S kom bodo septembra igrali Kekovi fantje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se septembra vrača na igrišča s tekmama lige narodov proti Grčiji in Moldaviji. Oktobra bodo varovanci Matjaža Keka igrali pripravljalno tekmo s San Marinom ter tekmi lige narodov s Kosovom in Moldavijo, novembra pa sledita še obračuna v ligi narodov s Kosovom in Grčijo.