Mamić se je vrnil na trenerski stolček Dinama

"Položaj je takšen, da ne smemo hiteti pri odločitvi in si dovoliti napačnega koraka. Evropska tekmovanja so blizu in dobro vemo, kaj za Dinamo in njegove navijače pomeni igranje v Evropi. S temi tremi tekmami do konca sezone bomo pridobili nekaj časa za odločitev, kdo bo vodil Dinamo v naslednji sezoni," je dejal Zoran Mamić za klubsko spletno stran. V nedeljo bo vodil Dinamo, ki je osvojil naslov hrvaškega prvaka, proti splitskemu Hajduku.

Devetinštiridesetletnik, tudi nekdanji nogometaš Dinama, je doslej kot trener že vodil zagrebški klub od leta 2013 do 1026, v karieri pa je treniral še Al Nassr, Al Ain in Al Hilal. Zoran je mlajši brat Zdravka Mamića, kontroverznega nogometnega funkcionarja, s katerim je vrsto let sodeloval pri Dinamu, zdaj pa se že nekaj let nahaja v Bosni in Hercegovini. Oba sta zaradi finančnega oškodovanja zagrebškega kluba in hrvaškega državnega proračuna nepravnomočno obsojena. Zdravko na šest let in pol, Zoran pa štiri leta in 11 mesecev zapora.