Hrvaškem že več kot desetletje brez konkurence. V zadnjih 14 letih je bil namreč kar 13-krat državni prvak. Njegovo vladavino je leta 2017 z Rijeko zmotil prav Kek.

Nenad Bjelica je Dinamu v dveh letih prinesel dva državna in pokalni naslov, prvič po kar 48 letih poskrbel za evropsko jesen in v tej sezoni navdušil v ligi prvakov, a se vseeno moral posloviti. Foto: Reuters

V tem času so Zagrebčani tudi redno igrali v ligi prvakov in v ligi Europa. Povečini neuspešno, prav v zadnjih dveh sezonah pa so pokazali povsem drugačen obraz. V prejšnji so se uvrstili v izločilne dele lige Europa, v tej pa pustili zelo dober pečat v ligi prvakov. V skupini skupaj z Manchester Cityjem, Atalanto in Šahtarjem Doneckom so se namreč do zadnjega potegovali za napredovanje in osvojili pet točk. Najbolj so navdušili v prvem krogu, ko so v Zagrebu s 4:0 razbili Atalanto Josipa Iličića.

Za oba evropska podviga je poskrbel Nenad Bjelica, ki pa je moral po nesporazumih s klubskim vodstvom oditi v času korona prekinitve in Dinamo pustil na vrhu prvenstvene razpredelnice. Prav številne trenerske rošade so zaščitni znak Dinama, pri katerem vse niti v ozadju še vedno vleče zloglasni Zdravko Mamić, ki je pred roko pravice pobegnil v Bosno in Hercegovino. Dinamo je kljub številnim uspehom v zadnjih štirih letih zamenjal kar sedem trenerjev.

Kdo bo septembra Slovenijo popeljal v nov ciklus lige narodov? Foto: Grega Valančič/Sportida

Na katerem stolčku bo ob koncu poletja sedel? Morda celo na obeh?

Do konca sezone, v kateri si je Dinamo že priigral nov naslov prvaka, saj ima na vrhu lestvice kar 16 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, so še tri tekme. Na njih bo vlogo trenerja opravljal mlajši Mamićev brat, Zoran Mamić, ki je sicer športni direktor, pred leti pa tudi že trener in tudi nogometaš Dinama, pri katerem je na igrišču opravljal tudi vlogo kapetana.

Če bo Kek sprejel ponudbo, bo z delom začel po koncu sezone. V nasprotnem primeru ga čaka nadaljevanje dela v vlogi selektorja slovenske reprezentance. Ravno ta teden so na NZS objavili spored lige narodov, ki jo bo Slovenija septembra začela z domačima tekmama proti Grčiji in Moldaviji. Ali pa se lahko zgodi celo to, da bo Kek opravljal dve službi hkrati? Tudi to je vsaj teoretično možno …