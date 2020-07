Senzacija leta na Hrvaškem! Matjaž Kek kmalu z novo službo?

''Ekskluzivno! Senzacija leta v Maksimiru, Matjaž Kek tik pred tem, da postane nov trener Dinama!,'' se glasi članek hrvaškega športnega dnevnika Sportske Novosti, v katerem je v glavni vlogi Matjaž Kek. Slovenski selektor članske izbrane vrste, s katero ga jeseni čakajo nastopi v ligi narodov, nato pa še kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2022 gostil Katar, je postal čez noč prvi favorit za novega trenerja zagrebškega Dinama.

Ustreza merilu Dinama

Matjaž Kek je z Rijeko leta 2017 osvojil dvojno hrvaško krono in postal ikona reškega kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida Hrvaški prvak, najmočnejši klub v tem delu Evrope, ki ga ne odlikuje le polna blagajna, posledica številnih odmevnih prodaj igralcev, ampak tudi izjemno delo z mladimi talenti, je po tem, ko je sklenil sodelovanje z Igorjem Jovičevićem, napovedal, da želi na vroči stolček pripeljati enega izmed uglednih, večjih trenerskih imen. Matjaž Kek bi še kako ustrezal kriteriju. Na Hrvaškem ga zelo cenijo.

Kot dolgoletni trener Rijeke, s katero je osvojil številne lovorike in postal edini klub pri južnih slovenskih sosedih, ki je po letu 2005 na lestvici prehitel zagrebški Dinamo in postal prvak (dvojna hrvaška krona leta 2017), je bil deležen velikih pohval iz taborov največjih klubov, zlasti Dinama in splitskega Hajduka. Mariborčan je tako cenjen, da je pred tremi leti, ko je Hrvaška iskala novega selektorja, kotiral kot eden od največjih kandidatov za prevzem odgovornega položaja. To je bilo takrat veliko presenečenje, a Kek ni razmišljal o tem, da bi zapustil Reko. Hrvaška je izbrala Zlatka Dalića, ki je pozneje spisal rusko pravljico in ''kockaste'' popeljal v finale svetovnega prvenstva.

V kvalifikacijah za EP 2020 se mu želje niso uresničile. Slovenija je končala tekmovanje na četrtem mestu, daleč proč od preboja na zaključno tekmovanje, ki bo na sporedu prihodnje poletje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj bi Keka, če bi resnično sprejel ponudbo iz Zagreba, čakala zahtevna naloga. Modri so pod vodstvom Nenada Bjelice blesteli tako v domačih tekmovanjih kot tudi Evropi, kjer so bili do zadnjega v igri za napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov, z odličnimi rezultati v Evropi se lahko pohvali tudi klubski podmladek. Jovičević na sedmih tekmah ni navdušil, do konca sezone ga bo nasledil športni direktor Zoran Mamić, ki je s tem poskrbel za srd navijaške skupine Bad Blue Boys. Bi morda Mariborčan lahko otoplil vez med vodstvom kluba, ki je zaradi neposredne povezanosti z bratoma Mamić že lep čas na slabem glasu pri najbolj glasnih navijačih, in privrženci?

Dinamo na sestanek z NZS

Dinamo je v jesenskem delu v ligi prvakov doma premagal Iličićevo Atalanto kar s 4:0! Foto: Reuters Po poročanju Sportskih novosti, sklicuje se tako na vire v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, bo delegacija Dinama v kratkem opravila sestanek z Nogometno zvezo Slovenije, trenutnim delodajalcem Keka, s katerim ima sklenjeno pogodbo do leta 2022. Lani so se za njegove trenerske usluge zanimali pri splitskem Hajduku, ki doživlja hudo krizo.

''Zdaj imam pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije, zato lahko rečem, da o tem sploh nisem razmišljal. Dobil sem vljudnostni klic iz Splita in pri tem je tudi ostalo,'' je ob koncu leta 2019 povedal Kek v Sportalovem sobotnem intervjuju in s tem dal vedeti, da v času, ko je selektor Slovenije, ne razmišlja o drugih (klubskih) izzivih. Bo to pot, ko je v igri prvak Dinamo, drugače?

V anketi, ki jo opravlja omenjeni hrvaški medij, ga navijači Dinama smatrajo za več kot primernega kandidata, ki bi z zagrebškim velikanom napravil nekaj več tudi v Evropi ...