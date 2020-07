Matjaž Kek odgovarja na očitke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni selektor Matjaž Kek in trener nogometnega kluba Maribor Sergej Jakirović sta bila gosta okrogle mize v okviru nogometnega kampa Hermana Čepelnika, ki ga vsako leto organizira nogometni klub Korotan s Prevalj.

Med drugim je spregovoril tudi o stanju slovenskega nogometa in očitkih, da ne daje dovolj pozornosti slovenskemu nogometu. "Vedno več je mladih igralcev, ki te tudi s svojo kakovostjo prisilijo, da dobijo priložnost. Vseeno pa je en zadetek na štajerskem ali ljubljanskem derbiju še premalo za reprezentanco, na najvišji ravni. Težko pa sprejmem mnenje tistih, ki pravijo, da selektor ne bi dal igrati nekoga, ki lahko pomaga ekipi, kjerkoli že igra," je za STA dejal Kek, ki se je pomudil še pri zaključku slovenskega državnega prvenstva.

Psihološka prednost na strani Olimpije

"Včerajšnji derbi je zame pokazal, da se da igrati dober nogomet, da je bilo zanimivo, da je bila tekma gledljiva, dobro odsojena." Foto: Grega Valančič/Sportida "Prihajamo v fazo, ko bo dosti tekem odločalo o marsičem in da se lahko do konca prvenstva še vse postavi na glavo. Psihološka prednost je zdaj po derbiju na strani Olimpije, ampak ko Maribor zadaj pritiska s svojo močjo, kadrom, kakovostjo in z neko novo energijo, je vse mogoče."

"Včerajšnji derbi je zame pokazal, da se da igrati dober nogomet, da je bilo zanimivo, da je bila tekma gledljiva, dobro odsojena. Upam, da bo prvenstvo ostalo napeto do konca. Vem, da je to za trenerje v klubih stresno, zame pa je iz nekega strokovnega zornega kota le dobrodošlo," je v smehu za konec pristavil Kek.

Po skoraj letu premora proti Grkom

Slovensko reprezentanco bo prvič po dolgem premoru, ki traja vse od tekme s Poljsko v okviru kvalifikacij za EP 19. novembra 2019, vodil v ligi narodov, ki se bo 3. septembra začela s tekmo proti Grčiji, tri dni kasneje pa bo prav tako na domačem igrišču tekmec Moldavija. V skupini tretjega kakovostnega razreda lige narodov je poleg omenjenih reprezentanc še izbrana vrsta Kosova.

